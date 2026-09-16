REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowy model orzekania o niepełnosprawności. Ruszają konsultacje społeczne

Nowy model orzekania o niepełnosprawności. Ruszają konsultacje społeczne

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 września 2026, 10:20
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności
Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o cyklu konsultacji realizowanych w ramach projektu „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności”. Pierwszy warsztat odbędzie się już pod koniec września, a kolejne w okresie od października do grudnia 2026 r. W spotkaniach wezmą udział m.in. osoby z niepełnosprawnościami.

Warsztaty konsultacyjne nowego modelu orzekania o niepełnosprawności

Pierwszy warsztat konsultacyjny odbędzie się 28 września 2026 r. w Warszawie, w godz. 9:00-17:00. Spotkanie to skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin i opiekunów. Przewidziano w nim udział 90 osób. Warsztat inauguruje cykl konsultacji realizowanych w ramach projektu „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności” (FERS.03.04-IP.06-0002/25), współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

REKLAMA

REKLAMA

"Celem konsultacji jest poznanie doświadczeń, opinii, potrzeb i oczekiwań osób oraz środowisk związanych z systemem orzekania o niepełnosprawności. Chcemy rozmawiać zarówno o rozwiązaniach, które dobrze spełniają swoją funkcję, jak i o trudnościach oraz barierach napotykanych przez osoby korzystające z systemu. Ważnym tematem będzie przyszły model oceny funkcjonowania oraz lepsze powiązanie orzeczenia z rzeczywistymi potrzebami i dostępnymi instrumentami wsparcia, w szczególności świadczeniami i usługami" - czytamy w komunikacie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kolejne warsztaty mają być organizowane w okresie od 1 października do 11 grudnia 2026 r., zarówno w formule online, jak i stacjonarnie w różnych lokalizacjach we wszystkich województwach Polski.

Jak informuje biuro pełnomocnika, do udziału w kolejnych spotkaniach będą zapraszani w szczególności:

REKLAMA

  • osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny oraz opiekunowie,
  • personel systemu orzekania,
  • personel instytucji systemu wsparcia, w tym przedstawiali organizacji pozarządowych,
  • pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami.

Zapisy na kolejne warsztaty mają być uruchamiane sukcesywnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie szukać informacji o warsztatach konsultacyjnych?

Informacje o terminach, lokalizacjach, formule spotkań i grupach, do których będą skierowane poszczególne warsztaty, będą publikowane na stronach Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Stacjonarna i zdalna formuła spotkań ma umożliwić udział możliwie szerokiej i zróżnicowanej grupie uczestników.

Jak się zarejestrować na warsztaty?

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: https://warsztaty.far.org.pl/

Osoby, które potrzebują wsparcia przy rekrutacji lub odpowiedzi na dodatkowe pytania mogą napisać na adres warsztaty@far.org.pl lub zadzwonić (w godzinach od 9:00 do 15:00) pod numer telefonu: +48 509 447 064, +48 512 731 187.

Na czym polega przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności?

Przypomnijmy, iż celem projektu „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności” jest opracowanie kompleksowego, odpowiadającego na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami modelu orzekania oraz systemu świadczeń i innych form wsparcia. Z informacji wcześniej przekazywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż realizacja projektu ma potrwać do 31 sierpnia 2028 r. Projekt zakłada etapowe opracowanie modelu wieloaspektowej oceny, weryfikację przyjętych rozwiązań, konsultacje społeczne i eksperckie, przygotowanie propozycji legislacyjnych oraz rozwiązań organizacyjnych i informatycznych.

„Aktualnie nie jest możliwe wskazanie daty wejścia w życie nowych rozwiązań ustawowych. Termin ich wprowadzenia zależy od wyników prac projektowych, konsultacji społecznych i eksperckich, uzgodnień międzyresortowych oraz przebiegu procesu legislacyjnego" - podkreślała wiceszefowa resortu Rodziny Katarzyna Nowakowska w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich.

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Infor.pl

Powiązane
MOPS i ZUS. Jakie świadczenia mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami w 2026 i 2027 roku? [Tabela]
MOPS i ZUS. Jakie świadczenia mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami w 2026 i 2027 roku? [Tabela]
Nowy system orzekania o niepełnosprawności. Harmonogram na 2026, 2027 i 2028 rok
Nowy system orzekania o niepełnosprawności. Harmonogram na 2026, 2027 i 2028 rok
Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń
Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowy model orzekania o niepełnosprawności. Ruszają konsultacje społeczne
16 wrz 2026

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o cyklu konsultacji realizowanych w ramach projektu „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności”. Pierwszy warsztat odbędzie się już pod koniec września, a kolejne w okresie od października do grudnia 2026 r. W spotkaniach wezmą udział m.in. osoby z niepełnosprawnościami.
Stwierdzenie nabycia spadku. Jak złożyć wniosek, ile to kosztuje i co dalej?
16 wrz 2026

Wiele osób jest przekonanych, że po śmierci bliskiej osoby majątek „automatycznie" przechodzi na spadkobierców i wystarczy przyjść do banku z aktem zgonu, żeby wypłacić pieniądze albo sprzedać mieszkanie. Nic bardziej mylnego. Bez formalnego potwierdzenia, kto i na jakiej podstawie dziedziczy, żaden bank, sąd wieczystoksięgowy ani urząd skarbowy nie uzna naszych praw do spadku. Tym potwierdzeniem jest właśnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
Płaca minimalna w 2027 r. - ile netto do wypłaty i jakie brutto w umowie? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
15 wrz 2026

Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna, czy minimalna krajowa) wynosić będzie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 32,30 zł. Te kwoty wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. Są to kwoty brutto. A jaka będzie kwota netto do wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
Pracownik wyrządził szkodę: Czy pracodawca może potrącić z pensji odszkodowanie? Jakie są zasady odpowiedzialności materialnej pracownika?
15 wrz 2026

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika nie daje temu pracodawcy prawa do samodzielnego sięgnięcia po jego wynagrodzenie. Nawet gdy odpowiedzialność pracownika wydaje się oczywista np. uszkodził służbowy sprzęt, doprowadził do niedoboru w kasie albo naraził firmę na wymierną stratę, pracodawca nie może po prostu pomniejszyć jego najbliższej wypłaty o wartość szkody. Wynagrodzenie za pracę podlega bowiem szczególnej ochronie, a przepisy Kodeksu pracy ściśle określają, kiedy i na jakich zasadach można dokonać potrącenia.

REKLAMA

Kiedy nie dostaniesz pieniędzy za nadgodziny? Za pracę w godzinach nadliczbowych nie zawsze przysługuje dodatek do wynagrodzenia
15 wrz 2026

Nadgodziny nie zawsze oznaczają dodatkowe pieniądze. Kodeks pracy co do zasady gwarantuje rekompensatę za pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy, ale nie w każdym przypadku przybiera ona postać dodatku do wynagrodzenia. Dodatek może zostać zastąpiony czasem wolnym, wobec części pracowników stosuje się szczególne zasady rozliczeń, a w określonych przypadkach dopuszczalny jest ryczałt. Wyjątki te nie mogą być jednak interpretowane rozszerzająco – praca ponad normę nie powinna stawać się stałym elementem organizacji pracy.
MS: Notariusze nie mogą pobierać 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia PESELU
16 wrz 2026

Do redakcji Infor.pl dotarły sygnały o pobieraniu przez niektórych notariuszy opłaty 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL osoby podpisującej np. akt notarialny dotyczący sprzedaży lub darowizny. Pobierano ją jako tzw. czynność towarzyszącą sporządzeniu aktu. Zapytaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości, czy istnieje podstawa prawna do pobierania takiej opłaty. Okazało się, że jej nie ma. Osoba, która zapłaciła notariuszowi 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL, ma prawo żądać zwrotu tych pieniędzy – nawet kilka lat po ich uiszczeniu w kancelarii. Zwrot opłaty nie wpływa na ważność aktu notarialnego.
Poród w czasie urlopu wychowawczego. Jaki zasiłek macierzyński przyzna ZUS?
15 wrz 2026

Aktualnie jestem na urlopie wychowawczym do grudnia 2027 roku. Jeżeli urodziłabym we wrześniu 2026 roku dziecko, to czy na czas trwania urlopu wychowawczego należy mi się zasiłek macierzyński, który trwa 52 tygodnie, z opcją wypłacania 81.5 procenta przez ten okres? Wniosek o zasiłek składam do pracodawcy, jeżeli zatrudnia powyżej 20 osób?
Osoba jest rodzaju żeńskiego, czyli formy neutralne płciowo wciąż niepokoją i skupiają uwagę
15 wrz 2026

Zmiany w zakresie stosowania w ogłoszeniach o pracę form neutralnych płciowo wciąż budzą emocje i skupiają na sobie uwagę. Ich przeciwnicy mówią o kolejnych wątpliwościach i żądają wyjaśnień. Co na to resort pracy?

REKLAMA

Czym jest podporządkowanie pracownicze? Na to zwraca uwagę inspektor pracy podczas kontroli
15 wrz 2026

Zawierając umowę o pracę pracownik godzi się na podporządkowanie pracodawcy co do sposobu, miejsca i czasu wykonywania pracy. Podczas kontroli inspektorzy PIP badają, czy w danej umowie występuje podporządkowanie pracownicze. Ma to kluczowe znaczenie przy ocenie, czy strony łączy umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna.
Wielu Polaków choruje i nawet nie wie, że należy im się orzeczenie. Oto lista na 2026 rok
15 wrz 2026

Polski system orzekania o niepełnosprawności przechodzi w 2026 roku gruntowną przebudowę. Zmiany mają na celu ukrócenie tzw. uznaniowości urzędników i ujednolicenie decyzji komisji w całym kraju, wprowadzając oficjalny katalog schorzeń rzadkich oraz nowy system punktowy WZON. Na jakie choroby można otrzymać orzeczenie w tym roku, jak zmieniły się progi punktowe dla świadczenia wspierającego i jak skutecznie przejść przez nową procedurę?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA