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Polacy chcą komisji śledczej w sprawie Zondacrypto? Nowy sondaż pokazuje zaskakujący podział

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09 września 2026, 11:35
oprac. Adam Kuchta
zondacrypto sejm komisja śledcza
Polacy chcą komisji śledczej w sprawie Zondacrypto? Nowy sondaż pokazuje zaskakujący podział
Jacek Dominski/REPORTER
JACEK DOMINSKI/REPORTER

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Czy w Sejmie powinna powstać komisja śledcza do zbadania afery Zondacrypto? Zdania Polaków są mocno podzielone. Najnowszy sondaż IBRiS pokazuje, że zwolennicy powołania komisji mają przewagę, ale różnica między obiema grupami jest niewielka.

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Co ciekawe, wyniki zmieniają się bardzo wyraźnie w zależności od tego, do której grupy wyborców należą ankietowani.

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Sprawdź, co Polacy sądzą o komisji śledczej

IBRiS zapytał badanych, czy w Sejmie powinna powstać komisja śledcza, która zajęłaby się aferą Zondacrypto.

Za jej powołaniem opowiedziało się 46,6 proc. ankietowanych. Zdecydowanie „tak” odpowiedziało 22 proc., a kolejne 24,6 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”.

Przeciwko komisji jest natomiast 43,3 proc. badanych. W tej grupie 19 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 24,3 proc. – „zdecydowanie nie”.

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10,1 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

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Różnica wynosi zaledwie kilka punktów procentowych

Wynik pokazuje więc bardzo wyrównany podział opinii. Zwolennicy komisji mają przewagę nad jej przeciwnikami o 3,3 punktu procentowego.

To jednak nie koniec interesujących danych. Kiedy wyniki podzielono według preferencji politycznych, pojawiły się znacznie większe różnice.

Wyborcy koalicji rządzącej nie popierają komisji

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej, czyli KO, Lewicy, PSL i Polski 2050, powołanie komisji śledczej popiera 38,8 proc. badanych.

Przeciwnego zdania jest aż 59,4 proc. tej grupy. Kolejne 1,8 proc. nie potrafiło zająć stanowiska.

Oznacza to, że wśród sympatyków ugrupowań tworzących rząd przeciwnicy komisji mają wyraźną przewagę.

Zobacz, jak odpowiadają wyborcy opozycji

Wśród wyborców opozycji – w badaniu zaliczono do tej grupy PiS, Razem, Konfederację i KKP – rozkład odpowiedzi wygląda inaczej.

Za powołaniem komisji opowiada się 38,3 proc. respondentów. Przeciw jest 44,5 proc., natomiast 17,2 proc. nie ma zdania.

Także w tej grupie przeciwnicy komisji mają przewagę, choć wynosi ona znacznie mniej niż wśród wyborców koalicji rządzącej.

Jedna grupa zdecydowanie wyróżnia się w sondażu

Najbardziej zaskakujący wynik pojawia się wśród osób, które nie zamierzają głosować lub nie zdecydowały jeszcze, na kogo oddadzą głos.

W tej grupie aż 66,7 proc. badanych popiera powołanie komisji śledczej. Przeciwnego zdania jest 24,6 proc., a 8,7 proc. nie ma opinii.

To właśnie wśród niezdecydowanych i niegłosujących zwolennicy komisji mają więc zdecydowanie największą przewagę.

Sprawą ma nadal zajmować się prokuratura

Według informacji „Rzeczpospolitej” koalicja rządząca nie zamierza poprzeć powołania komisji śledczej. Sprawa ma być nadal prowadzona przez prokuraturę.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek miał przekazać, że w ostatnim czasie w sprawie kryptowalut nastąpił „bardzo duży przełom”. O postępach śledztwa prokuratura ma informować na bieżąco.

Oznacza to, że mimo niemal równego podziału opinii w całym społeczeństwie na ten moment nie zanosi się na powstanie sejmowej komisji śledczej.

Jak przeprowadzono badanie?

Sondaż IBRiS został przeprowadzony 4 i 5 września metodą CATI, czyli przy wykorzystaniu wywiadów telefonicznych.

Badanie objęło 1068 osób. Wyniki pokazują nie tylko ogólny stosunek Polaków do pomysłu komisji, lecz także wyraźne różnice między poszczególnymi grupami wyborców.

W całej badanej populacji zwolennicy komisji mają niewielką przewagę – 46,6 proc. do 43,3 proc. Ostateczna decyzja w sprawie jej powołania pozostaje jednak po stronie Sejmu, a obecne stanowisko koalicji rządzącej wskazuje, że sprawa ma być dalej prowadzona przede wszystkim przez prokuraturę.

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Źródło: INFOR
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