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Pijany pracownik w pracy. Jak przeprowadzić kontrolę trzeźwości i jakie są konsekwencje?

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10 września 2026, 14:54
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Pijany pracownik w pracy. Jak przeprowadzić kontrolę trzeźwości i jakie są konsekwencje?
Shutterstock

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Pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika jeżeli jest niezbędna do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracownika, ochrony życia i zdrowia innych osób lub ochrony mienia. Badanie może być wykonane za pomocą urządzenia dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza policja.

Kontrola trzeźwości nie obejmuje wszystkich pracowników

Przepisy prawa pracy umożliwiają pracodawcy wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników. Jest to dopuszczalne, jeżeli taka kontrola jest niezbędna do zapewnienia:

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  • ochrony życia i zdrowia pracownika,
  • ochrony życia i zdrowia innych osób,
  • ochrony mienia.

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Do wprowadzenia kontroli trzeźwości w zakładzie pracy konieczne jest jej uregulowanie w wewnątrzzakładowych aktach prawnych: układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, wówczas może wprowadzić kontrolę trzeźwości obwieszczeniem. W aktach wewnątrzzakładowych pracodawca określa:

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  • grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą,
  • sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli oraz czas i częstotliwość jej przeprowadzania.
Ważne

Kontrola trzeźwości nie obejmuje wszystkich pracowników, tylko ich część - zajmujących określone stanowiska lub wykonujących określone prace.

Obowiązek informowania pracowników o kontroli trzeźwości

Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości. Należy to zrobić w sposób przyjęty u danego pracodawcy nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem przeprowadzania kontroli.

Również w przypadku zatrudnienia nowego pracownika objętego kontrolą trzeźwości przed dopuszczeniem go do pracy pracodawca musi przekazać mu informacje na temat sposobu przeprowadzania kontroli trzeźwości. Dotyczy to także rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czasu i częstotliwości jej przeprowadzania. Dokumenty potwierdzające poinformowanie pracownika o wprowadzeniu kontroli trzeźwości należy przechowywać w części B akt osobowych pracownika.

Jak przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika

Kontrolę trzeźwości pracownika należy tak przeprowadzić, aby nie naruszać jego godności i innych dóbr osobistych. Kontrola obejmuje badanie przy użyciu metod, które nie wymagają badania laboratoryjnego, czyli za pomocą urządzenia dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkomat musi mieć ważny dokument potwierdzający kalibrację lub wzorcowanie oraz jako metodę badania powinno wykorzystywać metodę spektrometrii w podczerwieni lub utleniania elektrochemicznego.

Kontrola trzeźwości polega na stwierdzeniu:

  • braku obecności alkoholu w organizmie pracownika,
  • obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości.

Przy czym stan po użyciu alkoholu ma miejsce, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Natomiast stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Jakie mogą być skutki przeprowadzenia kontroli trzeźwości

Zwykle po przeprowadzeniu kontroli trzeźwości pracownika okazuje się, że zawartość alkoholu nie osiąga lub nie prowadzi do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu. W takim przypadku należy uznać, że nie stwierdzono obecności alkoholu w organizmie pracownika.

Inaczej jest, gdy na skutek kontroli zostało wykazane, że pracownik znajduje się w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości (lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy). W takim przypadku pracodawca ma obowiązek nie dopuścić pracownika do pracy. Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza policja.

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Względem pijanego pracownika mogą być wyciągnięte negatywne konsekwencje. Pracodawca może zastosować karę upomnienia bądź nagany. Możliwe jest nałożenie na pracownika kary pieniężnej. Kara ta nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 1/10 części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń. Najbardziej dotkliwą konsekwencją jest jednak rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Kontrola trzeźwości pracownika przez policję

Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza policja. Badanie wykonywane jest przy użyciu metod niewymagających badań laboratoryjnych, najczęściej za pomocą alkomatu.

Jednakże w sytuacji, gdy przeprowadzenie kontroli trzeźwości jest niemożliwe, np. pracownik odmawia poddania się badaniu, żąda badania krwi, jego stan uniemożliwia badanie alkomatem lub urządzenie przekracza zakres pomiarowy, przez co nie ma możliwości wskazania stężenia alkoholu, policja zleca wykonanie badania krwi. Pobranie krwi musi być wykonane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, a cały proces przeprowadzany jest z poszanowaniem godności i intymności pracownika.

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Źródło: INFOR
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