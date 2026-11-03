REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » ZUS chce wypłat emerytur tylko raz w roku. Chodzi tu o konkretną grupę seniorów

ZUS chce wypłat emerytur tylko raz w roku. Chodzi tu o konkretną grupę seniorów

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 listopada 2026, 18:26
Adam Kuchta
Adam Kuchta
emerytura, pieniądze, senior, zus
ZUS chce wypłacać emerytury jedynie raz w roku. Chodzi tutaj o konkretną grupę seniorów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS rozważa zmianę sposobu wypłacania najniższych świadczeń. Chodzi o osoby pobierające tzw. emerytury groszowe, czyli świadczenia niższe od emerytury minimalnej. Prezes ZUS Liwiusz Laska wskazał, że korzystnym rozwiązaniem mogłoby być wypłacanie takich pieniędzy zbiorczo, na przykład raz w roku.

Prezes ZUS Liwiusz Laska przekazał najnowsze informacje dotyczące emerytur Polaków. Okazuje się, że znaczna grupa seniorów pobiera świadczenia niższe od emerytury minimalnej, a wśród nich są przypadki skrajnie niskich wypłat. Są osoby w Polsce, które otrzymują zaledwie 2 grosze emerytury miesięcznie. Prezes ZUS wskazał, co może zmienić się w sprawie tzw. emerytur groszowych, a także mówił o luce emerytalnej i korzyściach z dłuższej pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Wiek emerytalny i minimalna emerytura w Polsce. Prezes ZUS mówi wprost

„473 tys. osób pobiera świadczenia poniżej emerytury minimalnej” - powiedział w Studiu Polskiej Agencji Prasowej na Forum Ekonomicznym w Karpaczu prezes ZUS Liwiusz Laska. Jak dodał, kwestia tzw. emerytur groszowych powinna zostać uporządkowana.

W Polsce obowiązuje zróżnicowany wiek emerytalny – kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, natomiast mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza jednak automatycznie prawa do wypłaty emerytury w minimalnej gwarantowanej wysokości. Kluczowe znaczenie ma również odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy, który wynosi co najmniej 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn.

Minimalna emerytura w Polsce w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Osoby, które nie mają wymaganego stażu pracy, mogą otrzymywać świadczenie niższe od tej kwoty, ponieważ nie obejmuje ich gwarancja emerytury minimalnej. To właśnie w tej grupie znajdują się osoby pobierające tzw. emerytury groszowe, których wysokość może wynosić nawet zaledwie kilka groszy miesięcznie.

REKLAMA

Dwie osoby w Polsce dostają emeryturę niezwykle niską, w wysokości tylko 2 groszy miesięcznie

Prezes ZUS ocenił, że kwestia tzw. emerytur groszowych wymaga zmian. „Mamy dwie osoby, które dostają emeryturę miesięczną w wysokości 2 groszy. To jest na przykład osoba, która przepracowała tylko jeden dzień w życiu” – wskazał Liwiusz Laska.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poinformował, że znaczna grupa osób w Polsce pobiera świadczenia niższe niż emerytura minimalna. W praktyce oznacza to, że część emerytów otrzymuje z ZUS świadczenia naprawdę niewystarczające do normalnego egzystowania. Wśród tych osób znajdują się również beneficjenci tzw. emerytur groszowych, których świadczenia są wyjątkowo niskie.

Według prezesa ZUS korzystnym rozwiązaniem mogłoby być wypłacanie takich świadczeń zbiorczo, np. z całego roku. Takie rozwiązanie pozwoliłoby ograniczyć sytuacje, w których co miesiąc realizowane są bardzo niskie wypłaty, niekiedy sięgające zaledwie kilku groszy. Kwestia sposobu wypłacania najniższych świadczeń pozostaje jednak elementem szerszej dyskusji dotyczącej funkcjonowania systemu emerytalnego.

Prezes ZUS o luce emerytalnej i waloryzacji po 65. roku życia dla kobiet

Prezes ZUS poruszył również kwestie luki emerytalnej. Luka emerytalna istnieje. Średnia emerytura w ubiegłym roku wyniosła 3885 zł. Dla mężczyzn to było 4800 zł. Dla kobiet 3000 zł (kwoty brutto)” – wskazał Laska.

Jak dodał, w Polsce „mamy jeszcze jeden bardzo korzystny dla kobiet element, czyli waloryzacja po 65. roku życia”. „I w tym momencie ta luka spada co najmniej o połowę” – zaznaczył prezes ZUS. To rozwiązanie ma znaczenie w kontekście różnic między wysokością świadczeń kobiet i mężczyzn. Kobiety statystycznie otrzymują niższe emerytury, co wynika m.in. z krótszego stażu pracy oraz częstszego korzystania z przerw związanych z opieką nad dziećmi. Jak wskazuje prezes ZUS, możliwość dalszej waloryzacji świadczenia po 65. roku życia może istotnie zmniejszyć tę różnicę.

Każdy dodatkowy rok pracy podnosi emeryturę

Zwrócił uwagę, że system emerytalny pozwala na kontynuowanie aktywności zawodowej również po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Dłuższa praca oznacza nie tylko dodatkowe składki odprowadzane do ZUS, ale również krótszy okres, przez który zgromadzony kapitał będzie dzielony przy wyliczaniu świadczenia. W efekcie każdy kolejny rok aktywności zawodowej może wyraźnie podnieść wysokość przyszłej emerytury.

„Odprowadzanie składek do ZUS jest bardzo korzystne, o czym nie wszyscy Polacy niestety wiedzą. Mamy bardzo dobrą stopę waloryzacji tych składek, które jest na przykład trzy razy wyższa niż na lokatach bankowych. Odkładając na emeryturę, jesteśmy pewni, że te pieniądze dostaniemy” – powiedział prezes ZUS.

Według prezesa ZUS każdy przepracowany rok dłużej może oznaczać wzrost świadczenia o około 15-16 proc. Ostateczna wysokość podwyżki zależy jednak od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego, m.in. wysokości odprowadzanych składek oraz momentu przejścia na emeryturę. Z punktu widzenia przyszłego świadczenia odłożenie decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej może więc mieć istotne znaczenie dla wysokości comiesięcznej wypłaty.

Zobacz również:

dr Liwiusz Laska, prezes ZUS

dr Liwiusz Laska, prezes ZUS

Materiały prasowe

Powiązane
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla
MF szykuje zmiany w podatku od nieruchomości. Chodzi o zniesienie solidarnego obowiązku podatkowego, ale to nie wszystko
MF szykuje zmiany w podatku od nieruchomości. Chodzi o zniesienie solidarnego obowiązku podatkowego, ale to nie wszystko
Koniec z remontami bez rachunku? Rząd ostro bierze się za polskie budowy
Koniec z remontami bez rachunku? Rząd ostro bierze się za polskie budowy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Świadczenie 800+ w 2027 roku. Czy będzie trzeba składać wniosek?
03 lis 2026

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Kluczowa zmiana zakłada wprowadzenie mechanizmu automatycznego ustalania prawa do świadczenia 800+ na kolejny okres. Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, to rodzice nie będą musieli co roku wnioskować o świadczenie wychowawcze.

Asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością – na czym polega i jakie daje możliwości?
03 lis 2026

Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami stanowi ważny element wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jej głównym celem jest zwiększenie samodzielności, niezależności oraz możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Dzięki pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnościami mogą łatwiej realizować własne potrzeby, plany i cele.
Jak obliczyć i wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026 rok?
03 lis 2026

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest świadczeniem należnym niektórym pracownikom sfery budżetowej. Wysokość trzynastki wynosi 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego. W jakim terminie pracodawca powinien wypłacić trzynastkę należną za 2026 rok?
Medycyna pracy: czy są ważne badania pracownika w innej przychodni niż wskazał szef? Czy każdy pracodawca musi zawrzeć umowę na świadczenie usług medycyny pracy?
03 lis 2026

Badania profilaktyczne pracowników należą do podstawowych obowiązków pracodawcy, jednak praktyka pokazuje, że wiele wątpliwości budzą zasady współpracy z jednostkami medycyny pracy. Szczególnie często pojawiają się pytania o skutki przeprowadzenia badań w placówce, z którą pracodawca nie zawarł umowy na świadczenie takich usług. Choć problem może wydawać się wyłącznie formalny, w określonych sytuacjach może mieć istotne znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa prawnego pracodawcy.

