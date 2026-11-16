REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » ZUS przelewa emeryturę, o której inni mogą tylko pomarzyć. To najwyższe świadczenie w Polsce

ZUS przelewa emeryturę, o której inni mogą tylko pomarzyć. To najwyższe świadczenie w Polsce

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 listopada 2026, 08:59
Adam Kuchta
Adam Kuchta
emeryt zus pieniądze
ZUS wypłaca mu emeryturę, o której inni mogą jedynie pomarzyć. To najwyższe świadczenie w Polsce. Jak to zrobił?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS ujawnił bardzo ciekawe dane dotyczące wysokości emerytur. Trzeba jasno powiedzieć, że wielu seniorów w Polsce pobiera zbyt niskie emerytury, często wręcz groszowe. Są jednak świadczeniobiorcy, którzy miesięcznie inkasują emerytury w wysokości grubo ponad 50 tys. zł brutto. I nie są to odosobnione przypadki.

ZUS przelewa dla jednego emeryta ponad 50 tys. zł brutto w każdy miesiąc. To jest najwyższa emerytura w całej Polsce

ZUS wypłaca emeryturę, która wynosi aż 54 tysiące i 72 złote. Tyle dokładnie otrzymuje co miesiąc najzamożniejszy polski emeryt. Rekordzista mieszka w województwie śląskim. Drugą co do wysokości emeryturę – wynoszącą 53,5 tys. zł – również otrzymuje Ślązak. Podium zamyka osoba z woj. mazowieckiego, której każdego miesiąca ZUS przelewa 45,3 tys. zł emerytury. Takie rewelacje zawierają najświeższe dane statystyczne płynące z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obejmują one miesiąc czerwiec obecnego roku.

REKLAMA

REKLAMA

„Aby otrzymywać od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, trzeba opłacać nie tylko wysokie składki, ale także mieć przedłużanie lat pracy” – podkreśla ZUS. „Na rekordowe emerytury składają się bowiem trzy czynniki: dodatkowe składki, waloryzacja kapitału oraz krótszy okres prognozowanych wypłat” – wyjaśnia Zakład.

Na drugim biegunie znajdują się emerytury groszowe. ZUS chciałby je wypłacać zbiorczo, tylko raz w roku

Najniższe wypłacane w kraju emerytury są groszowe i nie jest to metafora: w woj. dolnośląskim i lubelskim są osoby, które otrzymują co miesiąc 2 grosze. Dzieje się tak dlatego, że w polskim systemie prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień, jednak by otrzymać najniższą emeryturę – która wynosi 1978,49 zł – trzeba mieć 20 lat stażu pracy w przypadku kobiet i 25 – mężczyzn.

Prezes ZUS Liwiusz Laska ocenił niedawno, podczas Forum Ekonomicznym w Karpaczu, że kwestia tzw. emerytur groszowych wymaga zmian. „Mamy dwie osoby, które dostają emeryturę miesięczną w wysokości 2 groszy. To jest na przykład osoba, która przepracowała tylko jeden dzień w życiu” – wskazał Liwiusz Laska.

REKLAMA

Poinformował, że znaczna grupa osób w Polsce pobiera świadczenia niższe niż emerytura minimalna. W praktyce oznacza to, że część emerytów otrzymuje z ZUS świadczenia naprawdę niewystarczające do normalnego egzystowania. Wśród tych osób znajdują się również beneficjenci tzw. emerytur groszowych, których świadczenia są wyjątkowo niskie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Według prezesa ZUS korzystnym rozwiązaniem mogłoby być wypłacanie takich świadczeń zbiorczo, np. z całego roku. Takie rozwiązanie pozwoliłoby ograniczyć sytuacje, w których co miesiąc realizowane są bardzo niskie wypłaty, niekiedy sięgające zaledwie kilku groszy. Kwestia sposobu wypłacania najniższych świadczeń pozostaje jednak elementem szerszej dyskusji dotyczącej funkcjonowania systemu emerytalnego.

Co trzeba zrobić, żeby co miesiąc otrzymywać nie kilka a kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych?

Oczywiście opłacać solidne składki, ale to nie wystarczy. Kluczowe jest przedłużanie lat pracy. Na rekordowe emerytury składają się bowiem trzy czynniki: dodatkowe składki, waloryzacja kapitału oraz krótszy okres prognozowanych wypłat.

Wiek emerytalny w Polsce, staż ubezpieczeniowy i minimalna emerytura 1978,49 zł brutto

Przypomnijmy, że w Polsce obowiązuje zróżnicowany wiek emerytalny – kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, natomiast mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza jednak automatycznie prawa do wypłaty emerytury w minimalnej gwarantowanej wysokości. Kluczowe znaczenie ma również odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy, który wynosi co najmniej 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn.

Minimalna emerytura w Polsce w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Osoby, które nie mają wymaganego stażu pracy, mogą otrzymywać świadczenie niższe od tej kwoty, ponieważ nie obejmuje ich gwarancja emerytury minimalnej. To właśnie w tej grupie znajdują się osoby pobierające tzw. emerytury groszowe, których wysokość może wynosić nawet zaledwie kilka groszy miesięcznie.

Każdy dodatkowy rok pracy znacznie podnosi emeryturę z ZUS, nawet o około 15-16 proc.

Prezes ZUS zwrócił też uwagę, że system emerytalny pozwala na kontynuowanie aktywności zawodowej również po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Dłuższa praca oznacza nie tylko dodatkowe składki odprowadzane do ZUS, ale również krótszy okres, przez który zgromadzony kapitał będzie dzielony przy wyliczaniu świadczenia. W efekcie każdy kolejny rok aktywności zawodowej może wyraźnie podnieść wysokość przyszłej emerytury. „Odprowadzanie składek do ZUS jest bardzo korzystne, o czym nie wszyscy Polacy niestety wiedzą. Mamy bardzo dobrą stopę waloryzacji tych składek, które jest na przykład trzy razy wyższa niż na lokatach bankowych. Odkładając na emeryturę, jesteśmy pewni, że te pieniądze dostaniemy” – powiedział Liwiusz Laska.

Według niego każdy przepracowany rok dłużej może oznaczać wzrost świadczenia o około 15-16 proc. Ostateczna wysokość podwyżki zależy jednak od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego, m.in. wysokości odprowadzanych składek oraz momentu przejścia na emeryturę. Z punktu widzenia przyszłego świadczenia odłożenie decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej może więc mieć istotne znaczenie dla wysokości comiesięcznej wypłaty.

Zobacz również:
Powiązane
Gotówka od matki została wpłacona prosto do banku. Skarbówka nie uznała zwolnienia z podatku od darowizny
Gotówka od matki została wpłacona prosto do banku. Skarbówka nie uznała zwolnienia z podatku od darowizny
Rodzice z dwójką dzieci mogą stracić ulgę w PIT. Skarbówka wskazała mało znany powód
Rodzice z dwójką dzieci mogą stracić ulgę w PIT. Skarbówka wskazała mało znany powód
Rewolucja w portfelach Polaków. Nowe progi podatkowe 130 i 150 tys. zł oraz nieznana dotąd stawka podatku
Rewolucja w portfelach Polaków. Nowe progi podatkowe 130 i 150 tys. zł oraz nieznana dotąd stawka podatku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Rząd obiecał seniorom rewolucję w opiece, a teraz zamykają się placówki. Zatrważające dane NFZ
16 lis 2026

Miała być wielka reforma z KPO i nowa ustawa, która poprawi los starszych i niesamodzielnych Polaków. Rzeczywistość okazuje się jednak bezlitosna – ponad 90 proc. nadwykonań za ubiegły rok wciąż nie zostało zapłaconych, a z mapy Polski znikają kolejne podmioty. Eksperci ostrzegają przed skutkami finansowego paraliżu, przez który tysiące chorych zostaje bez profesjonalnej pomocy w domu.
Kiedy krytyka staje się mobbingiem? Psycholog o przemocy w miejscu pracy
16 lis 2026

Zastraszanie, poniżanie, uwłaczanie, ośmieszanie czy upokarzanie należą do zachowań, które mogą składać się na mobbing. O tym, czy w konkretnej sytuacji rzeczywiście doszło do mobbingu, ostatecznie decyduje sąd - wyjaśnia dr Agnieszka Mościcka-Teske z Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.
Nawet 880 zł na święta dla emerytów i do 300 zł na dziecko. Sprawdź warunki wypłaty
15 lis 2026

Dawny zakład pracy może pomóc przy świątecznych zakupach także po zakończeniu zatrudnienia. W grę wchodzą bony, karty podarunkowe i wsparcie pieniężne. O tym, kto może skorzystać z pomocy, decydują jednak zasady dawnego pracodawcy, a w części instytucji publicznych są już konkretne harmonogramy na 2026 r.
31 grudnia 2026 r. (Sylwester) dniem wolnym od pracy – aż 4 dni wolnego z rzędu, długi weekend bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego
16 lis 2026

1 stycznia (Nowy Rok) w 2027 roku przypada w piątek. Dzięki temu – wielu pracowników czeka długi weekend noworoczny. Okazuje się jednak, że istnieje sposób, aby weekend ten rozpocząć już w czwartek 31 grudnia 2026 r. (w Sylwestra), który również może być dniem wolnym od pracy i to bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Kto i na jakich zasadach, może z niego skorzystać, zyskując 4-dniową, a nie 3-dniową przerwę noworoczną?

REKLAMA

Nowe prawo: certyfikat cyberbezpieczeństwa dla małych firm. Po co ci „Firma Bezpieczna Cyfrowo” i co trzeba będzie spełnić?
15 lis 2026

Mikro-, małe i średnie firmy będą mogły potwierdzić certyfikatem, że stosują podstawowe zabezpieczenia cyfrowe. Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do konsultacji projekt pierwszego krajowego schematu certyfikacji – „Firma Bezpieczna Cyfrowo”. Certyfikat ma być dobrowolny i ważny trzy lata. Sprawdź, co może dać twojej firmie i czego jeszcze o nim nie wiadomo.
100 tys. zł bez podatku, a przy 40 tys. zł problem. Tak działa darowizna od rodziców
15 lis 2026

Rodzice przekazują pieniądze, dziecko odkłada je na różne wydatki, na przykład na zakup mieszkania, kupno samochodu czy na dowolny cel i wszyscy są spokojni. Do czasu. Darowizna na 100 tys. zł może nie kosztować ani złotówki podatku, a przy 40 tys. zł może pojawić się należność dla fiskusa. To przykładowe kwoty, ale różnica jest jak najbardziej rzeczywista. Znaczenie ma szczegół, który łatwo przeoczyć między rodzinną rozmową a wizytą w banku.
Jedna z najdłuższych w historii firmy Microsoft awarii zakończona
14 lis 2026

Koncern Microsoft poinformował w sobotę rano o całkowitym przywróceniu swych usług, takich jak Teams, Outlook i Copilot, po globalnej awarii niektórych narzędzi i zakłóceniu ich działania. 
Ruszyła baza rodzin potrzebujących pomocy w ramach Szlachetnej Paczki. Rodziny można wybierać do 11 grudnia
14 lis 2026

Szlachetna Paczka uruchomiła w sobotę bazę rodzin, które potrzebują pomocy. Na stronie internetowej Szlachetnej Paczki każdy, kto chce pomóc, może zapoznać się z historią danej rodziny i wesprzeć ją. Prezenty trafią do potrzebujących w „weekend cudów” – 12 i 13 grudnia.

REKLAMA

Emerytura pod włoskim słońcem za ułamek hiszpańskich cen. Ten region zyskuje w oczach Polaków
14 lis 2026

Przez lata Hiszpania była pierwszym wyborem dla Polaków, Niemców i Brytyjczyków szukających swojego miejsca na emeryturę pod słońcem. Jednak gwałtowny wzrost cen i spadek jakości tamtejszych nieruchomości sprawiają, że inwestorzy oraz przyszli seniorzy zaczynają rozglądać się za nowymi kierunkami. Na mapie Europy wyrasta właśnie mocna alternatywa – słoneczna Apulia, która łączy przystępne koszty życia, świetną komunikację lotniczą z Polską oraz unikalny model życia w tętniących życiem historycznych centrach miast.
Hamulec czy blokada? Weta prezydenta Karola Nawrockiego w liczbach
14 lis 2026

„Jeśli prawo jest dobre, jest podpis” – mówił 13 listopada Karol Nawrocki, ogłaszając weto do ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Minister cyfryzacji odpowiedział, że prezydent zachował się „jak lobbysta platform”. Sprawdziliśmy liczby i tezy z tego sporu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA