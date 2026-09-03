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Ponad 300 tys. zł kary od UOKiK za telefony bez zgody konsumentów

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03 września 2026, 09:53
Ponad 300 tys. zł kary od UOKiK za telefony bez zgody konsumentów
Ponad 300 tys. zł kary od UOKiK za telefony bez zgody konsumentów
Shutterstock

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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 300 tys. zł kary na Centrum Dotacji OZE za telemarketing bez zgody konsumentów - przekazał w czwartek UOKiK. Karę 100 tys. zł otrzymała natomiast osoba zarządzająca tą spółką.

Przedsiębiorca korzystał z kupowanych baz numerów

Urząd wyjaśnił, że Centrum Dotacji OZE, wcześniej działające pod nazwą Eko Centrum, zajmowało się telemarketingiem na rzecz spółki Energia Plus Gaz. Pozyskiwało kontakty, wstępnie je weryfikowało, a następnie umawiało potencjalnych klientów na spotkania handlowe. W ich trakcie miała być przedstawiana oferta dotycząca m.in. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, innych źródeł ciepła i termomodernizacji.

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UOKiK ustalił, że Centrum Dotacji OZE pozyskiwało kontakty na dwa sposoby. Korzystało z baz danych dostarczanych przez zewnętrzne firmy, ale również z numerów tworzonych automatycznie przez algorytm. „W obu przypadkach problem był ten sam – spółka nie wykazała, że przed rozpoczęciem kontaktu miała uprzednią zgodę konsumenta na marketing bezpośredni” - podał Urząd.

W informacji UOKiK wyjaśniono, że przedsiębiorca korzystał z kupowanych baz numerów, ale nie potrafił wykazać, że konsumenci zgodzili się na kontakt marketingowy ze strony Centrum Dotacji OZE.

„Część danych w tych bazach pochodziła z lat 2017–2019 – sprzed powstania spółki - konsumenci nie mogli więc wtedy udzielić jej takiej zgody. Jeszcze bardziej oczywista była sytuacja z numerami generowanymi przez algorytm. Tworzył on numery odpowiadające formatowi polskich numerów telefonicznych – wybierał prefiks, a kolejne cyfry generował losowo. Jeśli przedsiębiorca dopiero generuje numer, nie może wcześniej mieć zgody jego użytkownika na kontakt marketingowy” - wskazał UOKiK.

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Czy posiadanie numeru konsumenta jest równoznaczne ze zgodą na telemarketing?

Przypomniał, że samo posiadanie numeru telefonu konsumenta nie jest równoznaczne ze zgodą na telemarketing. Nie wystarczy też, że przedsiębiorca kupił numer wraz z bazą danych od innej firmy - zgoda na kontakt marketingowy musi być uprzednia, czyli uzyskana przed telefonem.

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„Powinna być również dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna. Konsument powinien wiedzieć, kto chce się z nim kontaktować, w jakim celu i jakim kanałem – np. telefonicznie, SMS-em czy e-mailem. Powinien też mieć możliwość wycofania zgody w każdej chwili. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może najpierw zadzwonić do konsumenta w celach marketingowych, a dopiero podczas rozmowy uzyskać jego zgodę na taki kontakt. Zgoda ma otwierać drogę do marketingu, a nie pojawiać się już po jego rozpoczęciu” - podkreślił UOKiK.

Prezes UOKiK nałożył na Centrum Dotacji OZE karę w wysokości 308 tys. 728 zł. Ukarano również osobę zarządzającą, pełniącą funkcję prezesa zarządu w czasie stosowania praktyki, który został ukarany kwotą 100 tys. zł za umyślne dopuszczenie do naruszenia przez spółkę zbiorowych interesów konsumentów.

Decyzja nie jest prawomocna. Spółce oraz osobie zarządzającej przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od jej doręczenia.

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Źródło: PAP
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