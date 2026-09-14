Sąd: Muzyka z samochodu umila pracę. To nadinterpretacja, że ze złośliwości sąsiad jej słuchał

Konflikt sąsiedzki to codzienność. Chyba każdy z nas zna historię sąsiada, który złośliwie odcinał sąsiadowi dostęp do prądu albo wody lub parkował samochód na cudzej drodze albo umieszczał na niej śmieci. Zdarzają się nawet sąsiedzi, którzy utwardzą naszą drogę bez naszej wiedzy. No i obowiązkowo obmówią u znajomych i dalszej rodziny. Ale jak nie ma powyższego (zwłaszcza wody i prądu) to chyba najpowszechniejsza w sporach między sąsiadami jest zbyt głośna muzyka.Króluje na pewno muzyka w blokach puszczana po nocach. Ale spory sąsiedzkie o to dotyczą też domów jednorodzinnych. Tam źródłem hałasu może być m.in. samochód stojący z otwartymi oknami na parkingu sąsiada

Króluje na pewno muzyka w blokach puszczana po nocach. Ale spory sąsiedzkie o to dotyczą też domów jednorodzinnych. Tam źródłem hałasu może być m.in. samochód stojący z otwartymi oknami na parkingu sąsiada

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Sąsiedzi nie lubią muzyki z samochodu od sąsiada. Ale nie łatwo ukarać

Dowodzi tego wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim (II W 402/16). Link do wyroku

Działki obwinionego i pokrzywdzonych przecina nieutwardzona droga, a ich domy dzieli około 80 m odległości. Domy innych sąsiadów są oddalone o około 100 metrów. Obwiniony wykonując różne prace, w tym wykonując prace ogrodowe, czy myjąc swój samochód na swoim podwórku, sporadycznie z racji prowadzonej działalności gospodarczej, gdzie przeważnie mniej obłożone pracą były poniedziałki, włączał w swoim samochodzie, stojącym przy domu muzykę. Samochód wyposażony jest w standardowy głośnik, muzyka nie była zbyt głośno.

Co z tym sporem zrobił sąd?

Stanął po stronie sąsiada słuchającego muzyki. W uzasadnieniu czytamy: "Obwiniony celowo nie dokuczał sąsiadom, puszczając głośną muzykę. Słuchał jej podczas prac porządkowych w ogrodzie lub przy samochodzie. Cel? Aby umilić sobie pracę."

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Co ciekawe, pokrzywdzeni nie poinformowali nikogo, że muzyka im przeszkadza. Tylko raz poprosili go z balkonu o ściszenie muzyki, a później zdecydowali się, że będą wzywali Policję.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sąd uznał, że zachowanie obwinionego nie miało charakteru złośliwego niepokojenia. Przy umiarkowanej skali i okolicznościach słuchanie muzyki podczas prac zostało uznane za zachowanie zwyczajowo przyjęte, które nie wyczerpywało znamion wykroczenia z art. 107 k.w.

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Podstawa prawna dla karania sąsiada słuchającego głośno muzyki

Art. 107 k.w. – na czym polega wykroczenie sąsiada słuchającego głośnej muzyki?

Przepis przewiduje odpowiedzialność za zachowanie polegające na tym, że sprawca:

w celu dokuczenia innej osobie ,

, złośliwie wprowadza ją w błąd albo

albo w inny sposób złośliwie ją niepokoi.

Nie chodzi więc o zachowanie sprawcy (głośno słucha muzyki), ale jego cel i nastawienie psychiczne (słucha muzyki, aby dokuczyć sąsiadom).

Ważne Art. 107 Kodeksu wykroczeń chroni spokój psychiczny człowieka. Np. ktoś celowo dokucza innej osobie poprzez głośną muzykę. I jest to celowe, złośliwe zachowanie.

Dodatkowy warunek - zamiar bezpośredni sąsiada słuchającego głośnej muzyki (czyli złośliwość)

Sąsiad musi chcieć dokuczyć konkretnej osobie głośną muzyką. Sąd stwierdził:

"Znamię złośliwości oznacza szczególne nastawienie podmiotowe sprawcy przejawiające się w chęci dokuczenia, zrobienia przykrości, wyprowadzenia z równowagi. W słowniku języka polskiego "złośliwie" jest definiowane jako w sposób złośliwy, sprawiający przykrość, nacechowany nieżyczliwością, niechęcią. (...) to skłonny do robienia komuś przykrości, lubiący dokuczyć, powiedzieć coś uszczypliwego; wyrażający takie intencje, sprawiający przykrość, nacechowany nieżyczliwością, niechęcią, dokuczliwy, uszczypliwy, zjadliwy. Złośliwe wprowadzenie w błąd polega na przedstawieniu nieprawdziwych, kłamliwych informacji. W błąd można wprowadzić: zmyślając, zatajając, ubarwiając, przekręcając lub nie podając pełnej informacji."

Sąd wskazał przykłady złośliwości: