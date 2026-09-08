ZUS ma ważną wiadomość dla pracujących. Można dostać bezpłatną rehabilitację

ZUS od 30 lat prowadzi program rehabilitacji leczniczej dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program może pomóc odzyskać sprawność, wrócić do pracy i nadal prowadzić aktywne życie, a sama rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna. Kto może z niej skorzystać, jakie schorzenia obejmuje program i jak uzyskać skierowanie?

rozwiń >

ZUS prowadzi rehabilitację już od 30 lat

ZUS obchodzi w tym roku 30-lecie prewencji rentowej, która funkcjonuje od 1996 roku. W ramach programu Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi rehabilitację leczniczą dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Jej celem jest odzyskanie sprawności przez osoby, które z powodu stanu zdrowia mogą mieć problemy z dalszym wykonywaniem pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Dzięki rehabilitacji osoby objęte programem mogą odzyskać sprawność i zwiększyć szansę na powrót do pracy. Program ma również pomóc im w utrzymaniu aktywnego życia. ZUS wskazuje, że rehabilitacja jest kierowana przede wszystkim do osób, w przypadku których istnieje realna możliwość odzyskania zdolności do pracy.

Jakie choroby można rehabilitować w ZUS?

Program obejmuje schorzenia, które najczęściej powodują niezdolność do pracy. Rehabilitacja dotyczy między innymi chorób narządu ruchu, także będących następstwem urazów i wypadków, chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego oraz schorzeń psychosomatycznych. W programie znajdują się również schorzenia onkologiczne po leczeniu nowotworu piersi, choroby narządu głosu oraz choroby ośrodkowego układu nerwowego.

Poszczególne profile rehabilitacji były wprowadzane w różnych latach. Od początku działania programu, czyli od 1996 roku, realizowana jest rehabilitacja w zakresie narządu ruchu oraz układu krążenia. Najkrócej, bo od 2016 roku, prowadzona jest rehabilitacja narządu ruchu po wypadku.

REKLAMA

Program dotyczący osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego był najpierw realizowany pilotażowo w latach 2019–2021. Od 2025 roku rehabilitacja w tym zakresie jest już realizowana na stałe. Oznacza to, że zakres programu z czasem był rozszerzany o kolejne profile.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto może skorzystać z rehabilitacji ZUS?

Na rehabilitację leczniczą ZUS kierowane są przede wszystkim osoby aktywne zawodowo, które ze względu na stan zdrowia są zagrożone utratą zdolności do pracy. Kluczowe jest jednak to, aby istniała realna szansa, że dzięki rehabilitacji odzyskają tę zdolność. Z programu mogą korzystać również osoby pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego.

Możliwość skorzystania z programu mają także osoby otrzymujące rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Nie oznacza to jednak, że rehabilitacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które obecnie pracują. ZUS przewiduje również możliwość skorzystania z niej przez niektóre osoby pobierające świadczenia emerytalne, jeżeli nadal pozostają aktywne zawodowo.

Z rehabilitacji mogą skorzystać emeryci, którzy nadal pracują i są objęci ubezpieczeniami społecznymi, na przykład z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia. Warunkiem jest realna szansa na odzyskanie zdolności do pracy dzięki rehabilitacji. Podobne zasady dotyczą osób pobierających emerytury pomostowe, emerytury mundurowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz świadczenia przedemerytalne.

Ta grupa korzystała najczęściej z rehabilitacji

Dane dotyczące lat 2016–2025 pokazują, że najliczniejszą grupę wśród osób korzystających z rehabilitacji stanowiły osoby w wieku 50–59 lat. W tej grupie ponad 57,57 proc. stanowiły kobiety. Oznacza to, że właśnie osoby w tym przedziale wiekowym najczęściej korzystały z programu w analizowanym okresie.

Nie we wszystkich przedziałach wiekowych sytuacja wygląda jednak tak samo. W zależności od wieku oraz profilu rehabilitacji występuje również odwrotna tendencja. Ostateczny udział kobiet i mężczyzn różni się więc w poszczególnych grupach.

Jak dostać skierowanie na rehabilitację ZUS?

Pierwszym krokiem jest kontakt z lekarzem prowadzącym leczenie. To lekarz wypełnia wniosek o rehabilitację leczniczą na formularzu PR-4. Do wniosku warto dołączyć dokumentację medyczną, a następnie złożyć dokumenty w dowolnej placówce ZUS albo przesłać je pocztą.

Istnieje również możliwość elektronicznego przekazania formularza. Lekarz może wysłać wniosek za pośrednictwem portalu eZUS lub aplikacji mZUS dla Lekarza. W takim przypadku nie trzeba dostarczać papierowego wniosku do ZUS, choć warto przekazać dokumentację medyczną.

Po złożeniu wniosku lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie dotyczące potrzeby rehabilitacji. Może zrobić to po przeprowadzeniu badania albo na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej. Od 13 kwietnia 2026 roku uprawnienia do wydawania takich orzeczeń mają również fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS.

Rehabilitacja ZUS jest całkowicie bezpłatna

Jedną z najważniejszych informacji dla osób zainteresowanych programem jest to, że rehabilitacja lecznicza ZUS jest całkowicie bezpłatna. Obejmuje nie tylko sam proces leczenia, ale również zakwaterowanie i wyżywienie. ZUS zapewnia także zwrot kosztów przejazdu do ośrodka oraz z powrotem najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Standardowy turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni. Rehabilitacja odbywa się w placówkach współpracujących z ZUS, które znajdują się na terenie całego kraju. Nie zawsze jednak czas pobytu musi dokładnie odpowiadać standardowej długości turnusu.

Za zgodą ZUS lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym może wydłużyć albo skrócić czas rehabilitacji. Sam program może być realizowany w dwóch formach. Możliwa jest rehabilitacja stacjonarna, która wiąże się z pobytem w ośrodku, albo rehabilitacja ambulatoryjna, czyli bez noclegu.

ZUS pomaga odzyskać zdolność do pracy

Program prewencji rentowej działa od 1996 roku i w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. Przez ten czas zakres rehabilitacji obejmował kolejne schorzenia, od chorób narządu ruchu i układu krążenia po między innymi choroby układu oddechowego, schorzenia psychosomatyczne, choroby narządu głosu oraz uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Z programu mogą korzystać nie tylko aktywni zawodowo ubezpieczeni, ale także określone grupy osób pobierających świadczenia, w tym osoby na rencie okresowej czy emeryci, którzy nadal pracują i podlegają ubezpieczeniom społecznym. Najważniejszym warunkiem pozostaje możliwość odzyskania zdolności do pracy dzięki rehabilitacji.

Sama rehabilitacja nie wymaga ponoszenia kosztów za leczenie, zakwaterowanie czy wyżywienie, a w określonych zasadach ZUS zwraca również koszty przejazdu. Aby rozpocząć procedurę, należy zgłosić się do lekarza prowadzącego, który przygotuje wniosek na formularzu PR-4. Dzięki temu osoby, których stan zdrowia zagraża zdolności do pracy, mogą ubiegać się o udział w programie rehabilitacji leczniczej ZUS.

źródło: komunikat ZUS