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Zbliża się zmiana czasu na zimowy 2026. Wiemy, kiedy dokładnie pośpimy dłużej

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08 września 2026, 09:56
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zegar, zegarek, zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy? Czy pośpimy dłużej po raz ostatni? Znamy datę
Shutterstock

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Jesienna zmiana czasu w 2026 roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią wyczekiwana przez wielu dodatkowa godzina snu. Przejście z czasu letniego na zimowy tradycyjnie nastąpi w ostatni weekend października. Warto jednak sprawdzić dokładny kalendarz już teraz, ponieważ w kuluarach Komisji Europejskiej oraz polskiego rządu toczą się kluczowe analizy, które mogą sprawić, że przestawianie wskazówek wkrótce przejdzie do historii.Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy? Czy pośpimy dłużej po raz ostatni? Znamy datę

Kiedy dokładnie wypada zmiana czasu w 2026 roku?

W 2026 roku powrót do czasu środkowoeuropejskiego (zimowego) nastąpi w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października. Precyzyjny moment zmiany następuje nad ranem: wskazówki zegarów cofniemy z godziny 3:00 na 2:00. Oznacza to, że zyskamy dodatkowe 60 minut odpoczynku. Dobrą wiadomością dla właścicieli nowoczesnej elektroniki jest to, że smartfony, smartwatche i komputery z dostępem do sieci komórkowej oraz internetu zaktualizują godzinę całkowicie automatycznie. Ręcznego przestawienia będą wymagać jedynie tradycyjne zegarki analogowe.

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Kiedy koniec z przestawianiem zegarków? Nowy ruch Brukseli

Dyskusje o szkodliwości i bezcelowości zmian czasu powracają co pół roku. Choć pierwotny projekt Komisji Europejskiej zmierzający do rezygnacji z tego procederu został zamrożony z powodu pandemii COVID-19, rok 2026 przynosi niespodziewane przyspieszenie w pracach legislacyjnych. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, polska dyplomacja wyszła z inicjatywą dwuletniego eksperymentu polegającego na wprowadzeniu stałego czasu letniego. Choć na ten moment nie ma jeszcze ostatecznych decyzji, unijni urzędnicy uruchomili oficjalne, głębokie analizy obejmujące aż 10 różnych scenariuszy. Eksperci badają wpływ likwidacji zmian czasu m.in. na gospodarkę, transport czy zdrowie publiczne. Oficjalne podsumowanie tych badań i pierwsze rekomendacje mamy poznać jeszcze przed końcem 2026 roku. Do tego czasu obowiązuje nas dotychczasowy harmonogram, wedle którego powrót do czasu letniego nastąpi dopiero 28 marca 2027 roku.

Jakie są szanse na stały czas letni w Polsce?

Szanse na wprowadzenie stałego czasu letniego w Polsce są obecnie najwyższe od lat, jednak ostateczny ruch nie zależy wyłącznie od Warszawy. Z przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych wynika, że blisko 80 proc. Polaków opowiada się za całkowitym zniesieniem zmian czasu, wskazując właśnie czas letni jako ten najbardziej pożądany. Polski rząd aktywnie forsuje to rozwiązanie na arenie międzynarodowej, jednak kluczowa jest tu zasada jednomyślności w Unii Europejskiej. Jeśli Bruksela da zielone światło dla propozycji dwuletniego eksperymentu, Polska będzie jednym z pierwszych krajów, które zablokują wskazówki zegarów na stałe, aby cieszyć się dłuższymi, słonecznymi popołudniami przez cały rok.

Jak zmiana czasu wpływa na nasze zdrowie?

Chociaż teoretycznie śpimy dłużej, lekarze podkreślają, że nagłe przesunięcie godzinowe zaburza nasz wewnętrzny zegar biologiczny. Organizm potrzebuje zwykle od kilku dni do tygodnia, by zaadaptować się do nowej rutyny. Zmiana czasu bywa szczególnie uciążliwa dla osób zmagających się z bezsennością, seniorów oraz dzieci, u których łatwo o rozregulowanie dobowego rytmu posiłków i snu.

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Praca na nocnej zmianie: Jak prawidłowo rozliczyć nadgodziny?

Osoby, które będą wykonywać obowiązki służbowe w nocy z 24 na 25 października, spędzą w pracy fizycznie o jedną godzinę więcej. Zgodnie z polskim Kodeksem Pracy, ta dodatkowa, dziewiąta godzina stanowi klasyczną godzinę nadliczbową. Pracodawca ma bezwzględny obowiązek rozliczyć ją na jeden z dwóch sposobów: wypłacić pracownikowi normalne wynagrodzenie powiększone o 100 proc. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy (oraz standardowy dodatek nocny za każdą przepracowaną godzinę) albo - na wniosek pracownika lub bez niego - oddać mu czas wolny w tym samym wymiarze. Brak odpowiedniego wykazania tej godziny w ewidencji czasu pracy stanowi bezpośrednie naruszenie praw pracowniczych.

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Źródło: INFOR
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