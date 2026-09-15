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Zasady ustalania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, przerwy

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15 września 2026, 15:44
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Zasady ustalania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, przerwy
Shutterstock

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Podstawowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. W przypadku niektórych pracowników niepełnosprawnych ta norma jest obniżona. Jak obliczać dla nich wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym?

Wliczenie pracownika niepełnosprawnego do stanu zatrudnienia

Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Rozróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności. Każdy z nich odzwierciedla różny poziom ograniczeń w funkcjonowaniu organizmu oraz wpływ na zdolność do pracy i samodzielnego życia:

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  • lekki stopień niepełnosprawności,
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • znaczny stopień niepełnosprawności.

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Osobę z niepełnosprawnością wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Należy jednak zaznaczyć, że pracownik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności nie ma obowiązku przedstawienia tego rodzaju dokumentu pracodawcy, a pracodawca nie ma prawa wymagać go od pracownika.

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Krótszy czas pracy pracowników niepełnosprawnych

Pracownik, który przedstawił pracodawcy posiadane orzeczenie o niepełnosprawności, nabywa pewne przywileje pracownicze. Jednym z nich jest krótszy czas pracy. Trzeba pamiętać, że co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Ta norma nie ulega zmianie w przypadku pracownika, który legitymuje się orzeczeniem stwierdzającym lekki stopień niepełnosprawności.

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Inaczej sprawa wygląda, jeżeli pracownik został zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W takim przypadku jego czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Skrócony wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym dla pracownika zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ustala się w następujący sposób:

  • Krok 1. Należy pomnożyć 35 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
  • Krok 2. Teraz należy dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 7 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających,
  • Krok 3. Należy obniżyć wymiar czasu pracy o 7 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

W razie gdy pracownik niepełnosprawny świadczy pracę na część etatu, wymiar czasu pracy należy obniżyć proporcjonalnie do wielkości jego etatu.

Skróconego czasu pracy nie stosuje się, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyrazi, na wniosek pracownika, zgodę na pracę w wymiarze obowiązującym pracowników pełnosprawnych. Krótszy czas pracy nie ma zastosowania także w stosunku do pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu.

Zakaz obniżania wysokości wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych

W przypadku zastosowania skróconego czasu pracy, pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie mogą mieć z tego powodu obniżonej wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

Zmianie podlegają natomiast godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego. Stawki wynagrodzenia odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, w razie przejścia na skrócone normy czasu pracy, ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

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Dodatkowa przerwa w pracy dla pracownika niepełnosprawnego

Jak wiadomo, każdy pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, ma prawo do płatnej przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy trwającej co najmniej 15 minut. Pracownik niepełnosprawny, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, ma dodatkowo prawo do płatnej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 884)
  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.)

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Źródło: INFOR
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