REKLAMA

Młodzi Polacy mają już dość? Sondaż dla „DGP” ujawnia, co spędza im sen z powiek. Wyniki mogą zaskoczyć
03 lis 2026

Wielu Polaków uważa, że narastająca frustracja wchodzącego w dorosłość pokolenia może wkrótce doprowadzić do masowych protestów społecznych. Najnowsze badanie SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” obnaża głębokie podziały pokoleniowe w ocenie sytuacji. Podczas gdy starsi Polacy zachowują spokój, w najmłodszych grupach wiekowych aż kipi od emocji. Politolog wskazuje na konkretną kumulację problemów, która dotyka młodych na starcie.
Środki z subkonta ZUS i OFE mogą być dziedziczone. Jak wypłacić te pieniądze po śmierci członka rodziny? ZUS odpowiada na najczęstsze pytania
03 lis 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nawet jeśli od śmierci bliskiej osoby minęło kilka czy kilkanaście lat, nadal można ubiegać się o środki zgromadzone na jej subkoncie w ZUS i w OFE. Roszczenie o ich wypłatę nie ulega przedawnieniu. Nie w każdym jednak przypadku środki te podlegają dziedziczeniu. Znaczenie ma to, czy zmarły miał subkonto w ZUS, czy należał do OFE, a przede wszystkim, czy miał już przyznaną emeryturę docelową i jak długo ją pobierał. Od członkostwa w OFE zależy również, gdzie należy rozpocząć formalności – w ZUS czy w otwartym funduszu emerytalnym. Publikujemy wyjaśnienia ZUS w tej kwestii i odpowiedzi na najczęstsze pytania.
Jak znaleźć punkt schronienia? Pomoże aplikacja w telefonie
03 lis 2026

Aplikacja „Gdzie się ukryć PL” pomoże szybko znaleźć najbliższy taki punkt schronienia i poprowadzi do niego - również bez dostępu do internetu. To bezpłatne narzędzie zawiera ponad 88 tys. punktów schronienia dla 24 mln osób. Aplikację na telefony z systemem Android i iOS można pobrać w sklepach App Store i Google Play, można też korzystać z niej przez stronę internetową gdziesieukryc.pl.
Rodzaj pracy jest istotnym postanowieniem umowy o pracę. Co to oznacza w praktyce?
03 lis 2026

Czy pracodawca może w ramach polecenie służbowego polecić pracownikowi wykonywanie pracy innego rodzaju niż wskazana w łączącej go z nim umowie? Ta kwestia w praktyce budzi wiele wątpliwości. Tymczasem przepisy są w tym zakresie jasne.

REKLAMA

Kiedy pracodawca może sam wprowadzić zmiany w stosunku pracy, a kiedy musi złożyć wypowiedzenie zmieniające?
03 lis 2026

Jak zmienić warunki pracy i płacy, jeśli pracownik odmawia zawarcia w tym zakresie porozumienia? Dla postępowania pracodawcy kluczowe jest to czy mowa o istotnych warunkach umowy. Jednak jak prawidłowo je identyfikować?
Prezydenta nie powinna chronić służba podległa rządowi. Czas na Gwardię Prezydencką
03 lis 2026

Nocne wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym stawiają pytanie o bezpieczeństwo głowy państwa. Uważamy, że Prezydenta RP powinna chronić uzbrojona formacja, która nie będzie miała problemu z rozstrzygnięciem czy podlega prezydentowi czy ministrowi. Bezpieczeństwo prezydenta nie powinno zależeć od politycznych relacji z premierem - piszą adwokaci Grzegorz Prigan i Karol Pachnik.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA