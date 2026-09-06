PFRON: Nowe punkty preferencyjne dla osób niepełnosprawnych. I nie wszystkie dokumenty muszą być dołączone do wniosku

Ubieganie się o dofinansowanie zakupu samochodu z PFRON przypominało dotąd absurdalny wyścig. Tysiące osób z niepełnosprawnościami spędzało długie tygodnie na zbieraniu sterty papierów, by w dniu naboru – po zaledwie paru minutach od otwarcia systemu – zobaczyć komunikat o wyczerpaniu limitu środków. O przydziale dotacji nie decydował stopień potrzeby, lecz szybkość klikania.PFRON w końcu odpowiedział na te zarzuty. Choć krytykowana zasada „kto pierwszy, ten lepszy” niestety pozostała, od września 2026 r. (w nowej edycji programu z nowymi zasadami obowiązującymi od 1 lipca) wejdą w życie dwie ważne reformy:

1) Mniej dokumentów na wejście - ich zgromadzenie to duży wysiłek. Dziś cały pakiet dokumentów składa się dopiero po dostaniu się na listę – zakwalifikowany wnioskodawca ma na to 14 dni.

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2) Preferencje dla wytrwałych osób niepełnosprawnych: Osoby, które walczyły o środki i przegrały w 2025 lub 2026 roku, przy wrześniowym wniosku dostaną dodatkowe punkty zwiększające ich szansę na sukces.To istotna zmiana, biorąc pod uwagę stawkę – rocznie wsparcie trafia do ok. 1000 osób, a kwota dofinansowania może wynieść nawet 185 000 zł przy zakupie auta za 300 000 zł.

Niemożliwy do realizacji jest postulat, aby osoby niepełnosprawne mogły złożyć raz zaświadczenia, oświadczenia i inne dokumenty (np. w 2026 r.) i tylko je ponawiać w 2027 r., 2028 r. w kolejnych edycjach programu dofinansowania do kupna samochodów - PFRON dalej wymaga aktualnych zaświadczeń i potwierdzeń nawet w przypadku trwałych deficytów ciała (np. trwałego paraliżu). Ale możliwość złożenia uproszczonego wniosku i potem dosłania do niego kompletu dokumentów (jak się już wygrało pieniądze na samochód), to ogromne ułatwienie. Wiem to po rozmowach z osobami niepełnosprawnymi walczącymi kolejny raz o to dofinansowanie. Ale ważniejsze są punkty preferencyjne - te naprawdę ułatwiają wygranie pieniędzy na samochód.

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Punkty preferencyjne - większa szansa dla osoby niepełnosprawne, która stara się o dofinansowanie na samochód po raz kolejny

a) 0,5 punktu – za złożenie w poprzednich edycjach programu wniosków 1-3 razy,

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b) 1 punkt – złożenie wniosków 4-6 razy i więcej.

Wydaje się, że 0.5 punktu to niewiele, ale wyobraźmy sobie, taką sytuację:

Przykład 67 osób niepełnosprawnych złożyło wnioski o dofinansowanie do zakupu samochodów. Wszystkie mają taką samą liczbę punktów. Ale 8 z nich stara się po raz czwarty o pieniądze. I dostaną dodatkowy 1 punkt preferencyjny. Wyróżnione przez PFRON 8 osób niepełnosprawnych otrzyma pieniądze na samochody. A pozostałe mogą wystartować w programie za rok.

Dlaczego za rok. Bo po zmianach wnioski do programu są składane nie dwa razy w roku, a raz – zawsze we wrześniu.

Konieczność wprowadzenia punktów preferencyjnych nowego typu jest konsekwencją tego, że obowiązuje w tym programie zasada "Kto pierwszy, ten lepszy" brzmiąca w ten sposób:

W przypadku, gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według czasu (daty, godziny i minuty) ich złożenia przyjmując, że wnioski złożone bliżej terminu rozpoczęcia naboru umieszcza się w pierwszej kolejności.

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Punkty preferencyjne PFRON - poprzednie zasady

Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 4 roku życia do 65 roku życia – 2 punkty;

osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 65 roku życia – 1 punkt;

osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 4 roku życia – 1 punkt;

we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby z niepełnosprawnościami spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – 1 punkt ;

; osoby z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo - 1 punkt. WAŻNE! Składają one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie składają także osoby z niepełnosprawnościami prowadzące działalność gospodarczą.

Jak PFRON obecnie przyznaje punkty preferencyjne?

Po upływie terminu składania wniosków każdy Oddział PFRON tworzy listę rankingową złożonych wniosków według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów:

1) wniosek złożony dla osoby z niepełnosprawnością w wieku od 7 roku życia do 18 roku życia – 1 punkt;

2) wniosek złożony dla osoby z niepełnosprawnością w wieku od 18 roku życia, będącej aktywną zawodowo bądź uczącą się – 1 punkt (Beneficjent potwierdza to składając oświadczenie);

3) w gospodarstwie domowym Beneficjenta mieszka poza Beneficjentem co najmniej 1 osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym stopniu niepełnosprawności – 1 punkt (Beneficjent potwierdza składając oświadczenie o liczbie osób z niepełnosprawnościami we wspólnym gospodarstwie domowym);

4) brak dofinansowania we wcześniejszych naborach, w sytuacji, gdy wnioskodawca składał wniosek/wnioski o dofinansowanie we wcześniejszych naborach programu i nie otrzymał go z powodu wyczerpania się środków finansowych:

I tu mamy 5 moduł związany z premiowaniem wielokrotnego składania wniosków w programie:

a) 0,5 punktu – złożenie wniosków 1-3 razy,

b) 1 punkt – złożenie wniosków 4-6 razy i więcej.

Nowe warunki PFRON dofinansowań do zakupu samochodów

Zmiany dotyczą nie tylko przyznawania punktów preferencyjnych. Jak wspomniałem ważne jest to, że wnioski będą składane tylko raz do roku (nie będzie edycji lutowej). Nie trzeba też dołączać wszystkich załączników do wniosku - taki obowiązek będą miały w ciągu 14 dni tylko osoby, które otrzymają pieniądze od PFRON.

Szczegóły zmian (nie tylko co do punktów) znajdziemy w poniższym pliku PDF - zawiera aktualną wersję Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością:

PFRON

Zmiany omówiliśmy w poniższym artykule:

PFRON słucha osób niepełnosprawnych

Podsumowanie: