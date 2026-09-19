W tym roku, zmiana czasu letniego na zimowy, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Ostatni raz przestawimy zegarki, a osoby pracujące w noc zmiany czasu otrzymają wyższe wynagrodzenia? [czas zimowy 2026]

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z letniego na zimowy. W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę dłużej, tym samym jednak – po przestawieniu zegarków, zmrok będzie zapadał wcześniej. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu letniego na zimowy, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.

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Kiedy zmiana czasu letniego na czas zimowy w 2026 r. – w którą październikową noc, będziemy spali o godzinę dłużej? [czas zimowy 2026]

Zmiana czasu z letniego na zimowy w 2026 r., nastąpi w nocy z 24 na 25 października (czyli – z soboty na niedzielę) – o godzinie 3:00, cofniemy zegarki na godz. 2:00, która będzie tzw. godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego (i jednocześnie odwołaniem czasu letniego środkowoeuropejskiego). Tego dnia, pośpimy zatem o godzinę dłużej, tym samym jednak – po przestawieniu zegarków, zmrok będzie zapadał wcześniej (skróceniu ulegną popołudnia z naturalnym światłem). Zyskamy natomiast jaśniejsze poranki.

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Powyższe, wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026. Dwukrotnie w ciągu roku, czas zmieniają jednak nie tylko Polacy, ale wszystkie państwa członkowskie UE – zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego.

W tym roku, zmiana czasu z letniego na zimowy, przypadnie wcześniej, niż w roku ubiegłym, kiedy zegarki – z godziny 3:00, na 2:00 – cofaliśmy w noc z 25 na 26 października. I wcześniej niż w roku 2024, w którym czas z letniego na zimowy zmienialiśmy w noc z 26 na 27 października oraz w roku 2023 r., w którym zimowa zmiana czasu przypadała na noc z 28 na 29 października.

Jak zmiana czasu letniego na czas zimowy wpływa na nasze zdrowie i bezpieczeństwo? [czas zimowy 2026]

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Miar – każda zmiana czasu (zarówno ta z letniego na zimowy, jak i z zimowego na letni) nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie. W październiku, kiedy cofamy zegarki o godzinę do tyłu:

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tracimy dłuższe popołudnia z naturalnym światłem , co przekłada się na zmniejszenie aktywności na świeżym powietrzu, która sprzyja zdrowszemu trybowi życia. Może to negatywnie wpływać na samopoczucie – w okresie niedoboru światła słonecznego (jakim jest okres jesienno-zimowy), zwiększa się bowiem ryzyko tzw. fotodepresji;

– zyskujemy natomiast jaśniejsze poranki, co jest pozytywne ponieważ oznacza lepszą widoczność w okresie wzmożonego ruchu (kiedy wiele osób pokonuje drogę do pracy lub szkoły), a co się z tym wiąże – mniejsze ryzyko wypadków i kolizji. Jaśniejszy poranek oznacza również brak konieczności stosowania sztucznego oświetlenia w salach i klasach w godzinach porannych oraz możliwość wykonywania od wczesnych godzin porannych prac (np. w budownictwie), które mogą być realizowane wyłącznie przy naturalnym oświetleniu.

Okres bezpośrednio po zmianie czasu (niezależnie od tego czy jest to zmiana z czasu letniego na zimowy, czy odwrotnie) to również duże utrudnienie dla wielu osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, które są przyzwyczajone do regularnego rytmu dnia. Dwukrotna zmiana czasu w ciągu roku, pozostaje także nie bez znaczenia również dla zwierząt domowych i hodowlanych, które są poddawane rutynowym czynnościom dobowym (m.in. w zakresie karmienia, wyprowadzania na spacer czy udoju w przypadku krów). Konieczność przesunięcia rytmu dnia o 1 godz., może wywołać u zwierząt stres.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z pełnym wykazem obszarów, w których należy bądź można spodziewać się efektów/skutków stosowania danego czasu w okresie letnim czy zimowym, przygotowanym przez Główny Urząd Miar, można zapoznać się poniżej:

Wykaz obszarów, w których należy spodziewać skutków stosowania danego czasu w okresie zimowym czy letnim , źródło: gum.gov.pl

Kluczem do interpretacji załączonych powyżej wykazów, jest poniższa grafika:

Grafika przygotowana przez Główny Urząd Miar - efekty/skutki stosowania danego czasu

Czy w październiku 2026 r. przestawimy zegarki już po raz ostatni? [czas zimowy 2026]

Od kilku lat – zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej – trwają ożywione dyskusje na temat ewentualnej likwidacji dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku. Jednolity dla wszystkich państw członkowskich UE obowiązek zmiany czasu z letniego na zimowy w ostatnią niedzielę października – wynika z dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego. W 2018 r. – Komisja Europejska, na wniosek Parlamentu Europejskiego, podjęła działania w kierunku rewizji ustaleń dotyczących stosowania w państwach członkowskich UE czasu letniego i związanych z tym zmian czasu. W ramach przeprowadzonych wówczas konsultacji publicznych wśród (aż) 4,6 mln obywateli UE – 76% respondentów wskazała na negatywne doświadczenia związane ze zmianą czasu, a 84% ankietowanych opowiedziało się za rezygnacją ze zmian czasu. W wyniku powyższego – we wrześniu 2018 r. – został przygotowany przez KE projekt dyrektywy, zakładającej rezygnację ze zmian czasu i uchylenie dyrektywy 2000/84/WE – tj. dyrektywy COM/2018/639 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu uchylenia dyrektywy 2000/84/WE. Zgodnie z art. 1 ww. projektu – każde państwo członkowskie miałoby mieć możliwość podjęcia decyzji co do tego na przyjęcie którego czasu (tj. letniego czy zimowego), na stałe, się zdecyduje. Te państwa, które zechciałyby pozostać na czasie letnim – nie miałyby już dokonywać zmiany czasu na zimowy w październiku 2019 r. Te, które zdecydowałyby się na czas zimowy – takiej, ostatniej zmiany, mogłyby jednak jeszcze (w październiku 2019 r.) dokonać. Po pierwszym czytaniu ww. projektu – rok, w którym miałoby nastąpić zniesienie zmian czasu – przesunięto z 2019 r., na rok 2021.1 Do dnia dzisiejszego – nie zostało jednak wypracowane przez państwa członkowskie UE jednoznaczne stanowisko co do ewentualnej rezygnacji ze zmian czasu. Aby je ustalić – ww. projekt dyrektywy w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu, musiałby znaleźć poparcie wśród kwalifikowanej większość państw członkowskich. Kwalifikowana większość, potrzebna jest także do poparcia ostatecznego tekstu dyrektywy, wynegocjowanego z Parlamentem Europejskim. Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie projektu w marcu 2019 r., głosując za zniesieniem czasu letniego w 2021 r. Zanim akt o zakończeniu sezonowych zmian czasu zostałby jednak ostatecznie uchwalony – musiałby się w tej kwestii uprzednio porozumieć Rada UE i Parlament Europejski. W związku z powyższym – w październiku 2021 r. – Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie zmian czasu w latach 2022–2026, zgodnie z którym – wszystkie państwa członkowskie EU miały przygotować przepisy prawne, na podstawie których, będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia ze zmianami czasu. Ostatnia zmiana czasu – w ramach ww. przepisów – będzie miała miejsce właśnie w październiku 2026 r. Pozostaje zatem pytanie – co dalej?

Głosy na temat rezygnacji ze zmian czasu – pojawiały się również, na przestrzeni ostatnich lat, wśród polskich polityków. W październiku 2024 r. – ówczesny wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka – w programie „Fakt Live” stwierdził, że – zmiana czasu powinna zostać zlikwidowana, ponieważ jest nieefektywna – nie wpływa dobrze ani na naszą kondycję, ani na gospodarkę. „Po najbliższej zmianie czasu przyjdzie jeszcze jedna, na czas letni [red. chodziło o zmianę czasu, która została dokonana w nocy z 29 na 30 marca 2025 r.]. I chcemy, by to ten czas był właściwy. Więc mamy nomen omen trochę czasu na dyskusję” – zadeklarował wówczas.2 Dzisiaj już wiemy, że powyższego planu nie udało się zrealizować.

Głos w sprawie zniesienia zmiany czasu, w październiku 2024 r. – zabrała również wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego i była premier Ewa Kopacz, która potwierdziła, że w PE trwają prace nad likwidacją zmiany czasu, z propozycją której wyszli Polacy. W 2024 r., ówczesny minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, zadeklarował natomiast, że zamierza wykorzystać polską prezydencję w Radzie UE (która rozpoczęła się 1 stycznia 2025 r. i trwała do 30 czerwca 2025 r.), aby „przerwać tę niemoc, jeśli chodzi o zatrzymanie zmiany czasu w Europie”. W ramach zapowiedzianych działań – pod koniec kwietnia 2025 r. – polska prezydencja przeprowadziła w tym przedmiocie robocze konsultacje wśród krajów członkowskich w Radzie UE, a Komisja Europejska miała wykonać nowe badania i przygotować konkretną propozycję zmian legislacyjnych w zakresie zniesienia sezonowych zmian czasu. Tak bowiem, w czerwcu 2025 r., zapowiedział unijny komisarz ds. transportu Apostolos Dzidzikostas:

– „Jestem głęboko przekonany, że nadszedł czas, aby 27 państw członkowskich Unii podjęło decyzję o zaprzestaniu tych zmian czasu dwa razy w roku” – powiedział Dzidzikostas i zadeklarował: „Uzgodniliśmy podczas posiedzenia, że KE przeprowadzi badanie i powróci do Rady z konkretnymi propozycjami opartymi na konkretnych faktach.”3

Powyższe badanie (zapowiedziane przez unijnego komisarza ds. transportu Apostolosa Dzidzikostasa) rozpoczęto w lutym 2026 r. i wykonywane jest ono przez konsorcjum Ecorys–Capgemini–Stratec–CE Delft, na zlecenie Komisji Europejskiej Jego zakończenie przewidziano do końca 2026 r. Celem badania jest dostarczenie materiału do dalszych rozmów o rozwiązaniu kwestii dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku (poprzez przedstawienie 10 scenariuszy wdrożenia oraz dostarczenie danych zebranych od administracji państw członkowskich i interesariuszy, w ramach przeprowadzonych kwestionariuszy, wywiadów i warsztatów), a nie automatyczna decyzja o likwidacji zmiany czasu. W międzyczasie – w marcu 2026 r. – Komisja Europejska opublikowała również harmonogram zmian czasu na lata 2027-2031, zakładający zmiany czasu: w 2027 r.: niedzielę 28 marca i 31 października,

w 2028 r.: niedzielę 26 marca i 29 października,

w 2029 r.: w niedzielę 25 marca i 28 października,

w 2030 r.: niedzielę 31 marca i 27 października oraz

w 2031 r.: niedzielę 30 marca i 26 października. Chociaż rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 – obejmowało okres do końca 2026 r. – należy podkreślić, że dyrektywa 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego nadal obowiązuje. Jeżeli UE – w efekcie wspomnianego powyżej badania – przyjęłaby nowe przepisy znoszące sezonowe zmiany czasu i uchylające dyrektywę 2000/84/WE – harmonogram na lata 2027–2031 przestałby mieć zastosowanie w zakresie wynikającym z nowych przepisów. Na dzień dzisiejszy jednak, nic nie jest jeszcze przesądzone i do czasu wydania nowych przepisów na poziomie unijnym – należy przyjąć, że nadal będziemy dokonywali dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku.

Celem zobrazowania, jakie są zależności pomiędzy czasem urzędowym, a czasem słonecznym na obszarze naszego kraju, Główny Urząd Miar przygotował trzy grafiki (przedstawione poniżej), które prezentują wyniki uzyskane dla miasta Warszawy, z założeniem trzech wariantów:

czasu letniego środkowoeuropejskiego (UTC+2) trwającego cały rok ,

środkowoeuropejskiego (UTC+2) , czasu zimowego środkowoeuropejskiego (UTC+1) trwającego cały rok , a także

środkowoeuropejskiego (UTC+1) , a także dotychczasowego wariantu polegającego na regularnych, dwukrotnych w ciągu roku zmianach czasu.

Do celów sporządzenia wykresów przyjęto godziny 7:00 oraz 18:00 odpowiednio jako moment „Pierwszego budzika” oraz moment początku „Czasu wolnego”.

Scenariusz rezygnacji ze zmian czasu dla Warszawy: czas letni przez cały rok, źródło: gum.gov.pl gov.pl

Scenariusz rezygnacji ze zmian czasu dla Warszawy: czas zimowy przez cały rok, źródło: gum.gov.pl gov.pl

Scenariusz dla Warszawy: dwukrotne zmiany czasu w ciągu roku, źródło: gum.gov.pl gov.pl

Jeszcze w 2025 r. do Sejmu został złożony projekt poselski, który zakładał, że zmiana czasu zimowego na czas letni w 2026 r., miała być ostatnią zmianą czasu

Niezależnie od działań podejmowanych przez UE w zakresie zniesienia sezonowych zmian czasu – w dniu 2 kwietnia 2025 r., przez grupę posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego – Trzecia Droga, do Sejmu został złożony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (nr RPW/11229/2025, a następnie druk sejmowy nr 1815), który zakłada rezygnację z dotychczasowej praktyki zmiany czasu oraz wprowadzenie całorocznego stosowania czasu letniego środkowoeuropejskiego, jako obowiązującego czasu urzędowego na terytorium Polski. Zgodnie z art. 1 ww. projektu – art. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej miałby otrzymać brzmienie: „Czasem urzędowym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jest czas letni środkowoeuropejski”.

W ocenie posłów, będących autorami ww. projektu – „Dwukrotna zmiana czasu w każdym roku nie znajduje obecnie ani uzasadnienia społecznego, ani ekonomicznego. Utrzymanie zmiany czasu stanowi anachronizm i przyczynia się do wielu negatywnych skutków o charakterze zdrowotnym i gospodarczym. Zmiana czasu prowadzi do rozregulowania zegara biologicznego, którego rytm stanowi fundamentalne znaczenie dla zdrowia każdego człowieka i wpływa niekorzystnie na samopoczucie, objawiając się m.in. kłopotami ze snem czy problemami z koncentracją. (...) Ustanowienie całorocznego czasu letniego przyczyni się do ustabilizowania naturalnego cyklu biologicznego oraz do poprawy życia Polaków.”

W dniu 2 maja 2025 r. zakończyły się konsultacje społeczne ww. projektu, a 14 października 2025 r. projekt został skierowany do rozpatrzenia przez sejmową Komisję Gospodarki i Rozwoju. Do dnia dzisiejszego oczekuje on na III czytanie w ramach prac ww. Komisji, a więc – utknął w tzw. „zamrażarce sejmowej”.

Czy Polska może jednak samodzielnie znieść zmianę czasu, poprzez ustanowienie całorocznego czasu letniego, niezależnie od obowiązujących w tym zakresie przepisów UE?

Polska – jako kraj członkowski UE – nie może jednostronnie odstąpić od stosowania dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego, z której wynikają dwukrotne, w ciągu roku, zmiany czasu (dokonywane w ostatnią niedzielę marca oraz ostatnią niedzielę października) i zobowiązanie wszystkich państw członkowskich UE do wykonywania postanowień ww. aktu prawnego, poprzez wdrożenie do ustawodawstwa krajowego przepisów odpowiadających jego postanowieniom.

Gdyby Polska zdecydowała się na samodzielne zniesienie zmian czasu – stanowiłoby to naruszenie prawa unijnego i wiązało się dla naszego kraju z:

ryzykiem kar finansowych nałożonych przez UE oraz

nałożonych przez UE oraz problemami z synchronizacją transportu i komunikacji międzynarodowej (np. rozkłady lotów, kolei czy systemów informatycznych).

Czy osoby pracujące w nocy z 24 na 25 października 2026 r., w związku ze zmianą czasu letniego na czas zimowy – otrzymają wyższe wynagrodzenia? [czas zimowy 2026]

Osoby, których nocna zmiana przypadnie na noc zmiany czasu (która w tym roku przypada na noc z 24 na 25 października 2026 r.) – zostaną w pracy o godzinę dłużej. Oznacza to, że przysługiwać im będzie:

100% dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy (dotyczy to 1 dodatkowo przepracowanej godziny, wynikającej ze zmiany czasu) (zgodnie z art. 151 1 kodeksu pracy) lub

(dotyczy to 1 dodatkowo przepracowanej godziny, wynikającej ze zmiany czasu) (zgodnie z art. 151 kodeksu pracy) lub czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych (dotyczy to 1 dodatkowej godziny, wynikającej ze zmiany czasu) (zgodnie z art. 151 2 kodeksu pracy).

W pierwszym przypadku – dodatkowe wynagrodzenie zostanie wypłacone pracownikowi wraz z wynagrodzeniem za miesiąc w którym wystąpiła nadgodzina (czyli za miesiąc październik). W drugim przypadku natomiast – udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, może nastąpić na wniosek pracownika bądź na podstawie decyzji pracodawcy. Jeżeli nastąpi na wniosek pracownika – wówczas przysługiwać mu będzie czas wolny w proporcji 1:1 (czyli – 1 dodatkowa godzina wolnego), a jeżeli na podstawie decyzji pracodawcy – w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (czyli pracownikowi przysługiwać będzie 1,5 godziny dodatkowego wolnego) i ww. czas wolny będzie musiał zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego.

Niezależnie od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych – zgodnie z art. 1518 kodeksu pracy – za pracę w nocy, pracownikowi przysługuje również tzw. dodatek nocny, w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Jednocześnie jednak, z art. 1517 kodeksu pracy wynika, że pora nocna obejmuje 8 godzin między godz. 21:00, a 7:00. W praktyce, powoduje to pewną niejednolitość w podejściu do przysługiwania pracownikowi dodatku nocnego, w przypadku pracy w nocy o 1 godzinę dłużej (czyli przez 9, a nie 8 godzin) w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy. Przedstawiciele jednego stanowiska uważają, że wówczas – za ww. dodatkową godzinę, należy wypłacić pracownikowi dodatek nocny (niezależnie od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych), a przedstawiciele drugiego stanowiska, że – dodatek nocny przysługuje za nie więcej jak 8 godzin pracy w ciągu nocy, czyli za pracę przez 9 godzinę, wynikającą ze zmiany czasu – nie należy się.

1 https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2018_332

2 Jan Kwietniewski, Justyna Więcej (w: Fakt), Po raz ostatni zmieniamy czas na zimowy? Wiceminister zabrał głos. Podaje konkretną datę, 8.10.2024 r.

3 PAP, Komisja Europejska podejmie kolejną próbę zniesienia zmiany czasu, 5.06.2025 r.

Podstawa prawna: