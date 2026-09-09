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Kontrola trzeźwości na drodze ekspresowej S3. Jakie są zasady kontroli trzeźwości?

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09 września 2026, 14:02
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Policja kontroluje kierowcę
Kontrola trzeźwości na S3 wywołała burzę. Policja tłumaczy, dlaczego zatrzymano tysiące kierowców
Policja

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Kontrola trzeźwości na drodze ekspresowej S3 stała się przedmiotem interpelacji poselskiej. Poseł Robert Dowhan zarzucił lubuskiej Policji m.in. stworzenie gigantycznego korka i wskazał na poważną kolizję, w której poszkodowane zostały cztery osoby. MSWiA przedstawiło odpowiedź i wyjaśniło, na jakiej podstawie funkcjonariusze mogą przeprowadzać takie kontrole.

Kontrola trzeźwości na S3 wywołała zdecydowaną reakcję posła Roberta Dowhana. W interpelacji skierowanej do MSWiA wskazał on nie tylko na skalę przeprowadzonych działań, ale przede wszystkim na ich konsekwencje dla kierowców. Według posła zatrzymanie tysięcy samochodów doprowadziło do powstania gigantycznego korka, a w czasie akcji doszło również do poważnej kolizji, w której poszkodowane zostały cztery osoby. Padło też pytanie o to, czy tak szeroko zakrojone kontrole są rzeczywiście konieczne.

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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło jednak zupełnie inne spojrzenie na sprawę. W odpowiedzi wyjaśniono, dlaczego Policja prowadzi masowe kontrole trzeźwości, gdzie dokładnie odbywała się opisana akcja oraz ilu nietrzeźwych kierowców faktycznie udało się podczas niej ujawnić. Resort odniósł się również do kwestii korków i wskazał, co przepisy mówią o prawie Policji do badania kierujących.

Co wydarzyło się podczas kontroli na S3? Poseł pyta o sens masowych kontroli kierowców

W interpelacji nr 18924 do ministra spraw wewnętrznych i administracji poseł Robert Dowhan wskazuje, że „ostatnio lubuska Policja dała popis i zrobiła łapankę na drodze ekspresowej S3 robiąc kontrolę trzeźwości. Oprócz tego, że powstał gigantyczny korek, to doszło do poważnej kolizji, gdzie zostały poszkodowane aż 4 osoby. O stratach materialnych nie wspomnę. Skontrolowano 4 tys. pojazdów. Proszę sobie wyobrazić jak wielki zator musiał powstać. Filmy i zdjęcia są dostępne w Internecie. Ludzie są wściekli. Spieszą się do pracy, domu, szkoły. Zatrzymywani są bez powodu. Stoją w korku wdychając spaliny."

„Łapanki na ludzi stały się ostatnio zmorą w Zielonej Górze. Zatrzymuje się ludzi bez konkretnej przyczyny tylko dlatego, że być może ktoś jedzie po spożyciu. To wbrew rozsądkowi, przepisom i normalnym relacjom ludzkim. Jak można tworzyć korki i uznawać każdego za alkoholika albo przestępcę robiąc takie rzeczy. Ludzie jadą do pracy, odwożą dzieci do szkoły i raz na kilka tysięcy przypadków znajdzie się ktoś, kto będzie miał 0,3 lub 0,4 promila? Ale wszystkich ludzi wsadza się do jednego worka? Jak można robić takie rzeczy? Czy komendanci chcą się popisać? Pokazać kto rządzi, czy szukają na siłę wyników. I takim sposobem chcą, aby ludzie szanowali mundur? Jeżdżę często za granicę i nigdy się spotkałem się z takimi rzeczami. U nas to norma – chować się z radarem po krzakach albo jak teraz zatrzymać 4 tys. samochodów na drodze ekspresowej. Następna akcja na A2 lub A4, bo fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości to za mało. Ciągłe dokuczanie ludziom, wprowadzanie coraz to nowych zakazów i nakazów stało się już niesmaczne, a wręcz żenujące.

Mamy miliony porządnych obywateli – w tym kierowców, a garstkę debili w społeczeństwie i za kółkiem. I przez nich Policja będzie nękać te miliony porządnych. Absurd i wstyd" - pisze poseł.

