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ZUS może wypłacać emerytury tylko raz w roku? Chodzi tutaj o konkretną grupę seniorów

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18 września 2026, 07:16
Adam Kuchta
Adam Kuchta
emerytura, pieniądze, senior, zus
ZUS chce wypłacać emerytury jedynie raz w roku. Chodzi tutaj o konkretną grupę seniorów
Shutterstock

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ZUS rozważa zmianę sposobu wypłacania najniższych świadczeń. Chodzi o osoby pobierające tzw. emerytury groszowe, czyli świadczenia niższe od emerytury minimalnej. Prezes ZUS Liwiusz Laska wskazał, że korzystnym rozwiązaniem mogłoby być wypłacanie takich pieniędzy zbiorczo, na przykład raz w roku.

Prezes ZUS Liwiusz Laska przekazał najnowsze informacje dotyczące emerytur Polaków. Okazuje się, że znaczna grupa seniorów pobiera świadczenia niższe od emerytury minimalnej, a wśród nich są przypadki skrajnie niskich wypłat. Są osoby w Polsce, które otrzymują zaledwie 2 grosze emerytury miesięcznie. Prezes ZUS wskazał, co może zmienić się w sprawie tzw. emerytur groszowych, a także mówił o luce emerytalnej i korzyściach z dłuższej pracy.

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Wiek emerytalny i minimalna emerytura w Polsce. Prezes ZUS mówi wprost

„473 tys. osób pobiera świadczenia poniżej emerytury minimalnej” - powiedział w Studiu Polskiej Agencji Prasowej na Forum Ekonomicznym w Karpaczu prezes ZUS Liwiusz Laska. Jak dodał, kwestia tzw. emerytur groszowych powinna zostać uporządkowana.

W Polsce obowiązuje zróżnicowany wiek emerytalny – kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, natomiast mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza jednak automatycznie prawa do wypłaty emerytury w minimalnej gwarantowanej wysokości. Kluczowe znaczenie ma również odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy, który wynosi co najmniej 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn.

Minimalna emerytura w Polsce w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Osoby, które nie mają wymaganego stażu pracy, mogą otrzymywać świadczenie niższe od tej kwoty, ponieważ nie obejmuje ich gwarancja emerytury minimalnej. To właśnie w tej grupie znajdują się osoby pobierające tzw. emerytury groszowe, których wysokość może wynosić nawet zaledwie kilka groszy miesięcznie.

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Dwie osoby w Polsce dostają emeryturę niezwykle niską, w wysokości tylko 2 groszy miesięcznie

Prezes ZUS ocenił, że kwestia tzw. emerytur groszowych wymaga zmian. „Mamy dwie osoby, które dostają emeryturę miesięczną w wysokości 2 groszy. To jest na przykład osoba, która przepracowała tylko jeden dzień w życiu” – wskazał Liwiusz Laska.

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Poinformował, że znaczna grupa osób w Polsce pobiera świadczenia niższe niż emerytura minimalna. W praktyce oznacza to, że część emerytów otrzymuje z ZUS świadczenia naprawdę niewystarczające do normalnego egzystowania. Wśród tych osób znajdują się również beneficjenci tzw. emerytur groszowych, których świadczenia są wyjątkowo niskie.

Według prezesa ZUS korzystnym rozwiązaniem mogłoby być wypłacanie takich świadczeń zbiorczo, np. z całego roku. Takie rozwiązanie pozwoliłoby ograniczyć sytuacje, w których co miesiąc realizowane są bardzo niskie wypłaty, niekiedy sięgające zaledwie kilku groszy. Kwestia sposobu wypłacania najniższych świadczeń pozostaje jednak elementem szerszej dyskusji dotyczącej funkcjonowania systemu emerytalnego.

Prezes ZUS o luce emerytalnej i waloryzacji po 65. roku życia dla kobiet

Prezes ZUS poruszył również kwestie luki emerytalnej. Luka emerytalna istnieje. Średnia emerytura w ubiegłym roku wyniosła 3885 zł. Dla mężczyzn to było 4800 zł. Dla kobiet 3000 zł (kwoty brutto)” – wskazał Laska.

Jak dodał, w Polsce „mamy jeszcze jeden bardzo korzystny dla kobiet element, czyli waloryzacja po 65. roku życia”. „I w tym momencie ta luka spada co najmniej o połowę” – zaznaczył prezes ZUS. To rozwiązanie ma znaczenie w kontekście różnic między wysokością świadczeń kobiet i mężczyzn. Kobiety statystycznie otrzymują niższe emerytury, co wynika m.in. z krótszego stażu pracy oraz częstszego korzystania z przerw związanych z opieką nad dziećmi. Jak wskazuje prezes ZUS, możliwość dalszej waloryzacji świadczenia po 65. roku życia może istotnie zmniejszyć tę różnicę.

Każdy dodatkowy rok pracy podnosi emeryturę

Zwrócił uwagę, że system emerytalny pozwala na kontynuowanie aktywności zawodowej również po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Dłuższa praca oznacza nie tylko dodatkowe składki odprowadzane do ZUS, ale również krótszy okres, przez który zgromadzony kapitał będzie dzielony przy wyliczaniu świadczenia. W efekcie każdy kolejny rok aktywności zawodowej może wyraźnie podnieść wysokość przyszłej emerytury.

„Odprowadzanie składek do ZUS jest bardzo korzystne, o czym nie wszyscy Polacy niestety wiedzą. Mamy bardzo dobrą stopę waloryzacji tych składek, które jest na przykład trzy razy wyższa niż na lokatach bankowych. Odkładając na emeryturę, jesteśmy pewni, że te pieniądze dostaniemy” – powiedział prezes ZUS.

Według prezesa ZUS każdy przepracowany rok dłużej może oznaczać wzrost świadczenia o około 15-16 proc. Ostateczna wysokość podwyżki zależy jednak od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego, m.in. wysokości odprowadzanych składek oraz momentu przejścia na emeryturę. Z punktu widzenia przyszłego świadczenia odłożenie decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej może więc mieć istotne znaczenie dla wysokości comiesięcznej wypłaty.

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dr Liwiusz Laska, prezes ZUS

dr Liwiusz Laska, prezes ZUS

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Źródło: INFOR
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