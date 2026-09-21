REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowe zasady ogłoszeń o pracę. Czy słowo „osoba” może oznaczać karę? Ministerstwo odpowiada

Nowe zasady ogłoszeń o pracę. Czy słowo „osoba” może oznaczać karę? Ministerstwo odpowiada

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 września 2026, 08:14
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ogłoszenia o pracę słowo osoba prawo pracy
Nowe zasady ogłoszeń o pracę. Ministerstwo odpowiada, czy słowo osoba może oznaczać karę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od ubiegłego roku obowiązują przepisy dotyczące neutralności płciowej ogłoszeń o pracę i nazw stanowisk. Wątpliwości pracodawców wzbudziło jednak m.in. to, czy określenie „osoba” może zostać uznane za naruszenie nowych regulacji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na tę kwestię w związku z interpelacją poselską.

rozwiń >

Sprawa znalazła się w interpelacji nr 18360 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określania płci w ogłoszeniach o pracę. Poseł Robert Dowhan zwrócił się o oficjalne stanowisko oraz jednoznaczną interpretację przepisów dotyczących stosowania języka neutralnego płciowo, szczególnie w ogłoszeniach rekrutacyjnych i komunikacji formalnej. Wśród pracodawców pojawiły się bowiem pytania dotyczące tego, jakie sformułowania mogą być stosowane bez ryzyka naruszenia przepisów.

REKLAMA

REKLAMA

Czy za słowo „osoba” grozi kara?

Jedno z najważniejszych pytań postawionych w interpelacji dotyczyło możliwości poniesienia odpowiedzialności za użycie w ogłoszeniu rekrutacyjnym słowa „osoba”. Poseł wskazał, że zgodnie z zasadami języka polskiego jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego, a jednocześnie rzeczownik żywotny odnoszący się bezpośrednio do człowieka. Z tego powodu pojawiła się obawa, że nawet określenie powszechnie uznawane za neutralne może zostać potraktowane jako naruszające przepisy dotyczące oznaczeń sugerujących płeć.

W interpelacji zwrócono uwagę, że pracodawcy chcą działać z należytą starannością i uniknąć zarówno naruszenia przepisów, jak i nieuzasadnionych sankcji. Pytanie dotyczyło więc nie tylko samego języka, ale przede wszystkim praktycznego stosowania nowych regulacji. Chodziło o ustalenie, jak formułować ogłoszenia, aby spełniały wymogi neutralności pod względem płci.

Co dokładnie zmieniło się w Kodeksie pracy? Jak powinna wyglądać neutralna nazwa stanowiska?

Ministerstwo w odpowiedzi wskazało na art. 183ca § 3 Kodeksu pracy. Przepis został dodany ustawą z 4 czerwca 2025 roku, opublikowaną w Dz. U. z 2025 r. pod poz. 807, a ustawa weszła w życie 24 grudnia 2025 roku. Zgodnie z tym przepisem pracodawca zapewnia, że ogłoszenia o naborze na stanowisko oraz nazwy stanowisk będą neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny będzie przebiegał w sposób wolny od znamion dyskryminacji.

REKLAMA

Ministerstwo wyjaśniło, że w praktyce chodzi o to, aby osoba zapoznająca się z ogłoszeniem o naborze nie mogła odnieść wrażenia, że jest ono kierowane wyłącznie do osób określonej płci. Wymóg neutralności odnosi się więc do etapu rekrutacji. Kluczowe znaczenie ma sposób sformułowania ogłoszenia oraz nazwy stanowiska.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W odpowiedzi na interpelację ministerstwo wyjaśniło również, co należy rozumieć przez neutralność pod względem płci w przypadku nazwy stanowiska. Nazwa powinna być sformułowana w taki sposób, aby nie wskazywała, że dane stanowisko może zajmować wyłącznie kobieta albo wyłącznie mężczyzna. Resort podkreślił, że właściwa jest każda forma, która nie wskazuje, iż tylko osoba płci męskiej albo tylko osoba płci żeńskiej może zajmować dane stanowisko.

Ministerstwo wskazało przy tym kilka sposobów osiągnięcia takiej neutralności. Pracodawca może więc wybrać rozwiązanie odpowiednie dla danego ogłoszenia. Nie ma jednego obowiązkowego wzoru nazwy stanowiska, który musiałby być stosowany we wszystkich przypadkach.

Ministerstwo podało konkretne przykłady

Jednym ze sposobów jest używanie form złożonych, takich jak „nauczycielka/nauczyciel”. W takim przypadku nazwa stanowiska obejmuje obie formy i nie wskazuje jednej płci jako właściwej dla danego stanowiska. Jest to jeden ze sposobów, który ministerstwo uznało za zgodny z przepisami.

