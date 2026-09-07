REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Znowu można wypożyczyć sprzęt z centralnej wypożyczalni PFRON. Możliwe bezpłatne przekazanie technologii na własność

Znowu można wypożyczyć sprzęt z centralnej wypożyczalni PFRON. Możliwe bezpłatne przekazanie technologii na własność

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 września 2026, 12:53
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
niepełnosprawność internet wniosek centralna wypożyczalnia technologii wspomagających PFRON
Znowu można wypożyczyć sprzęt z centralnej wypożyczalni PFRON. Możliwe bezpłatne przekazanie technologii na własność
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby z niepełnosprawnościami znowu mogą składać wnioski o wypożyczenie technologii w ramach wypożyczalni Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby wypożyczające sprzęt będą mogły ubiegać się o nieodpłatne przekazanie tych technologii na własność.

Ponowne uruchomienie centralnej wypożyczalni technologii asystujących

Od 4 września 2026 r. można ponownie składać wnioski o wypożyczenie technologii w ramach centralnej wypożyczalni Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Centralna wypożyczalnia technologii asystujących, którą na zlecenie PFRON prowadziła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), przestała działać z końcem grudnia ubiegłego roku. Wypożyczalnia została ponownie uruchomiona na podstawie ustawy z 17 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1102).

REKLAMA

REKLAMA

Czytaj również

Opłaty za energię. Jak uzyskać 336,16 zł miesięcznie?

Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 200 000 zł (a nie do 130 000 zł), bo aktualny próg „nie spełnia oczekiwań klasy średniej” – decyzja rządu spotkała się z kontrpropozycją

REKLAMA

W okresie do dnia 31 grudnia 2028 r. PFRON może nieodpłatnie przekazywać na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne, sprzęt, urządzenia, pojazdy, oprogramowanie oraz inne wyroby, w tym medyczne, służące zwiększaniu, utrzymaniu lub poprawie możliwości funkcjonalnych osób niepełnosprawnych, udostępnione Funduszowi w ramach rezerwy strategicznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie technologie asystujące można wypożyczyć

PFRON informuje w komunikacie, że w ramach centralnej wypożyczalni technologii asystujących można wypożyczyć:

  • • oprogramowania wspierające komunikację alternatywną;
  • • programy do translacji brajla;
  • • tablety z oprogramowaniem działającym w oparciu o system Android;
  • • powiększalniki przenośne i stacjonarne;
  • • drukarki brajlowskie;
  • • PCeye – urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku;
  • • urządzenia wspomagające słyszenie;
  • • systemy wspomagający słyszenie;
  • • linijki brajlowskie;
  • • aparaty słuchowe.
Ważne

Osoby wypożyczające sprzęty, a także państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o nieodpłatne przekazanie tych technologii na własność.

Kto może skorzystać z centralnej wypożyczalni technologii asystującej

Z usług świadczonych przez centralną wypożyczalnię technologii asystujących mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością, posiadające ważne:

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie równoważne.

W zakresie wypożyczania aparatów słuchowych z programu mogą korzystać osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Osoba z niepełnosprawnością może wypożyczyć technologię wspomagającą, jeżeli w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymała ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej, jak wnioskowana technologii wspomagającej. Jednakże dopuszcza się możliwość wypożyczenia technologii wspomagającej osobie z niepełnosprawnością niespełniającej tych wymagań w przypadkach, gdy:

  • • uzyskane dotychczas technologie wspomagające nie spełniają w momencie składania wniosku swoich funkcji, w związku ze zmianą sytuacji tej osoby (pogłębienie problemów wynikających z niepełnosprawności, zmiany rozwojowe itp.) albo
  • • uzyskane dotychczas technologie wspomagające uległy zniszczeniu, zużyciu lub zostały utracone z przyczyn niezależnych od tej osoby.

Czytaj również

Nie tylko renta. Jakie zasiłki, dodatki i inne świadczenia dla osób niepełnosprawnych?

Wniosek i umowa o wypożyczenie technologii asystującej

W celu wypożyczenia technologii asystującej niezbędne jest złożenie wniosku:

  • przy użyciu systemu informatycznego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  • osobiście lub przez osobę upoważnioną – w wersji papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym, we właściwym miejscowo dla wnioskodawcy oddziale PFRON.
Ważne

Osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel ustawowy mogą także złożyć wniosek korzystając z pomocy pracownika PFRON/CIDON, który wypełni formularz wniosku.

Po pozytywnej weryfikacji formalnej pracownik CIDON skontaktuje się z wnioskodawcą w celu doprecyzowania informacji zawartych we wniosku, w tym wyboru sposobu dostawy technologii. Warunkiem wypożyczenia jest zawarcie przez wnioskodawcę z PFRON za pośrednictwem RARS umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2 proc. ceny zakupu danej technologii.

Powiązane
Od tego dokumentu zależą dodatkowe uprawnienia pracownicze oraz ulgi i dofinansowania dla pracodawcy
Od tego dokumentu zależą dodatkowe uprawnienia pracownicze oraz ulgi i dofinansowania dla pracodawcy
Kto ma prawo do świadczenia wspierającego? Trzeba złożyć dwa wnioski
Kto ma prawo do świadczenia wspierającego? Trzeba złożyć dwa wnioski
Pracodawcy wpłacą od 392,43 zł do 3924,30 zł na jednego pracownika. Kiedy mija termin?
Pracodawcy wpłacą od 392,43 zł do 3924,30 zł na jednego pracownika. Kiedy mija termin?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowe zasady ogłoszeń o pracę. Ministerstwo odpowiada, czy słowo „osoba” może oznaczać karę
07 wrz 2026

Od ubiegłego roku obowiązują przepisy dotyczące neutralności płciowej ogłoszeń o pracę i nazw stanowisk. Wątpliwości pracodawców wzbudziło jednak m.in. to, czy określenie „osoba” może zostać uznane za naruszenie nowych regulacji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na tę kwestię w związku z interpelacją poselską.
PFRON: Nowe punkty preferencyjne dla osób niepełnosprawnych. I mniej dokumentów na początek
06 wrz 2026

PFRON zmienił system przyznawania punktów preferencyjnych dla osób niepełnosprawnych, które starają się o dofinansowanie do zakupu samochodów. Jeżeli osoba niepełnosprawna składa wniosek kolejny raz, może otrzymać taki punkt. Dzięki temu jej wniosek znajdzie się na czele listy.

Zmiana czasu na zimowy 2026. Czy to już naprawdę ostatni raz przestawimy zegarki?
05 wrz 2026

Jesienna zmiana czasu w 2026 roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią wyczekiwana przez wielu dodatkowa godzina snu. Przejście z czasu letniego na zimowy tradycyjnie nastąpi w ostatni weekend października. Warto jednak sprawdzić dokładny kalendarz już teraz, ponieważ w kuluarach Komisji Europejskiej oraz polskiego rządu toczą się kluczowe analizy, które mogą sprawić, że przestawianie wskazówek wkrótce przejdzie do historii.Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy? Czy pośpimy dłużej po raz ostatni? Znamy datę
Dlaczego banki nie rozliczą sankcji kredytu darmowego dobrowolnie. Arytmetyka, która przesądza o strategii
04 wrz 2026

Pełne, dobrowolne rozliczenie sankcji kredytu darmowego oznaczałoby dla sektora bankowego rachunek liczony w co najmniej dziesiątkach miliardów złotych - i objęłoby także portfel niskokwotowy, którego dziś praktycznie nikt nie dochodzi. Dlatego ekonomicznie racjonalną strategią pozostaje spór o każdą umowę, a jedynym realnym punktem dojścia są ugody obejmujące część roszczeń - najpewniej z kosztem rozłożonym w czasie, tak jak w przypadku kredytów walutowych.

REKLAMA

Rynek roszczeń SKD (sankcja kredytu darmowego) zbudowały same banki
04 wrz 2026

Sankcja kredytu darmowego (SKD) nie jest wypadkiem przy pracy. To czwarty rozdział tej samej historii: sektor przez dekadę wybierał spór zamiast rozliczenia, państwo - beneficjent tego sektora - nie miało interesu, by cokolwiek uporządkować ustawą, a w powstałą lukę weszła infrastruktura procesowa, której dziś nikt już nie kontroluje.
Miała pomóc złapać oszusta, a sama została oszukana na 50 tys. zł
04 wrz 2026

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz poinformowała o tymczasowym areszcie na trzy miesiące dla 21-letniej kobiety podejrzanej o oszukanie mieszkanki Pułtuska metodą na pracownika banku na kwotę 50 tys. zł

Najnowszy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
06 wrz 2026

Koalicja Obywatelska wyraźnie wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu dotyczącym wyborów do Sejmu. Różnica między dwoma największymi ugrupowaniami przekracza 11 punktów procentowych, ale uwagę zwraca przede wszystkim wynik całego bloku prawicowego. Zestawienie pokazuje, że po połączeniu wyników kilku ugrupowań układ sił wygląda zupełnie inaczej niż przy analizowaniu poparcia dla pojedynczych partii.
Pracodawcy wpłacą od 392,43 zł do 3924,30 zł na jednego pracownika. Kiedy mija termin?
07 wrz 2026

Działalność socjalna jest finansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego oraz dobrowolnych zwiększeń. Pracodawca przekazuje środki na rachunek bankowy funduszu w określonych przepisami terminach. Czy przekroczenie terminu powoduje konsekwencje dla pracodawcy?

REKLAMA

Dyskryminacja ojców w sądach rodzinnych? Ta sprawa wymaga wyjaśnień, problem jest systemowy
04 wrz 2026

Aż blisko połowa Polaków zna sytuację, w której matka utrudniała ojcu kontakty z dzieckiem po rozwodzie - wynika z badania CBOS. RPO wystąpiła do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości o pogłębione badania akt sądowych, które sprawdzą, czy sądy rodzinne rzeczywiście traktują ojców gorzej niż matki. Czy rzeczywistość ojców w 2026 jest nadal taka, jak w głośnym filmie "Tato" z Bogusławem Lindą z 1995 r.?
ZUS podał nowe dane o L4. Zwolnień jest mniej, ale jest jeden wyraźny trend
04 wrz 2026

ZUS przedstawił dane dotyczące zwolnień lekarskich za pierwsze półrocze 2026 roku. Liczba wystawionych zaświadczeń spadła, ale łączna liczba dni absencji zmieniła się tylko nieznacznie. Jednocześnie coraz większy udział w nieobecnościach mają urazy i zatrucia oraz zaburzenia psychiczne.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA