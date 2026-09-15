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Czym jest podporządkowanie pracownicze? Na to zwraca uwagę inspektor pracy podczas kontroli

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15 września 2026, 13:33
[Data aktualizacji 15 września 2026, 14:04]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Czym jest podporządkowanie pracownicze. Na co zwraca uwagę inspektor pracy podczas kontroli
Shutterstock

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Zawierając umowę o pracę pracownik godzi się na podporządkowanie pracodawcy co do sposobu, miejsca i czasu wykonywania pracy. Podczas kontroli inspektorzy PIP badają, czy w danej umowie występuje podporządkowanie pracownicze. Ma to kluczowe znaczenie przy ocenie, czy strony łączy umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna.

Stosunek pracy niezależnie od nazwy zawartej umowy

Kodeks pracy definiuje, na czym polega stosunek pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jak zatem widać, w ramach stosunku pracy pracownik jest podporządkowany pracodawcy co do sposobu, miejsca i czasu wykonywania pracy.

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Jednocześnie Kodeks pracy zakazuje zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną, jeżeli warunki wykonywania pracy określone w tej umowie są właściwe dla stosunku pracy. Taka umowa, bez względu na nadaną jej nazwę, jest w świetle prawa umową o pracę, co skutkuje koniecznością stosowania do niej przepisów prawa pracy.

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Znaczenie tych przepisów, chociaż zawsze duże, wzrosło jeszcze bardziej od 8 lipca 2026 roku. W tym dniu Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zyskała znacznie większe uprawnienia w zakresie kwestionowania charakteru umów cywilnoprawnych zawartych w miejsce tradycyjnych umów o pracę. Inspektorzy pracy mogą obecnie skuteczniej weryfikować formę zatrudnienia.

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Umowa o pracę a umowa zlecenia i umowa o dzieło – cechy charakterystyczne

Pracownik zawierając umowę o pracę zobowiązuje się do osobistego wykonywania pracy w sposób podporządkowany pracodawcy, a więc pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Pracodawca wskazuje pracownikowi zadania do wykonania oraz określa metody i środki, za pomocą których zostaną one wykonane. Podporządkowanie pracownika jest cechą pozwalającą odróżnić stosunek pracy od stosunków cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło).

W ramach umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej (usługi) dla dającego zlecenie. Przyjmującemu zlecenie przysługuje wynagrodzenie, ale strony mogą również postanowić, że umowa zlecenia będzie nieodpłatna. Ponadto dopuszczalne jest postanowienie, że przyjmujący zlecenie powierzy wykonanie zlecenia (usługi) osobie trzeciej, przy czym przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne.

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Natomiast na podstawie umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Ponadto przyjmujący zamówienie nie ma obowiązku osobistego wykonania dzieła, chyba że zostało to zastrzeżone w umowie lub wynika z osobistego charakteru dzieła.

Obowiązkowe cechy umów o pracę, zlecenia i o dzieło

Rodzaj umowy

Praca

podporządkowana

Osobisty charakter

pracy

Wynagrodzenie za

wykonaną umowę

Umowa o pracę

tak

tak

tak

Umowa zlecenia

nie

nie

nie

Umowa o dzieło

nie

nie

tak

 Podporządkowanie pracownika w umowie o pracę

Jak z powyższego wynika, podporządkowanie w relacji pracodawca - pracownik jest elementem charakterystycznym dla stosunku pracy. W żadnej umowie cywilnoprawnej podporządkowanie nie występuje. Ma to więc kluczowe znaczenie przy ocenie, czy strony łączy umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna. Dlatego pierwszorzędne znaczenie ma nie tyle treść zawartej między stronami umowy, ile sposób jej wykonywania. Należy przy tym pamiętać, że podporządkowanie pracownicze nie zawsze ma taki sam poziom intensywności. Pracodawca nie musi na bieżąco wydawać pracownikowi szczegółowych instrukcji dotyczących wykonywania pracy i kontrolować tempa realizowanych czynności. Wystarczy, że pracownikowi wyznaczone zostaną zadania i termin ich wykonania.

Inspektor pracy, oceniając rodzaj łączącej strony umowy, przede wszystkim dokładnie sprawdza, czy praca wykonywana jest w wyznaczonym miejscu oraz czasie, czy zadania realizowane są pod bezpośrednim kierownictwem przełożonego i kto decyduje o metodach realizacji tych zadań. W praktyce przyjmuje się, że podporządkowanie może mieć charakter organizacyjny, służbowy, czasowy, funkcjonalny lub ekonomiczny. Istotne jest, czy osoba wykonująca pracę jest włączona w strukturę organizacyjną podmiotu zatrudniającego i czy działa w warunkach typowych dla zatrudnienia pracowniczego.

 Podstawa prawna

ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.)

ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 795)

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Źródło: INFOR
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