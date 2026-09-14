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ZUS ujawnił dane. Emerytalny krezus mieszka na Śląsku, pobiera około 54 tys. zł brutto co miesiąc

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14 września 2026, 12:33
Adam Kuchta
Adam Kuchta
zus emerytura
ZUS ujawnił dane. Emerytalny krezus mieszka na Śląsku, pobiera około 54 tys. zł brutto co miesiąc
Shutterstock

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ZUS ujawnił ciekawe dane dotyczące wysokości emerytur. Trzeba jasno powiedzieć, że wielu seniorów w Polsce pobiera bardzo niskie emerytury, często wręcz groszowe. Są jednak świadczeniobiorcy, którzy miesięcznie inkasują emerytury w wysokości grubo ponad 50 tys. zł brutto. I nie są to odosobnione przypadki.

ZUS przelewa dla emeryta ponad 54 tys. zł brutto miesięcznie. To najwyższa emerytura w Polsce

ZUS wypłaca emeryturę, która wynosi aż 54 tysiące i 72 złote. Tyle dokładnie otrzymuje co miesiąc najzamożniejszy polski emeryt. Rekordzista mieszka w województwie śląskim. Drugą co do wysokości emeryturę – wynoszącą 53,5 tys. zł – również otrzymuje Ślązak. Podium zamyka osoba z woj. mazowieckiego, której każdego miesiąca ZUS przelewa 45,3 tys. zł emerytury.

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Takie rewelacje zawierają najświeższe dane statystyczne płynące z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obejmują one miesiąc czerwiec obecnego roku.

Na drugim biegunie znajdują się emerytury groszowe. ZUS chciałby je wypłacać zbiorczo raz w roku

Najniższe wypłacane w kraju emerytury są groszowe i nie jest to metafora: w woj. dolnośląskim i lubelskim są osoby, które otrzymują co miesiąc 2 grosze. Dzieje się tak dlatego, że w polskim systemie prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień, jednak by otrzymać najniższą emeryturę – która wynosi 1978,49 zł – trzeba mieć 20 lat stażu pracy w przypadku kobiet i 25 – mężczyzn.

Prezes ZUS Liwiusz Laska ocenił niedawno, podczas Forum Ekonomicznym w Karpaczu, że kwestia tzw. emerytur groszowych wymaga zmian. „Mamy dwie osoby, które dostają emeryturę miesięczną w wysokości 2 groszy. To jest na przykład osoba, która przepracowała tylko jeden dzień w życiu” – wskazał Liwiusz Laska.

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Poinformował, że znaczna grupa osób w Polsce pobiera świadczenia niższe niż emerytura minimalna. W praktyce oznacza to, że część emerytów otrzymuje z ZUS świadczenia naprawdę niewystarczające do normalnego egzystowania. Wśród tych osób znajdują się również beneficjenci tzw. emerytur groszowych, których świadczenia są wyjątkowo niskie.

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Według prezesa ZUS korzystnym rozwiązaniem mogłoby być wypłacanie takich świadczeń zbiorczo, np. z całego roku. Takie rozwiązanie pozwoliłoby ograniczyć sytuacje, w których co miesiąc realizowane są bardzo niskie wypłaty, niekiedy sięgające zaledwie kilku groszy. Kwestia sposobu wypłacania najniższych świadczeń pozostaje jednak elementem szerszej dyskusji dotyczącej funkcjonowania systemu emerytalnego.

Co trzeba zrobić, żeby co miesiąc otrzymywać nie kilka a kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych?

Oczywiście opłacać solidne składki, ale to nie wystarczy. Kluczowe jest przedłużanie lat pracy. Na rekordowe emerytury składają się bowiem trzy czynniki: dodatkowe składki, waloryzacja kapitału oraz krótszy okres prognozowanych wypłat.

Wiek emerytalny w Polsce, staż ubezpieczeniowy i minimalna emerytura 1978,49 zł brutto

Przypomnijmy, że w Polsce obowiązuje zróżnicowany wiek emerytalny – kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, natomiast mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza jednak automatycznie prawa do wypłaty emerytury w minimalnej gwarantowanej wysokości. Kluczowe znaczenie ma również odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy, który wynosi co najmniej 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn.

Minimalna emerytura w Polsce w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Osoby, które nie mają wymaganego stażu pracy, mogą otrzymywać świadczenie niższe od tej kwoty, ponieważ nie obejmuje ich gwarancja emerytury minimalnej. To właśnie w tej grupie znajdują się osoby pobierające tzw. emerytury groszowe, których wysokość może wynosić nawet zaledwie kilka groszy miesięcznie.

Każdy dodatkowy rok pracy znacznie podnosi emeryturę z ZUS, nawet o około 15-16 proc.

Prezes ZUS zwrócił też uwagę, że system emerytalny pozwala na kontynuowanie aktywności zawodowej również po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Dłuższa praca oznacza nie tylko dodatkowe składki odprowadzane do ZUS, ale również krótszy okres, przez który zgromadzony kapitał będzie dzielony przy wyliczaniu świadczenia. W efekcie każdy kolejny rok aktywności zawodowej może wyraźnie podnieść wysokość przyszłej emerytury. „Odprowadzanie składek do ZUS jest bardzo korzystne, o czym nie wszyscy Polacy niestety wiedzą. Mamy bardzo dobrą stopę waloryzacji tych składek, które jest na przykład trzy razy wyższa niż na lokatach bankowych. Odkładając na emeryturę, jesteśmy pewni, że te pieniądze dostaniemy” – powiedział Liwiusz Laska.

Według niego każdy przepracowany rok dłużej może oznaczać wzrost świadczenia o około 15-16 proc. Ostateczna wysokość podwyżki zależy jednak od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego, m.in. wysokości odprowadzanych składek oraz momentu przejścia na emeryturę. Z punktu widzenia przyszłego świadczenia odłożenie decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej może więc mieć istotne znaczenie dla wysokości comiesięcznej wypłaty.

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Źródło: INFOR
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Prawo
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