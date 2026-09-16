Nowy model orzekania o niepełnosprawności. Ruszają konsultacje społeczne

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o cyklu konsultacji realizowanych w ramach projektu „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności”. Pierwszy warsztat odbędzie się już pod koniec września, a kolejne w okresie od października do grudnia 2026 r. W spotkaniach wezmą udział m.in. osoby z niepełnosprawnościami.

Warsztaty konsultacyjne nowego modelu orzekania o niepełnosprawności

Pierwszy warsztat konsultacyjny odbędzie się 28 września 2026 r. w Warszawie, w godz. 9:00-17:00. Spotkanie to skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin i opiekunów. Przewidziano w nim udział 90 osób. Warsztat inauguruje cykl konsultacji realizowanych w ramach projektu „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności” (FERS.03.04-IP.06-0002/25), współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

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"Celem konsultacji jest poznanie doświadczeń, opinii, potrzeb i oczekiwań osób oraz środowisk związanych z systemem orzekania o niepełnosprawności. Chcemy rozmawiać zarówno o rozwiązaniach, które dobrze spełniają swoją funkcję, jak i o trudnościach oraz barierach napotykanych przez osoby korzystające z systemu. Ważnym tematem będzie przyszły model oceny funkcjonowania oraz lepsze powiązanie orzeczenia z rzeczywistymi potrzebami i dostępnymi instrumentami wsparcia, w szczególności świadczeniami i usługami" - czytamy w komunikacie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kolejne warsztaty mają być organizowane w okresie od 1 października do 11 grudnia 2026 r., zarówno w formule online, jak i stacjonarnie w różnych lokalizacjach we wszystkich województwach Polski.

Jak informuje biuro pełnomocnika, do udziału w kolejnych spotkaniach będą zapraszani w szczególności:

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osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny oraz opiekunowie,

personel systemu orzekania,

personel instytucji systemu wsparcia, w tym przedstawiali organizacji pozarządowych,

pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami.

Zapisy na kolejne warsztaty mają być uruchamiane sukcesywnie.

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Gdzie szukać informacji o warsztatach konsultacyjnych?

Informacje o terminach, lokalizacjach, formule spotkań i grupach, do których będą skierowane poszczególne warsztaty, będą publikowane na stronach Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Stacjonarna i zdalna formuła spotkań ma umożliwić udział możliwie szerokiej i zróżnicowanej grupie uczestników.

Jak się zarejestrować na warsztaty?

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: https://warsztaty.far.org.pl/

Osoby, które potrzebują wsparcia przy rekrutacji lub odpowiedzi na dodatkowe pytania mogą napisać na adres warsztaty@far.org.pl lub zadzwonić (w godzinach od 9:00 do 15:00) pod numer telefonu: +48 509 447 064, +48 512 731 187.

Na czym polega przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności?

Przypomnijmy, iż celem projektu „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności” jest opracowanie kompleksowego, odpowiadającego na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami modelu orzekania oraz systemu świadczeń i innych form wsparcia. Z informacji wcześniej przekazywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż realizacja projektu ma potrwać do 31 sierpnia 2028 r. Projekt zakłada etapowe opracowanie modelu wieloaspektowej oceny, weryfikację przyjętych rozwiązań, konsultacje społeczne i eksperckie, przygotowanie propozycji legislacyjnych oraz rozwiązań organizacyjnych i informatycznych.

„Aktualnie nie jest możliwe wskazanie daty wejścia w życie nowych rozwiązań ustawowych. Termin ich wprowadzenia zależy od wyników prac projektowych, konsultacji społecznych i eksperckich, uzgodnień międzyresortowych oraz przebiegu procesu legislacyjnego" - podkreślała wiceszefowa resortu Rodziny Katarzyna Nowakowska w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich.

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Infor.pl