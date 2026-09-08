Wrocław podniósł opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ponad 33 proc. Uchwałę podjęto 9 lipca, a nowe stawki zaczęły obowiązywać już 1 września. Czteroosobowa rodzina zapłaci 220 zł miesięcznie, czyli 2640 zł w skali pełnych 12 miesięcy. Dla porównania podatek od samego 60-metrowego mieszkania we Wrocławiu wynosi 75 zł rocznie. Paradoks polega na tym, że przy podatkach prawo przywiązuje ogromną wagę do stabilności i przewidywalności obciążeń, podczas gdy wielokrotnie wyższa opłata za odpady może zostać istotnie podniesiona w środku roku. Dlatego skierowałem do Sejmu petycję o objęcie opłaty za gospodarowanie odpadami takim samym standardem ochrony przed nagłymi zmianami obciążeń, jaki wypracowano w prawie podatkowym.

rozwiń >

Wrocław: podwyżka w lipcu, nowe stawki od września

W dniu 9 lipca 2026 r. Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę nr XXXV/827/26 dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała została ogłoszona 21 lipca, a nowe stawki zaczęły obowiązywać 1 września 2026 r. Stawka dla nieruchomości zamieszkałych wzrosła z 41,24 zł do 55 zł miesięcznie od osoby, a więc o ponad 33 proc.



Dla czteroosobowej rodziny oznacza to 220 zł miesięcznie, czyli 2640 zł w skali pełnych 12 miesięcy.



Sama podwyżka to 13,76 zł miesięcznie na osobę. W przypadku czteroosobowej rodziny daje to 55,04 zł miesięcznie więcej, czyli 660,48 zł dodatkowego obciążenia w skali pełnego roku. Nie chodzi przy tym wyłącznie o to, czy 55 zł jest stawką wysoką albo niską. Znacznie ciekawszy jest problem prawny. Rada podejmuje decyzję 9 lipca. Uchwała zostaje opublikowana 21 lipca. 1 września mieszkaniec ma już płacić więcej.



Jak to możliwe, że obowiązkową daninę publiczną można zwiększyć w środku roku o jedną trzecią, dając mieszkańcom zaledwie kilka tygodni na dostosowanie domowych budżetów?

REKLAMA

REKLAMA

To nie jest zwykły rachunek za usługę

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest ceną wynikającą z umowy zawieranej pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Obowiązek jej ponoszenia wynika z ustawy. Stawkę jednostronnie określa organ władzy publicznej. Mieszkaniec nie może zrezygnować z systemu i wybrać konkurencyjnego usługodawcy. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 listopada 2013 r., sygn. K 17/12, zakwalifikował opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako daninę publiczną o charakterze niepodatkowym. Co istotne, w tej samej sprawie Trybunał zakwestionował ówczesną regulację w zakresie, w jakim ustawodawca nie określił maksymalnej wysokości opłaty. TK odwołał się przy tym do art. 84 i art. 217 Konstytucji.



Nie mówimy więc o zwykłej cenie usługi komunalnej. Mówimy o obowiązkowym ciężarze publicznym. I właśnie dlatego zasadne jest pytanie o standard ochrony osoby zobowiązanej do jego ponoszenia.

Podatnika chronimy. Płacącego opłatę śmieciową znacznie słabiej

W prawie podatkowym od lat funkcjonuje wypracowany przez Trybunał Konstytucyjny standard ochrony wynikający przede wszystkim z art. 2 Konstytucji i zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Jego elementem jest wymóg zachowania odpowiedniego vacatio legis i zapewnienia podatnikowi możliwości przygotowania się do nowych obciążeń. W odniesieniu do podatków rozliczanych w skali rocznej Trybunał wypracował dalej idącą zasadę, zgodnie z którą niekorzystne zmiany elementów konstrukcyjnych obowiązku podatkowego, w tym stawek, co do zasady nie powinny następować w trakcie roku podatkowego.



Nie twierdzę, że opłata za gospodarowanie odpadami jest podatkiem rocznym. Nie postuluję również mechanicznego zastosowania do niej wszystkich zasad dotyczących PIT czy podatku od nieruchomości. Postulat dotyczy standardu ochrony obywatela.



Jeżeli państwo uznaje, że przy obowiązkowych świadczeniach podatkowych obywatel powinien mieć możliwość przewidzenia swoich obciążeń i odpowiedniego zaplanowania swoich spraw, trudno znaleźć przekonujący powód, dla którego przy innej daninie publicznej miałby być tej ochrony pozbawiony.

75 zł podatku i 2640 zł opłaty

Skalę problemu dobrze pokazuje modelowy przykład czteroosobowej rodziny mieszkającej we Wrocławiu w lokalu o powierzchni 60 m². Stawka podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych we Wrocławiu na 2026 r. wynosi 1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej. Podatek od samego mieszkania wynosi więc: 60 m² × 1,25 zł = 75 zł rocznie. Do rzeczywistego zobowiązania może oczywiście dojść podatek przypadający na udział właściciela w gruncie lub inne opodatkowane składniki nieruchomości.



Ta sama modelowa czteroosobowa rodzina przy wrocławskiej stawce za odpady ponosi natomiast obciążenie: 4 osoby × 55 zł × 12 miesięcy = 2640 zł rocznie.



To 35,2 raza więcej niż podatek od samego lokalu.



Oczywiście konstrukcja obu danin jest inna. Podatek od nieruchomości zależy w tym przypadku od powierzchni lokalu, a opłata za odpady od liczby mieszkańców. Porównanie nie ma więc dowodzić prawnej równoważności obu świadczeń.



Pokazuje coś innego: rzeczywistą skalę dwóch obowiązkowych obciążeń ponoszonych z budżetu tej samej rodziny. I tutaj pojawia się paradoks.



Wrocławską stawkę podatku od nieruchomości na 2026 r. Rada Miejska ustaliła jeszcze w 2025 r., ze skutkiem od początku kolejnego roku. Tymczasem stawkę opłaty za odpady podwyższono 9 lipca 2026 r., a mieszkańcy zaczęli ją ponosić już od 1 września. W naszym przykładzie 75 zł rocznego podatku funkcjonuje więc w systemie objętym daleko idącymi zasadami stabilności prawa podatkowego, podczas gdy 2640 zł obowiązkowej opłaty można istotnie zwiększyć w środku roku.



Im większe ekonomiczne znaczenie daniny dla domowego budżetu, tym słabsza okazuje się ochrona przed nagłą zmianą jej wysokości.

REKLAMA

Ale przecież było 40 dni vacatio legis

Można odpowiedzieć, że uchwała została ogłoszona 21 lipca i weszła w życie 1 września. Mieszkańcy mieli więc około 40 dni na przygotowanie się do zmiany, znacznie więcej niż standardowe 14 dni przewidziane jako zasadnicze minimum dla aktów normatywnych. Formalnie jest to istotny argument. Tyle że problem nie sprowadza się do policzenia dni w kalendarzu. Konstytucyjna zasada odpowiedniego vacatio legis nie oznacza, że każdy akt prawny staje się automatycznie przewidywalny po upływie czternastu dni. Adekwatność okresu dostosowawczego należy oceniać również z uwzględnieniem charakteru regulacji i ciężaru nakładanego na adresata. Jeżeli obowiązkowa danina płacona stale przez gospodarstwo domowe wzrasta jednorazowo o ponad 33 proc., zasadne jest pytanie, czy standard ochrony powinien sprowadzać się wyłącznie do zachowania ustawowego minimum. Moim zdaniem nie powinien.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla rodziny nazwa świadczenia nie ma znaczenia

Z punktu widzenia teorii prawa rozróżnienie podatku i opłaty jest oczywiście istotne. Z punktu widzenia domowego budżetu ma znaczenie drugorzędne. Rodzina nie płaci rachunków kwalifikacją prawną świadczenia. Płaci pieniędzmi. Jeżeli władza publiczna nakłada obowiązek zapłaty 220 zł miesięcznie, obywatel musi znaleźć te pieniądze niezależnie od tego, czy ustawodawca nazwie świadczenie podatkiem, opłatą czy niepodatkową daniną publiczną. Dlatego standard ochrony przed nagłą zmianą takich obciążeń powinien uwzględniać nie tylko formalną nazwę świadczenia, ale również jego przymusowy charakter, częstotliwość ponoszenia i rzeczywisty ciężar ekonomiczny.

Gmina musi bilansować system. To nie kończy dyskusji

Najpoważniejszy kontrargument jest oczywisty: koszty gospodarowania odpadami mogą wzrosnąć w trakcie roku, a gmina musi zapewnić finansowanie systemu. To prawda. Nie oznacza to jednak, że jedyną możliwą reakcją musi być natychmiastowe zwiększenie obciążenia mieszkańców. Co więcej, obecne przepisy same pokazują, że ustawodawca nie traktuje zasady finansowania systemu wyłącznie z opłat jako absolutnej.



Art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwala radzie gminy postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty, jeżeli środki z opłat są niewystarczające albo gdy celem jest obniżenie opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości.



Ustawodawca przewidział więc mechanizm pozwalający gminie reagować na niedobór środków bez automatycznego i natychmiastowego przerzucania całego ciężaru na mieszkańców. Nie chodzi oczywiście o to, aby gminy stale finansowały system z innych dochodów. Chodzi o rozłożenie ryzyka w czasie.



Jeżeli gmina przygotowuje budżet, wieloletnią prognozę finansową, organizuje przetargi i dysponuje profesjonalnym aparatem administracyjnym pozwalającym prognozować koszty, można od niej wymagać, aby zasadnicze zmiany wysokości daniny planowała z odpowiednim wyprzedzeniem.



Mieszkaniec również ma budżet. Tyle że nie dysponuje wydziałem finansowym, skarbnikiem i wieloletnią prognozą finansową.

Dlatego skierowałem petycję do Sejmu

Przypadek Wrocławia stał się podstawą skierowanej przeze mnie do Sejmu petycji o zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Postulat jest prosty: podwyższanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinno zostać objęte takim samym standardem ochrony obywatela przed nagłym zwiększeniem ciężarów publicznych, jaki wynika z konstytucyjnych zasad dotyczących prawa podatkowego.



Nie oznacza to mechanicznego przeniesienia wszystkich reguł dotyczących podatków rocznych. Oznacza natomiast trzy podstawowe gwarancje: przewidywalność obciążenia, odpowiedni okres dostosowawczy oraz zasadę niewprowadzania istotnych podwyżek w trakcie roku. Co do zasady podwyższona stawka powinna zaczynać obowiązywać od początku kolejnego roku, po jej odpowiednio wcześniejszym uchwaleniu i ogłoszeniu.



Jednocześnie ustawa może przewidywać wyjątek na wypadek nadzwyczajnej i niemożliwej wcześniej do przewidzenia zmiany kosztów systemu, niezależnej od gminy. Taki wyjątek powinien jednak wymagać szczegółowego wykazania przyczyn podwyżki oraz wskazania, dlaczego jej odroczenie do początku kolejnego roku nie jest możliwe.



Wtedy mamy zasadę i rzeczywisty wyjątek. Dzisiaj mamy właściwie odwrotnie: gwarancji stabilności nie ma, a możliwość zmiany stawki w trakcie roku jest zwykłym instrumentem zarządzania systemem.

Wrocław jest przykładem. Problem jest ogólnopolski

Nie jest to zatem spór wyłącznie o wrocławskie 55 zł. Wrocław po prostu bardzo wyraźnie pokazał wadę obecnych przepisów. 9 lipca można było uchwalić wzrost obowiązkowej daniny o ponad 33 proc., a już 1 września rozpocząć jej pobieranie. Jeżeli przy podatkach uznajemy stabilność i przewidywalność obciążeń za element ochrony obywatela wynikającej z Konstytucji, trudno racjonalnie wyjaśnić, dlaczego standard ten ma praktycznie zanikać przy innej obowiązkowej daninie publicznej, która dla gospodarstwa domowego może być ekonomicznie wielokrotnie bardziej dotkliwa niż klasyczny podatek lokalny. Obywatel nie powinien mieć mniejszej ochrony tylko dlatego, że ustawodawca nazwał daninę „opłatą”, a nie „podatkiem”. Wrocław pokazał, że tę lukę warto zamknąć ustawą.



Grzegorz Prigan, adwokat i menedżer