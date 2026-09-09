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PFRON: Samochody dla osób niepełnosprawnych z nowymi punktami preferencyjnymi. I dokumenty na końcu

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09 września 2026, 12:27
[Data aktualizacji 09 września 2026, 12:27]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
PFRON: Samochody dla osób niepełnosprawnych z nowymi punktami preferencyjny. I dokumenty można donieść na końcu
PFRON: Samochody dla osób niepełnosprawnych z nowymi punktami preferencyjny. I dokumenty można donieść na końcu
T. Król
Własne

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PFRON zmienił korzystnie dla osób niepełnosprawnych zmienił system przyznawania punktów preferencyjnych dla osób niepełnosprawnych, które starają się o dofinansowanie do zakupu samochodów. Jeżeli osoba niepełnosprawna składa wniosek kolejny raz, może otrzymać taki punkt. Dzięki temu jej wniosek znajdzie się na czele listy.

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PFRON niestety utrzymał zasadę "o dofinansowaniu decyduje kolejność składania wniosków", ale dwie poniższe zmiany odciążają osoby niepełnosprawne:

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Zmiana nr 1) Wniosek o dofinansowanie z PFRON nie musi mieć wszystkich załączników. Jeżeli osoba niepełnosprawna "weszła" na listę przyszłych beneficjentów, to ma 14 dni na uzupełnienie dokumentacji. To naprawdę duże ułatwienie

Zmiana nr 2) Punkty preferencyjne dla osób niepełnosprawnych, które kilka razy składały wnioski o dofinansowanie i się nie udało. Rocznie wsparcie trafia do przeszło 1000 osób niepełnosprawnych, a chętnych jest znacznie więcej. Wszak kwota dofinansowania może wynieść nawet 185 000 zł przy zakupie auta za 300 000 zł.

Jak PFRON w nowym systemie przyznaje punkty preferencyjne?

Po upływie terminu składania wniosków każdy Oddział PFRON tworzy listę rankingową złożonych wniosków według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów:

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1) wniosek złożony dla osoby z niepełnosprawnością w wieku od 7 roku życia do 18 roku życia – 1 punkt;

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2) wniosek złożony dla osoby z niepełnosprawnością w wieku od 18 roku życia, będącej aktywną zawodowo bądź uczącą się – 1 punkt (Beneficjent potwierdza to składając oświadczenie);

3) w gospodarstwie domowym Beneficjenta mieszka poza Beneficjentem co najmniej 1 osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym stopniu niepełnosprawności – 1 punkt (Beneficjent potwierdza składając oświadczenie o liczbie osób z niepełnosprawnościami we wspólnym gospodarstwie domowym);

4) brak dofinansowania we wcześniejszych naborach, w sytuacji, gdy wnioskodawca składał wniosek/wnioski o dofinansowanie we wcześniejszych naborach programu i nie otrzymał go z powodu wyczerpania się środków finansowych:

I tu mamy 5 moduł związany z premiowaniem wielokrotnego składania wniosków w programie:

a) 0,5 punktu – złożenie wniosków 1-3 razy,

b) 1 punkt – złożenie wniosków 4-6 razy i więcej.

Punkty preferencyjne - większa szansa dla osoby niepełnosprawne, która stara się o dofinansowanie na samochód po raz kolejny

a) 0,5 punktu – za złożenie w poprzednich edycjach programu wniosków 1-3 razy,

b) 1 punkt – złożenie wniosków 4-6 razy i więcej.

Wydaje się, że 0.5 punktu to niewiele, ale wyobraźmy sobie, taką sytuację:

Przykład

67 osób niepełnosprawnych złożyło wnioski o dofinansowanie do zakupu samochodów. Wszystkie mają taką samą liczbę punktów. Ale 8 z nich stara się po raz czwarty o pieniądze. I dostaną dodatkowy 1 punkt preferencyjny. Wyróżnione przez PFRON 8 osób niepełnosprawnych otrzyma pieniądze na samochody. A pozostałe mogą wystartować w programie za rok.

Dlaczego za rok. Bo po zmianach wnioski do programu są składane nie dwa razy w roku, a raz – zawsze we wrześniu.

Konieczność wprowadzenia punktów preferencyjnych nowego typu jest konsekwencją tego, że obowiązuje w tym programie zasada "Kto pierwszy, ten lepszy" brzmiąca w ten sposób:

W przypadku, gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według czasu (daty, godziny i minuty) ich złożenia przyjmując, że wnioski złożone bliżej terminu rozpoczęcia naboru umieszcza się w pierwszej kolejności.

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Kalkulator dat

Punkty preferencyjne PFRON - poprzednie zasady przyznawania (bez preferencji dla kolejnych wniosków)

  • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 4 roku życia do 65 roku życia – 2 punkty;
  • osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 65 roku życia – 1 punkt;
  • osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 4 roku życia – 1 punkt;
  • we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby z niepełnosprawnościami spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – 1 punkt;
  • osoby z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo - 1 punkt. WAŻNE! Składają one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie składają także osoby z niepełnosprawnościami prowadzące działalność gospodarczą.
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Nowe warunki PFRON dofinansowań do zakupu samochodów

Zmiany dotyczą nie tylko przyznawania punktów preferencyjnych. Jak wspomniałem ważne jest to, że wnioski będą składane tylko raz do roku (nie będzie edycji lutowej). Nie trzeba też dołączać wszystkich załączników do wniosku - taki obowiązek będą miały w ciągu 14 dni tylko osoby, które otrzymają pieniądze od PFRON.

Szczegóły zmian (nie tylko co do punktów) znajdziemy w poniższym pliku PDF - zawiera aktualną wersję Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością:

PFRON

Zmiany omówiliśmy w poniższym artykule:

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Podsumowanie:

PFRON uwzględnił żale (słuszne) osób niepełnosprawnych, które składały wielokrotnie wnioski o dofinansowanie do zakupu samochodu (do kolejnych edycji tego programu). I nic. Za każdym razem komunikat „wyczerpanie limitu pieniędzy dla programu”. Przegrani ponosili duży nakład z koniecznością gromadzenia sterty dokumentów, a decydowało nie to, komu bardziej samochód jest potrzebny, a kolejność składania wniosków. Przy wnioskach elektronicznych w kilkadziesiąt sekund (może kilka minut) było po sprawie (wnioski składa kilka tysięcy osób w 5 minut, większa część odchodzi z kwitkiem). Dziś PFRON nie zrezygnował z zasady "kto pierwszy, ten lepszy'" (niestety), ale zrezygnował z wymogu składania wszystkich dokumentów przy składaniu wniosków - jest 14 dni na ich doniesienie po zakwalifikowaniu osoby niepełnosprawnej do dofinansowania. I druga zmiana (ważniejsza) - osoby niepełnosprawne, które walczyły o pieniądze o samochody i przegrały w 2026 r. czy 2025 r., składając kolejne wnioski od września 2026 r. otrzymają punkty preferencyjne. Zwiększy to ich szanse na otrzymanie dofinansowania do zakupu samochodu (bo tego dotyczą punkty preferencyjne). Nowa wersja programu obowiązuje od 1 lipca 2026 r., ale praktyczne znaczenie będzie miała we wrześniu 2026 r. - wtedy rusza kolejna edycja programu dofinansowania do zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne (rocznie program dotyczy 1000 samochodów - dofinansowanie jest potężne np. 185 000 zł przy samochodzie za 300 000 zł).

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Źródło: INFOR
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