Drugą możliwością jest zastosowanie nazwy stanowiska w formie męskiej lub żeńskiej, ale jednoczesne dodanie informacji odnoszącej się do obu płci. W odpowiedzi podano przykład „pielęgniarz K/M”. Takie rozwiązanie również zostało wskazane jako sposób pozwalający zachować neutralność pod względem płci.

Można napisać: „poszukujemy osoby”

Ministerstwo wskazało również rozwiązanie, które bezpośrednio odnosi się do wątpliwości przedstawionych w interpelacji. Jednym ze sposobów sformułowania nazwy stanowiska jest poinformowanie o poszukiwaniu osoby na dane stanowisko, np. „poszukujemy osoby na stanowisko spawacza”. Taki sposób został wprost wymieniony w odpowiedzi jako właściwy.

Oznacza to, że wśród przykładów przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się właśnie konstrukcja wykorzystująca słowo „osoba”. Resort wskazał ją jako jeden ze sposobów zachowania neutralności pod względem płci. W przekazanej odpowiedzi nie wskazano więc, aby samo użycie tego określenia w opisanym przykładzie stanowiło naruszenie przepisu.

Zobacz również:

Jest jeszcze czwarty sposób

Neutralność można osiągnąć także bez bezpośredniego wskazywania osoby, która ma zostać zatrudniona. Ministerstwo jako przykład podało stosowanie form opisowych rodzaju pracy, np. „zatrudnienie przy sprzątaniu terenu”. Taka konstrukcja opisuje rodzaj wykonywanej pracy, zamiast wskazywać osobę konkretnej płci.

Resort wymienił więc cztery sposoby formułowania nazw stanowisk: formy złożone, nazwę stanowiska w jednej formie wraz z informacją odnoszącą się do obu płci, wskazanie poszukiwanej osoby oraz opis rodzaju pracy. Wszystkie te rozwiązania zostały wskazane jako zgodne z treścią art. 183ca § 3 Kodeksu pracy.

To pracodawca wybiera sposób

W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jednoznacznie wskazało, że każdy z przywołanych sposobów określenia nazwy stanowiska należy uznać za zgodny z art. 183ca § 3 Kodeksu pracy. Oznacza to, że pracodawca nie został ograniczony do jednego sposobu formułowania nazw stanowisk. Wybór pomiędzy przedstawionymi rozwiązaniami należy do pracodawcy.

Najważniejsze znaczenie ma więc to, aby ogłoszenie i nazwa stanowiska nie sugerowały, że rekrutacja jest skierowana wyłącznie do kobiet albo wyłącznie do mężczyzn. Ministerstwo podkreśliło, że każda forma, która nie wskazuje na możliwość zatrudnienia tylko osoby jednej płci, jest właściwa. Dotyczy to samego etapu rekrutacji.

Podstawa prawna

Interpelacja nr 18360 w sprawie określania płci w ogłoszeniach o pracę. Zgłaszający Robert Dowhan. Adresat: minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Data wpływu: 01-07-2026.

Powiązane
Przełom dla przedsiębiorców w Polsce. Rząd zapewni darmową aplikację do wystawiania paragonów
Przełom dla przedsiębiorców w Polsce. Rząd zapewni darmową aplikację do wystawiania paragonów
W 2027 roku Polacy zapłacą więcej. Nowe podatki i opłaty uderzą po kieszeniach nie tylko przedsiębiorców
W 2027 roku Polacy zapłacą więcej. Nowe podatki i opłaty uderzą po kieszeniach nie tylko przedsiębiorców
Dzierżawa rolnicza wyłącznie na piśmie. Rząd zmienia ważne zasady dla właścicieli gruntów i dzierżawców
Dzierżawa rolnicza wyłącznie na piśmie. Rząd zmienia ważne zasady dla właścicieli gruntów i dzierżawców
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
W tej samej branży zarabiają mniej. Różnica między kobietami a mężczyznami sięga 23 proc.
21 wrz 2026

Relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach; w większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa - podaje GUS. Największe różnice wystąpiły wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń.
Polski Związek Łowiecki w obywatelskim projekcie ustawy dotyczącej zmiany prawa łowieckiego
21 wrz 2026

Ponad 200 tys. pełnoletnich obywateli podpisało się pod projektem zmian ustawy prawo łowieckie mających na celu zmiany zasad prowadzenia polowań mając na względzie dobrostan zwierząt (nie tylko gatunków łownych). Zdaniem autorów projektu reformie powinna podlegać również działalność Polskiego Związku Łowieckiego.
Samorządy też muszą zwartościować stanowiska pracy. Czasu jest coraz mniej
19 wrz 2026

Pracodawcy z sektora prywatnego wartościują stanowiska pracy by przygotować się na mające wejść w życie regulacje dotyczące równości i przejrzystości płac. A co z sektorem publicznym? W służbie cywilnej wartościowanie to norma od 2007 roku. Samorządy mają to jeszcze przed sobą.
Wiek emerytalny podniesiony do 67 lat? Jest oficjalne stanowisko rządu. Wszystko jasne
19 wrz 2026

Temat wieku emerytalnego w Polsce rozgrzewa opinię publiczną do czerwoności za każdym razem, gdy pojawia się w przestrzeni medialnej. Nic dziwnego - decyzje w tej sprawie bezpośrednio wpływają na plany życiowe i portfele milionów Polaków. W ostatnich dniach dyskusja o powrocie do progu 67 lat ponownie przybrała na sile. Wszystko za sprawą nowych raportów ekonomicznych oraz oficjalnego stanowiska rządu. Co naprawdę czeka przyszłych emerytów?

REKLAMA

Dom na wsi - czy tylko rolnik może go kupić? Jakie są ograniczenia prawne zakupu nieruchomości rolnej?
18 wrz 2026

Krajowe media dość często donoszą o możliwym scenariuszu, w którym wyludnianie się polskiej wsi skutkowałoby wieloma okazjami cenowymi (tzw. domami za złotówkę). Na razie do tej sytuacji jeszcze dość daleko, ponieważ za starszy, drewniany dom położony z dala od większych ośrodków miejskich trzeba zapłacić np. 150 000 zł - 200 000 zł. Taka cena może być jednak atrakcyjna dla mieszkańców większych miast szukających miejsca do weekendowego wypoczynku. Wspomniane osoby muszą natomiast pamiętać o ograniczeniach w obrocie gruntami rolnymi. Tym bardziej, że część wiejskich domów znajduje się na większych działkach (mieszczących równocześnie dom, sad i budynki gospodarcze). Czy takie domy kupimy bez problemu? Wyjaśnia Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl).
Umowa zlecenia czy umowa o pracę? Jakie kryteria bierze pod uwagę PIP?
21 wrz 2026

Umowa o pracę czy umowa zlecenia? Takie pytanie stawiane jest często przez inspektorów pracy podczas kontroli. Każda z tych umów przewiduje inne prawa i obowiązki, zarówno dla osoby świadczącej pracę, jak i dla zatrudniającego. Kontrola PIP musi wyjaśnić, jak faktycznie wygląda współpraca i na jakiej podstawie prawnej jest świadczona praca.
ZUS wypłacił pierwsze zasiłki opiekuńcze parom jednopłciowym. Przywileje podatkowe dla tych par od 2027 roku?
18 wrz 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca już pierwsze zasiłki opiekuńcze dla małżeństw jednopłciowych – poinformowała 18 września 2026 r. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. to skutek wejścia w życie przepisów pozwalających na transkrypcję w Polsce aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
Nowa ustawa frankowa obowiązuje od 7 sierpnia, jednak nie wszyscy kredytobiorcy skorzystają z nowych przepisów
18 wrz 2026

Nowa ustawa frankowa weszła w życie dnia 7 sierpnia 2026 r. (ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących spraw związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do franka szwajcarskiego). Kto skorzysta na nowej regulacji? Jaka zmiana jest najważniejsza dla frankowiczów?

REKLAMA

Rząd: Nie ma dyskryminacji stopnia umiarkowanego wobec znacznego. Świadczą o tym liczby
18 wrz 2026

W ocenie przedstawicieli rządu osoby niepełnosprawne ze stopniem umiarkowanym niepełnosprawności nie są dyskryminowane co do zakresu pomocy w porównaniu do osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym. Specyfiką pomocy dla stopnia umiarkowanego jest to, że dotyczy ona często umożliwienia podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną. Dla osób ze stopniem znacznym jest to zazwyczaj niemożliwe albo trudne w realizacji.
Budynki użyteczności publicznej bez schronów i ukryć - rozporządzenie MSWiA
21 wrz 2026

Co do zasady w budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną – schron lub ukrycie. Z tego obowiązku może zwolnić decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ ochrony ludności. Rozporządzenie MSWiA określa, kiedy nie trzeba zapewniać schronów i ukryć.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA