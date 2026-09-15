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Kryzysowy plan rodzinny obowiązkowy dla każdej rodziny w Polsce oraz zapas wody, żywności, leków i środków pierwszej potrzeby – czy rząd pozostawia to decyzji obywateli? [zalecenia MSWiA, MON i RCB]

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15 września 2026, 08:03
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
poradnik bezpieczeństwa, rząd, kryzysowy plan rodzinny, zapasy, bezpieczeństwo, obywatele, sytuacja kryzysowa
Kryzysowy plan rodzinny obowiązkowy dla każdej rodziny w Polsce oraz zapas wody, żywności, leków i środków pierwszej potrzeby – czy rząd pozostawia to decyzji obywateli? [zalecenia MSWiA, MON i RCB]
gov.pl

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Chociaż opracowany przez rząd „Poradnik bezpieczeństwa”, który ma przygotować Polaków na różne sytuacje kryzysowe, został opublikowany już w sierpniu ubiegłego roku – cały czas wiele osób zadaje sobie pytania: Czy będzie obowiązek tworzenia kryzysowego planu rodzinnego i co z przygotowaniem zapasów wody, żywności, leków i środków pierwszej potrzeby? MSWiA, w dniu 2 września br., przekazało nowe informacje o działaniach podejmowanych w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa obywateli i przygotowania ich do sytuacji kryzysowych.

MSWiA podejmuje działania, mające na celu zwiększenie świadomości społecznej, upowszechnianie zaleceń w zakresie bezpieczeństwa oraz promowanie przygotowania obywateli do sytuacji kryzysowych

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19004), z dnia 31 lipca 2026 r., autorstwa posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w dniu 2 września br., poinformowało o prowadzonych działaniach, mających na celu systematyczne przekazywanie obywatelom oficjalnych zaleceń oraz informacji dotyczących przygotowania do sytuacji kryzysowych. Jak przekazuje MSWiA – jest to element realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz działań informacyjno-edukacyjnych.

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W ramach prowadzonych kanałów komunikacji, w tym profili MSWiA w mediach społecznościowych – regularnie publikowane są materiały informacyjne i edukacyjne, dotyczące właściwego przygotowania oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

Publikowane treści obejmują m.in.:

  • zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania przez pierwsze 72 godziny kryzysu,
  • kompletowanie plecaka ewakuacyjnego,
  • tworzenie rodzinnego planu kryzysowego,
  • przygotowanie zapasów wody, żywności, leków i środków pierwszej potrzeby,
  • właściwe postępowanie podczas pożarów, powodzi, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, awarii infrastruktury krytycznej oraz zagrożeń chemicznych, znaczenie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz korzystanie z oficjalnych źródeł informacji,
  • przygotowanie domu i miejsca pracy na sytuacje kryzysowe,
  • bezpieczeństwo informacyjne i przeciwdziałanie dezinformacji.

„Poradnik bezpieczeństwa” wydany w pierwszej kolejności w wersji papierowej i dostarczony do wszystkich gospodarstw domowych w kraju – został przetłumaczony na język angielski, ukraiński i litewski oraz na Polski Język Migowy. Wszystkie ww. wersje „Poradnika bezpieczeństwa” są dostępne pod adresem: LINK. Aktualnie trwają również prace nad audiobookiem oraz wersją „Poradnika bezpieczeństwa” w formacie Easy-to-Read (ETR).

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Ponadto – oprócz Powszechnych Warsztatów Ochrony Ludności, tj. bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dorosłych z „Poradnika bezpieczeństwa”, zorganizowanych przez MSWiA i prowadzonych w całym kraju przez Polski Czerwony Krzyż – ochotnicze straże pożarne, Caritas i MSWiA przygotowały dla dzieci i młodzieży Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności Junior, które w całym kraju, od początku roku szkolnego, prowadzone są przez organizacje harcerskie (Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Royal Rangers) oraz Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze.

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Celem prowadzonych działań komunikacyjnych – jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz – jest zwiększanie świadomości społecznej, upowszechnianie oficjalnych zaleceń oraz wzmacnianie odporności obywateli poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i promowanie praktycznych form przygotowania do sytuacji kryzysowych.

Niezależnie od powyższego – nad „Poradnikiem bezpieczeństwa” w wersji dla dzieci i młodzieży – pracuje również Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kryzysowy plan rodzinny – czy jego opracowanie jest obowiązkiem każdej polskiej rodziny? [rządowy Poradnik Bezpieczeństwa]

W dekalogu bezpieczeństwa, sformułowanym w rządowym „Poradniku bezpieczeństwa”, w punkcie drugim, znalazła się informacja – Opracuj i przećwicz rodzinny plan kryzysowy na wypadek różnych zagrożeń, konieczności ewakuacji i ewentualnego rozdzielenia.” Zgodnie z ww. poradnikiem – przygotowanie takiego planu ma sprowadzać się do ustalenia danych kontaktowych oraz miejsca i terminu spotkania z rodziną (w okolicy i poza miejscowością zamieszkania) – na wypadek rozdzielenia i braku łączności. MSWiA, MON oraz RCB zachęcają również do regularnego aktualizowania rodzinnego planu kryzysowego i ćwiczenia go z domownikami.

Czy przygotowanie takiego kryzysowego planu rodzinnego jest obowiązkiem każdej polskiej rodziny? Rząd nie wydał w tym zakresie żadnych nowych wytycznych, a informacje zawarte w wydanym „Poradniku bezpieczeństwa” to wyłącznie zalecenia, mające na celu umożliwienie obywatelom jak najlepszego przygotowania siebie i swoich najbliższych na sytuacje kryzysowe. „Poradnik bezpieczeństwa” stanowi praktyczny przewodnik, który zawiera niezbędne informacje, umożliwiające każdemu obywatelowi skuteczne przygotowanie i działanie w sytuacjach kryzysowych.

Należy również podkreślić, że do sytuacji kryzysowych nie są zaliczane wyłącznie najtrudniejsze sytuacje, takie jak wojna, ale równieżhuragany, klęski żywiołowe, powodzie, pożary, momenty zagrożeń terrorystycznych, sytuacje, w których musimy się ewakuować, musimy podjąć decyzję o opuszczeniu naszego domu – wyjaśniał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, po opublikowaniu „Poradnika bezpieczeństwa”.

„Każdy z nas ma wpływ na swoje bezpieczeństwo. Poradnik pokazuje, że nawet małe, proste działania w domu mogą mieć ogromne znaczenie w chwili kryzysu. Im lepiej jesteśmy indywidualnie przygotowani, tym silniejsze i bardziej odporne jest całe społeczeństwo” – przekonywał wówczas również zastępca dyrektora RCB płk SG Mariusz Marchlewicz.

Zapas wody, żywności leków i środków pierwszej potrzeby – czy powinna go posiadać każda polska rodzina? [rządowy Poradnik Bezpieczeństwa]

W ramach „Poradnika bezpieczeństwa” rząd zaleca również każdej polskiej rodzinie przygotowanie „zapasów domowych na minimum 3 dni”. Wśród zapasów, które warto zgromadzić, zostały uwzględnione:

  • Jedzenie i picie: minimum 3 litry wody na osobę na dobę, żywność gotowa do spożycia.
  • Apteczka: leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr i nożyczki, maseczki FFP3, folia termiczna.
  • Środki czystości i higieny osobistej: papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci, wiadro z pokrywą.
  • Oświetlenie i łączność: latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon, ładowarka, naładowany powerbank, pasujące kable i baterie, świeczki do użytku domowego, zapalniczka.
  • Koce, śpiwory i ciepła odzież.
  • Gotówka w różnych nominałach.
  • Narzędzia i sprzęt: taśmy, folie, zestawy do uszczelniania.
  • Alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd.

Podobnie jak w przypadku kryzysowego planu rodzinnego – i w tym przypadku – MSWiA, MON oraz RCB wyłącznie zachęcają do zastosowania się do zalecenia, celem zwiększenia bezpieczeństwa swojego i swojej rodziny, na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Fot. gov.pl

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Źródło: INFOR
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