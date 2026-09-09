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Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami. Czy ustawa ma szansę wejść w życie?

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09 września 2026, 11:37
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
asystencja osobista projekt ustawy Monika Sikora niepełnosprawni
Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami. Czy ustawa ma szansę wejść w życie?
Shutterstock

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Na ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami czeka ponad 100 tysięcy osób. W Sejmie znajdują się trzy projekty ustaw, nad którymi Sejm miał głosować 4 września. Jednak marszałek Włodzimierz Czarzasty skreślił je z porządku głosowań.

100 tys. osób z niepełnosprawnościami czeka na ustawę o asystencji osobistej

Celem ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami jest pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, aktywności społecznej, edukacji oraz pracy zawodowej, co ma zapewnić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie. Z ustawy skorzysta ponad 100 tys. osób z niepełnosprawnościami.

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W Sejmie znajdują się trzy projekty dotyczące asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami – prezydencki, rządowy i poselski. Jako projekt wiodący uznano propozycję rządową. Regulacja zakłada, że z usług asystenta będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, a od 2030 r. również młodzież od 13. roku życia. Osobom dorosłym asystencja będzie przyznawana w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie, a dzieciom od 13 lat do ukończenia 18. roku życia – od 20 do 80 godzin miesięcznie.

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Prace w Sejmie i wykreślenie projektów ustaw z porządku głosowań

Prace nad projektem zajęły sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny wiele miesięcy, podczas których do projektu wprowadzono liczne poprawki. Jedna z głównych zmian zakłada przesunięcie wejścia w życie ustawy o rok. Rządowy projekt zakładał, że wnioski o ustalenie prawa do asystencji będzie można składać od 1 stycznia 2027 r. Po wprowadzonej poprawce ustawa ma zacząć obowiązywać w 2028 r.

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Trzecie czytanie projektów i ostatecznie głosowanie nad ustawą miały się odbyć 4 września. Jednak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zadecydował o wykreśleniu projektów ustaw w sprawie asystencji osobistej z porządku głosowań Sejmu.

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Asystencja osobista od 2028 roku

Na temat zaistniałej sytuacji wypowiedziała się pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych Monika Sikora. Na antenie radiowej Jedynki przyznała, że prace nad ustawą o asystencji osobistej, zwłaszcza w Sejmie, zajęły dużo więcej czasu, niż pierwotnie oczekiwano. Wynikało to przede wszystkim z tego, że było naprawdę wiele uwag i wiele rzeczy do wypracowania. - Nam też zależało na tym, żeby ten projekt był możliwie najlepszym - stwierdziła.

Sikora przekazała, że potrzeba około roku do stworzenia systemu, również systemu informatycznego, żeby ten system był długofalowy i solidny. Muszą być dobre podstawy, dlatego ZUS potrzebuje tego czasu. Ale od 2028 r. system będzie funkcjonował.

Monika Sikora przekonuje, że obietnica Lewicy dotycząca wsparcia osób z niepełnosprawnościami zostanie spełniona. - Myślę, że asystencja na pewno będzie dowieziona - obiecuje pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

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Źródło: INFOR
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