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MSWiA odpowiada na interpelację. Policja podaje, jak wyglądała akcja „BEZPIECZNA DROGA S-3”

W odpowiedzi na interpelację sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański wyjaśnił, co następuje:

„W pierwszej kolejności należy wskazać, że do podstawowych zadań Policji – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji[1] – należy między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych oraz zjawiskom kryminogennym, jak również wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Ponadto do zadań tej formacji, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym[2], należy także czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie.

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Komenda Główna Policji poinformowała, że lubuska Policja, dostrzegając konieczność walki z najbardziej uciążliwymi przestępstwami, do których należą m.in. wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, prowadzi działania o charakterze cyklicznym, podczas których funkcjonariusze reagują na wszelkie przejawy nieodpowiedzialnych zachowań. Działania te są stałym elementem strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego, mającym na celu zmniejszenie liczby nietrzeźwych kierujących oraz eliminację stwarzanego przez nich zagrożenia.

Jedno z działań o charakterze kontrolno-prewencyjnym przeprowadzono 23 lutego 2026 r. pod nazwą „BEZPIECZNA DROGA S-3”, w trakcie którego kontrole stanu trzeźwości odbywały się poza pasami ruchu drogi ekspresowej, w trzech punktach zlokalizowanych na Miejscach Obsługi Podróżnych oraz na starym odcinku drogi K-3. Badania trzeźwości kierujących zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W ich wyniku policjanci ujawnili 3 kierujących znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu oraz 1 kierującego w stanie nietrzeźwości. Efekty przeprowadzonych działań wskazują na ich skuteczność oraz potrzebę kontynuacji.

Czy takie kontrole mogą powodować korki?

Podkreślenia wymaga, że prowadzone działania, w tym kontrole trzeźwości, mają na celu przede wszystkim zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W przypadku dużego natężenia ruchu mogą one powodować czasowe utrudnienia. Niemniej Policja dokłada wszelkich starań, aby je minimalizować poprzez odpowiednią organizację wykonywanych czynności.

Ponadto pragnę dodać, że kontrola prowadzona przez Policję nie stanowi wyłącznie uprawnienia – zgodnie z wolą ustawodawcy[3] jest przede wszystkim obowiązkiem służącym utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

Kiedy Policja może zbadać kierowcę alkomatem?

Żądanie poddania się przez kierującego pojazdem badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu jest jednym z wielu elementów ww. kontroli. Należy wskazać, że jedyną ustawową przesłanką[4], dającą podstawę do przeprowadzenia takiego badania, jest fakt kierowania pojazdem.

Powyższe wynika z braku innej możliwości określenia w pewny sposób aktualnego stanu psychofizycznego danej osoby. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że badanie analizatorem wydechu jest przy tym wiarygodne, mocne dowodowo, a jednocześnie nieskomplikowane i możliwe do przeprowadzenia w krótkim czasie.

MSWiA wskazuje na prewencyjny efekt kontroli

Istotą służby pełnionej przez policjantów na drogach jest sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem, porządkiem i płynnością ruchu oraz zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom[5]. W tym kontekście wydaje się bezsporne, że zorganizowane kontrole pozwalają nie tylko na ujawnianie kierujących, którzy dopuszczają się nieodpowiedzialnych zachowań, ale także charakteryzują się silnym oddziaływaniem prewencyjnym. Działania, w trakcie których znaczna liczba kierujących zostaje poddana badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, z pewnością mogą istotnie wpływać na postępowanie kierowców, którzy – chcąc prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu – zrezygnują z tego zamiaru, mając świadomość możliwości skontrolowania ich stanu trzeźwości."

[1] Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.

[2] Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.

[3] Art. 129 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

[4] Art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

[5] § 10 zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach (Dz. Urz. KGP poz. 64, z późn. zm.).

Podstawa prawna

Interpelacja nr 18924 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie kontroli trzeźwości na drodze ekspresowej S3. Zgłaszający: Robert Dowhan. Data wpływu: 28-07-2026

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Źródło: INFOR
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