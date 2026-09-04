Nowy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja

Koalicja Obywatelska wyraźnie wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu dotyczącym wyborów do Sejmu. Różnica między dwoma największymi ugrupowaniami przekracza 11 punktów procentowych, ale uwagę zwraca przede wszystkim wynik całego bloku prawicowego. Zestawienie pokazuje, że po połączeniu wyników kilku ugrupowań układ sił wygląda zupełnie inaczej niż przy analizowaniu poparcia dla pojedynczych partii.

rozwiń >

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, największe poparcie uzyskałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 33,34 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 22,23 proc. badanych. Trzecia byłaby Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem wynoszącym 13,54 proc. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

REKLAMA

REKLAMA

KO przed PiS. Trzecia jest Konfederacja

W opublikowanym w piątek 4 września badaniu respondentów zapytano, na którą partię zagłosowaliby w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę. Najwięcej wskazań otrzymała Koalicja Obywatelska, która osiągnęła 33,34 proc. Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości z wynikiem 22,23 proc., a trzecie Konfederacji Wolność i Niepodległość, na którą wskazało 13,54 proc. ankietowanych.

Na tym jednak nie kończy się lista ugrupowań, które znalazłyby się w Sejmie według wyników badania. Próg przekroczyłyby również Nowa Lewica z wynikiem 8,23 proc., Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 8,02 proc. oraz Rozwój Plus, który uzyskał 5,14 proc. Oznacza to, że w badaniu sześć ugrupowań znalazło się powyżej poziomu 5 proc.

Kto jeszcze znalazł się pod progiem?

Pozostałe partie uwzględnione w sondażu nie przekroczyły poziomu 5 proc. Partia Razem uzyskała 4,06 proc., a Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć na 3,31 proc. poparcia. Polska 2050 otrzymała 1,66 proc. wskazań, natomiast Unia Centrum – 0,33 proc.

REKLAMA

To właśnie wyniki mniejszych ugrupowań stają się istotne przy analizowaniu szerszych bloków politycznych. Sam ranking pokazuje wyraźne prowadzenie KO, ale po zsumowaniu wyników poszczególnych partii proporcje zaczynają wyglądać inaczej. „Super Express” zwrócił uwagę na ten element badania, przedstawiając wyliczenia dotyczące szerokiej prawicy oraz ugrupowań centrolewicowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ten wynik może zmienić zasady gry na scenie politycznej

Według wyliczeń przytoczonych przez „Super Express”, PiS, obie Konfederacje oraz Rozwój Plus mają łącznie 48,93 proc. poparcia. Taki wynik – jak zauważa gazeta – oznaczałby wygraną tego szerokiego bloku prawicowego i możliwość utworzenia rządu. To ważny element sondażu, ponieważ żadna z tych partii analizowana osobno nie ma wyniku zbliżonego do rezultatu KO.

Z drugiej strony zestawiono wynik Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Ich łączne poparcie wynosi 41,57 proc. „Super Express” wskazuje jednak, że dopiero po uwzględnieniu kolejnych ugrupowań centrolewicowych można mówić o realnej przeciwwadze dla szerokiego bloku konserwatywnego.

Dopiero te partie dają ponad 50 proc.

Do wyniku KO i Lewicy, wynoszącego łącznie 41,57 proc., „Super Express” doliczył poparcie dla Partii Razem, PSL oraz Polski 2050. Po takim zestawieniu wszystkie ugrupowania centrolewicowe osiągają według tych wyliczeń 50,93 proc. To więcej niż łączny wynik szerokiej prawicy, który wynosi 48,93 proc.

Różnica wynosi więc 2 punkty procentowe na korzyść tak zdefiniowanego bloku centrolewicowego. Jednocześnie samodzielnie największym ugrupowaniem pozostaje KO, która z wynikiem 33,34 proc. wyraźnie wyprzedza PiS. Właśnie rozbieżność między wynikami pojedynczych partii a wynikami hipotetycznych bloków jest jednym z najważniejszych elementów najnowszego badania.

Tak wygląda poparcie dla wszystkich partii

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” liderem jest Koalicja Obywatelska – 33,34 proc. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 22,23 proc., a Konfederacja Wolność i Niepodległość 13,54 proc. Kolejne miejsca zajęły Nowa Lewica, Konfederacja Korony Polskiej i Rozwój Plus.

Pełne wyniki przedstawiają się następująco:

Koalicja Obywatelska – 33,34 proc.

Prawo i Sprawiedliwość – 22,23 proc.

Konfederacja Wolność i Niepodległość – 13,54 proc.

Nowa Lewica – 8,23 proc.

Konfederacja Korony Polskiej – 8,02 proc.

Rozwój Plus – 5,14 proc.

Partia Razem – 4,06 proc.

PSL – 3,31 proc.

Polska 2050 – 1,66 proc.

Unia Centrum – 0,33 proc.

Kiedy przeprowadzono sondaż?

Badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” przeprowadzono 1 i 2 września 2026 roku. Wzięło w nim udział 1008 dorosłych Polaków. Respondenci odpowiadali na pytanie, na którą partię oddaliby głos, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę.

Wyniki pokazują więc aktualny obraz deklarowanego poparcia w badanej grupie. Największym pojedynczym ugrupowaniem jest KO, przed PiS i Konfederacją Wolność i Niepodległość. Jednocześnie po zsumowaniu wyników partii wskazanych przez „Super Express” jako szeroka prawica oraz ugrupowania centrolewicowe otrzymujemy odpowiednio 48,93 proc. i 50,93 proc.