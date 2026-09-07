Osoby z niepełnosprawnościami znowu mogą składać wnioski o wypożyczenie technologii w ramach wypożyczalni Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby wypożyczające sprzęt będą mogły ubiegać się o nieodpłatne przekazanie tych technologii na własność.

Ponowne uruchomienie centralnej wypożyczalni technologii asystujących

Od 4 września 2026 r. można ponownie składać wnioski o wypożyczenie technologii w ramach centralnej wypożyczalni Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Centralna wypożyczalnia technologii asystujących, którą na zlecenie PFRON prowadziła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), przestała działać z końcem grudnia ubiegłego roku. Wypożyczalnia została ponownie uruchomiona na podstawie ustawy z 17 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1102).

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W okresie do dnia 31 grudnia 2028 r. PFRON może nieodpłatnie przekazywać na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne, sprzęt, urządzenia, pojazdy, oprogramowanie oraz inne wyroby, w tym medyczne, służące zwiększaniu, utrzymaniu lub poprawie możliwości funkcjonalnych osób niepełnosprawnych, udostępnione Funduszowi w ramach rezerwy strategicznej.

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Jakie technologie asystujące można wypożyczyć

PFRON informuje w komunikacie, że w ramach centralnej wypożyczalni technologii asystujących można wypożyczyć:

• oprogramowania wspierające komunikację alternatywną;

• programy do translacji brajla;

• tablety z oprogramowaniem działającym w oparciu o system Android;

• powiększalniki przenośne i stacjonarne;

• drukarki brajlowskie;

• PCeye – urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku;

• urządzenia wspomagające słyszenie;

• systemy wspomagający słyszenie;

• linijki brajlowskie;

• aparaty słuchowe.

Ważne Osoby wypożyczające sprzęty, a także państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o nieodpłatne przekazanie tych technologii na własność.

Kto może skorzystać z centralnej wypożyczalni technologii asystującej

Z usług świadczonych przez centralną wypożyczalnię technologii asystujących mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością, posiadające ważne:

orzeczenie o niepełnosprawności lub

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

orzeczenie równoważne.

W zakresie wypożyczania aparatów słuchowych z programu mogą korzystać osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Osoba z niepełnosprawnością może wypożyczyć technologię wspomagającą, jeżeli w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymała ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej, jak wnioskowana technologii wspomagającej. Jednakże dopuszcza się możliwość wypożyczenia technologii wspomagającej osobie z niepełnosprawnością niespełniającej tych wymagań w przypadkach, gdy:

• uzyskane dotychczas technologie wspomagające nie spełniają w momencie składania wniosku swoich funkcji , w związku ze zmianą sytuacji tej osoby (pogłębienie problemów wynikających z niepełnosprawności, zmiany rozwojowe itp.) albo

, w związku ze zmianą sytuacji tej osoby (pogłębienie problemów wynikających z niepełnosprawności, zmiany rozwojowe itp.) albo • uzyskane dotychczas technologie wspomagające uległy zniszczeniu, zużyciu lub zostały utracone z przyczyn niezależnych od tej osoby.

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Wniosek i umowa o wypożyczenie technologii asystującej

W celu wypożyczenia technologii asystującej niezbędne jest złożenie wniosku:

przy użyciu systemu informatycznego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; osobiście lub przez osobę upoważnioną – w wersji papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym, we właściwym miejscowo dla wnioskodawcy oddziale PFRON.

Ważne Osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel ustawowy mogą także złożyć wniosek korzystając z pomocy pracownika PFRON/CIDON, który wypełni formularz wniosku.

Po pozytywnej weryfikacji formalnej pracownik CIDON skontaktuje się z wnioskodawcą w celu doprecyzowania informacji zawartych we wniosku, w tym wyboru sposobu dostawy technologii. Warunkiem wypożyczenia jest zawarcie przez wnioskodawcę z PFRON za pośrednictwem RARS umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2 proc. ceny zakupu danej technologii.