Wybory w Krakowie. Jest kolejny kandydat, Marian Banaś bez rejestracji. Komisja podała powód

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a lista kandydatów nadal nie jest ostatecznie zamknięta. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, ale odmówiła rejestracji Marianowi Banasiowi, byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Powodem decyzji była zbyt mała liczba ważnych podpisów poparcia.

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Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie podjęła decyzje w poniedziałek 7 września. Michał Klimek został zarejestrowany jako kolejny kandydat w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. W przypadku Mariana Banasia komisja stwierdziła natomiast nieprawidłowości w przekazanym wykazie podpisów, przez co nie została osiągnięta wymagana ustawowo liczba 3 tys. ważnych podpisów.

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Marian Banaś nie uzyskał wymaganej liczby podpisów

Komisja zweryfikowała łącznie 5648 podpisów złożonych na poparcie kandydatury Mariana Banasia. W toku sprawdzania stwierdzono 3096 nieprawidłowych podpisów, a za prawidłowe uznano 2552 podpisy. Tym samym liczba ważnych podpisów okazała się niższa od wymaganych ustawowo 3 tys.

To właśnie zbyt mała liczba prawidłowych podpisów stała się podstawą odmowy rejestracji kandydatury byłego prezesa NIK. Miejska Komisja Wyborcza nie zarejestrowała więc Mariana Banasia jako kandydata w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Z przekazanych danych wynika, że weryfikacja wykazała więcej podpisów nieprawidłowych niż prawidłowych.

Michał Klimek zarejestrowany jako kolejny kandydat

W poniedziałek komisja podjęła również decyzję w sprawie Michała Klimka. Kandydat reprezentujący Konfederację Korony Polskiej został zarejestrowany i dołączył do grona osób ubiegających się o urząd prezydenta Krakowa.

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Jednocześnie komisja nie zakończyła jeszcze weryfikacji wszystkich zgłoszeń. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl poinformował dziennikarzy, że nadal sprawdzane są podpisy złożone przez troje kandydatów. Chodzi o Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy oraz Sławomira Pietrzyka z SDPL.

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We wtorek kolejne decyzje

Weryfikacja podpisów tych trzech kandydatów nadal trwała w momencie przekazania informacji przez przewodniczącego komisji. Krzysztof Dyl poinformował, że decyzje w ich sprawie mają zostać podjęte we wtorek. Oznacza to, że lista kandydatów w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa może jeszcze ulec zmianie.

Na tym etapie nie przesądzono więc jeszcze, czy wszystkie trzy wskazane osoby zostaną zarejestrowane. Komisja musi najpierw zakończyć weryfikację przekazanych podpisów poparcia. Dopiero po podjęciu decyzji będzie wiadomo, czy ich nazwiska znajdą się w ostatecznym zestawieniu kandydatów.

Komisja wcześniej odrzuciła dwie kandydatury

Marian Banaś nie jest jedyną osobą, której zgłoszenie nie zostało zarejestrowane z powodu niewystarczającej liczby podpisów. Jak przekazał Krzysztof Dyl, wcześniej komisja odrzuciła zgłoszenia Stanisława Kułachy oraz Marty Ratuszyńskiej. W obu przypadkach powodem była zbyt mała liczba złożonych podpisów.

Oboje odwołali się od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej. Odwołania zostały skierowane do Komisarza Wyborczego w Krakowie. Oznacza to, że również w tych przypadkach procedura nie musi kończyć się na decyzji miejskiej komisji.

Kandydaci mogą się odwołać

Przepisy przewidują możliwość zakwestionowania decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej. Zgłaszającemu kandydata na prezydenta miasta przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały komisji do Komisarza Wyborczego w Krakowie. Termin na złożenie takiego odwołania wynosi dwa dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

To oznacza, że odmowa rejestracji przez Miejską Komisję Wyborczą nie musi być ostatnim etapem postępowania. Zarówno w przypadku kandydatów, których zgłoszenia zostały odrzucone wcześniej, jak i w przypadku decyzji dotyczących kolejnych kandydatur zastosowanie mają przewidziane przepisami procedury odwoławcze.

Dlaczego odbędą się przedterminowe wybory w Krakowie?

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa zostały wyznaczone na 27 września. Ich przeprowadzenie jest konsekwencją referendum, w którym mieszkańcy miasta w maju odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. To właśnie po tym odwołaniu konieczne stało się przeprowadzenie nowych wyborów.

Głosowanie odbędzie się więc niespełna kilka miesięcy po referendum dotyczącym włodarza miasta. W związku z trwającą procedurą rejestracji kandydatów lista osób ubiegających się o urząd nadal nie jest w pełni przesądzona. We wtorek mają zostać podjęte kolejne decyzje dotyczące trzech kandydatów.

Kto jest już zarejestrowany?

Oprócz Michała Klimka, którego Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała w poniedziałek, wcześniej przez Państwową Komisję Wyborczą zarejestrowani zostali inni kandydaci. Na liście znajdują się Michał Drewnicki z PiS, Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska oraz Łukasz Gibała.

Monika Piątkowska startuje z KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami i ma poparcie KO oraz PSL. Łukasz Gibała kandyduje z komitetu Kraków dla Mieszkańców. Z kolei Jan Hoffman jest jednym z inicjatorów referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego.

Lista kandydatów może się jeszcze zmienić

Na obecnym etapie wiadomo więc, że Michał Klimek został zarejestrowany, natomiast Marian Banaś nie uzyskał rejestracji z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów. Komisja nadal weryfikuje podpisy Bartosza Bocheńczaka, Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka, a decyzje w ich sprawie mają zostać podjęte we wtorek. Jednocześnie Stanisław Kułacha i Marta Ratuszyńska odwołali się od wcześniejszych decyzji komisji do Komisarza Wyborczego w Krakowie.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Do tej pory wśród zarejestrowanych kandydatów znajdują się Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Łukasz Gibała oraz nowo zarejestrowany Michał Klimek. Ostateczny kształt listy może jednak zależeć od wtorkowych decyzji komisji oraz rozstrzygnięć dotyczących ewentualnych odwołań.

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Kandydaci na prezydenta Krakowa 2026 – lista

Podsumowując, kandydaci na prezydenta Krakowa 2026 to obecnie sześć osób, które zostały dotychczas zarejestrowane w związku z przedterminowymi wyborami. Na liście znajdują się Michał Drewnicki z PiS, Jan Hoffman, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska z KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami, Łukasz Gibała z Krakowa dla Mieszkańców oraz Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Lista może się jeszcze zmienić, ponieważ Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy poparcia złożone przez kolejnych kandydatów.

Wśród osób, których zgłoszenia są jeszcze sprawdzane, znajdują się Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy oraz Sławomir Pietrzyk z SDPL. Decyzje dotyczące ich kandydatur mają zostać podjęte we wtorek. Nie wiadomo więc jeszcze, czy wszystkie te osoby zostaną ostatecznie zarejestrowane jako kandydaci w wyborach prezydenta Krakowa.

Na liście zarejestrowanych kandydatów znajduje się również Monika Piątkowska, startująca z KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami, która ma poparcie KO i PSL. Jan Hoffman jest jednym z inicjatorów referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali ostatniego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Z kolei Łukasz Gibała kandyduje z komitetu Kraków dla Mieszkańców.

W wyborach wystartować może także Michał Klimek, który jako przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej został zarejestrowany przez Miejską Komisję Wyborczą w poniedziałek. W przypadku Mariana Banasia sytuacja wygląda inaczej – komisja odmówiła rejestracji jego kandydatury, ponieważ spośród 5648 zweryfikowanych podpisów tylko 2552 uznano za prawidłowe, podczas gdy wymagane było co najmniej 3 tys. ważnych podpisów.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września 2026 roku. Ostateczna lista kandydatów może zostać uzupełniona po wtorkowych decyzjach Miejskiej Komisji Wyborczej, a na kształt listy mogą również wpłynąć odwołania od decyzji komisji.