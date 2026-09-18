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Czy rząd planuje podnieść wiek emerytalny? Minister finansów zabrał w tej sprawie głos. Padła konkretna deklaracja

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18 września 2026, 07:13
Adam Kuchta
Adam Kuchta
wiek emerytalny ministerstwo finansów
Czy rząd planuje podnieść wiek emerytalny? Minister finansów zabrał w tej sprawie głos. Padła konkretna deklaracja
Adam Kuchta
INFOR

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Czy rząd planuje podnieść wiek emerytalny w Polsce? Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przedstawił jasne stanowisko w tej sprawie. Z jego słów wynika, że obecnie nie są prowadzone żadne prace nad zmianą obowiązujących zasad.

Minister mówi wprost: rząd nie pracuje nad zmianą wieku emerytalnego

Andrzej Domański został zapytany o plany rządu podczas rozmowy na antenie Radia Zet. Odpowiedź była jednoznaczna. „Żadnych zmian w wieku emerytalnym. W tej chwili rząd nie prowadzi żadnych prac nad zmianą wieku emerytalnego" – powiedział minister finansów i gospodarki.

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Domański zaznaczył jednocześnie, że kwestie dotyczące wieku emerytalnego należą przede wszystkim do kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister ocenił też, że obecnie obowiązujące rozwiązanie jest dobre. Podkreślił przy tym znaczenie odpowiedzialnej polityki gospodarczej i budżetowej.

Obowiązujące w Polsce zasady są jasne: kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Na razie nic nie wskazuje na to, aby rząd zamierzał podnieść te granice. Co więcej, podobne stanowisko w sprawie przedstawiała wcześniej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W lipcu przekazała, że wiek emerytalny nie będzie podwyższany.

Czy wiek emerytalny może się jeszcze zmienić?

To nie oznacza jednak, że temat wieku emerytalnego całkowicie znika z debaty publicznej. Dziemianowicz-Bąk wskazywała wcześniej, że można rozmawiać o jego zmianie, ale nie w kierunku podwyższenia wieku emerytalnego.

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Jednym z możliwych tematów jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 60 lat. W grę mają wchodzić także rozwiązania zachęcające do dobrowolnego pozostawania dłużej na rynku pracy. Wśród rozważanych kwestii pojawiły się również emerytury stażowe oraz ułatwienia dla osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal chcą pracować.

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Dziemianowicz-Bąk zwracała uwagę także na potrzeby starszych pracowników. Chodzi między innymi o takie rozwiązania, które pozwalałyby im pracować dłużej bez nadmiernego obciążenia organizmu.

Jednym z podawanych przykładów było skrócenie czasu pracy przy zachowaniu wynagrodzenia. Dzięki temu osoby, które chcą pozostać aktywne zawodowo, mogłyby mieć więcej czasu na regenerację i odpoczynek. To ważne rozróżnienie: mowa o zachętach i ułatwieniach dla osób chcących pracować dłużej, a nie o obowiązkowym podnoszeniu wieku emerytalnego.

Brak planów podniesienia wieku emerytalnego nie oznacza, że system emerytalny nie będzie musiał mierzyć się z poważnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest starzenie się społeczeństwa. Według danych przywołanych przez Główny Urząd Statystyczny do 2060 roku mediana wieku ludności Polski może przekroczyć 50,25 roku. To około 7 lat więcej niż w 2024 roku. W praktyce oznacza to, że w takim scenariuszu połowa mieszkańców Polski będzie miała więcej niż 50 lat.

Coraz mniej mieszkańców Polski może mieć wpływ na przyszłość emerytur

Drugim problemem jest prognozowany spadek liczby ludności. Według przewidywań ONZ populacja Polski może do 2100 roku zmniejszyć się do około 19 mln osób. To oznacza coraz większe znaczenie pytań o to, jak w przyszłości utrzymać stabilność systemu emerytalnego i zapewnić odpowiednie dochody osobom kończącym aktywność zawodową.

Na dziś stanowisko rządu pozostaje jednak jasne: nie prowadzi on prac nad podniesieniem wieku emerytalnego. Obowiązują więc nadal granice 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

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Źródło: INFOR
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