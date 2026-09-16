REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wyciek danych osobowych pacjentów. Będą dodatkowe kontrole UODO

Wyciek danych osobowych pacjentów. Będą dodatkowe kontrole UODO

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 września 2026, 12:23
Będą dodatkowe kontrole UODO w podmiotach sektora ochrony zdrowia
Będą dodatkowe kontrole UODO w podmiotach sektora ochrony zdrowia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Prezes UODO Mirosław Wróblewski podjął decyzję o tym, aby jeszcze w tym roku objąć kontrolami kolejne podmioty sektora ochrony zdrowia. Mają one na celu sprawdzenie w jaki sposób chronione są dane pacjentów.

Dodatkowe kontrole UODO w podmiotach sektora ochrony zdrowia

Zapowiadane kontrole mają związek z mającym miejsce w ostatnim czasie największym wyciekiem danych osobowych pacjentów, w szczególności danych wrażliwych dotyczących zdrowia, przetwarzanych przez placówki medyczne.

REKLAMA

REKLAMA

"Po doniesieniach medialnych o wycieku danych z firmy MyDr, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski niezwłocznie podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli w tej firmie. Jej przedmiotem są zastosowane środki techniczne i organizacyjne oraz analiza ryzyka przeprowadzona przez spółkę. UODO jednocześnie wciąż przyjmuje od administratorów zgłoszenia naruszenia ochrony danych" - czytamy w komunikacie urzędu.

W związku jednak ze wspomnianym cyberatakiem, a także wieloma innymi przypadkami naruszeń, Prezes UODO zdecydował, że potrzebne jest przeprowadzenie kontroli na szerszą skalę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia jeszcze w tym roku. Dlatego podjął decyzję o dokonaniu kontroli do końca 2026 r. na podstawie uzyskanych przez Prezesa Urzędu ww. informacji oraz w ramach monitorowania przestrzegania stosowania rozporządzenia 2016/679 w podmiotach sektora ochrony zdrowia w celu sprawdzenia, w jaki sposób chronią one dane osób korzystających z ich usług.

Prezes UODO przypomina, iż kontrole w podmiotach sektora ochrony zdrowia prowadzone są w ramach kontroli sektorowych UODO od 2025 roku. W 2025 r. kontrole w tym sektorze dotyczyły bezpieczeństwa danych osobowych, a w roku obecnym – w szczególności stosowanego monitoringu wizyjnego. "Jednak zagrożenia w obszarze przetwarzania danych medycznych skutkują koniecznością przeprowadzenia jeszcze w tym roku dodatkowych zintensyfikowanych kontroli w kolejnych podmiotach, w szczególności celem weryfikacji stosowanych przez nie zabezpieczeń" - podkreśla UODO.

REKLAMA

Co się zmieni w planie kontroli sektorowych?

Oznacza to dokonanie zmian w planie kontroli sektorowych na rok 2026. Zaplanowane na ten rok kontrole sektorowe internetowych platform dostaw (przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług za pomocą aplikacji internetowych) zostały przesunięte na I i II kwartał 2027 roku. Bez zmian odbywają się natomiast sektorowe kontrole organów przetwarzających dane osobowe w Wielkoskalowych Systemach Unii Europejskiej, w tym przetwarzanie danych osobowych SIS/VIS na podstawie przepisów ustawy o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym , aktów wykonawczych oraz przepisów Unii Europejskiej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Bez zmian pozostaje plan kontroli sektorowych, jeśli chodzi o podmioty prowadzące Biuletyn Informacji Publicznej i podmioty marketingowe. W przypadku tych pierwszych przedmiotem kontroli jest sposób przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją obowiązku prowadzenia BIP, w szczególności w zakresie anonimizacji danych oraz udostępniania przebiegu sesji rad gminy. Te drugie zaś kontrolowane są w szczególności w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Źródło: UODO

Powiązane
UODO: Coraz więcej skarg i coraz wyższe kary za naruszenie przepisów o danych osobowych
UODO: Coraz więcej skarg i coraz wyższe kary za naruszenie przepisów o danych osobowych
Publikujesz zdjęcia dziecka w internecie? Prezes UODO ostrzega przed deepfake'ami i kradzieżą tożsamości [Gość INFOR.PL]
Publikujesz zdjęcia dziecka w internecie? Prezes UODO ostrzega przed deepfake'ami i kradzieżą tożsamości [Gość INFOR.PL]
Mirosław Wróblewski, Prezes UODO: Największym zagrożeniem dla ochrony danych wciąż pozostają cyberataki
Mirosław Wróblewski, Prezes UODO: Największym zagrożeniem dla ochrony danych wciąż pozostają cyberataki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Wyciek danych osobowych pacjentów. Będą dodatkowe kontrole UODO
16 wrz 2026

Prezes UODO Mirosław Wróblewski podjął decyzję o tym, aby jeszcze w tym roku objąć kontrolami kolejne podmioty sektora ochrony zdrowia. Mają one na celu sprawdzenie w jaki sposób chronione są dane pacjentów.

Jak zawrzeć umowę o pracę lub umowę zlecenia online w rządowym Systemie eUmowy. Gotowe wzory i kreatory umów, aneksów, wypowiedzeń
16 wrz 2026

Zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia nie musi oznaczać przesyłania kolejnych wersji e-mailem i umawiania spotkania tylko po to, by zebrać podpisy. Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG mogą skorzystać z Systemu eUmowy i przeprowadzić cały proces elektronicznie. W systemie tym udostępnione są gotowe wzory i kreatory, które prowadzą przez kolejne etapy przygotowania dokumentu. Narzędzie to umożliwia uzupełnienie danych, wygenerowanie projektu, zebranie podpisów, sprawdzenie statusu umowy i przechowywanie dokumentacji w jednym miejscu.
Nowy model orzekania o niepełnosprawności. Ruszają konsultacje społeczne
16 wrz 2026

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o cyklu konsultacji realizowanych w ramach projektu „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności”. Pierwszy warsztat odbędzie się już pod koniec września, a kolejne w okresie od października do grudnia 2026 r. W spotkaniach wezmą udział m.in. osoby z niepełnosprawnościami.
Stwierdzenie nabycia spadku. Jak złożyć wniosek, ile to kosztuje i co dalej?
16 wrz 2026

Wiele osób jest przekonanych, że po śmierci bliskiej osoby majątek „automatycznie" przechodzi na spadkobierców i wystarczy przyjść do banku z aktem zgonu, żeby wypłacić pieniądze albo sprzedać mieszkanie. Nic bardziej mylnego. Bez formalnego potwierdzenia, kto i na jakiej podstawie dziedziczy, żaden bank, sąd wieczystoksięgowy ani urząd skarbowy nie uzna naszych praw do spadku. Tym potwierdzeniem jest właśnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

REKLAMA

Płaca minimalna w 2027 r. - ile netto do wypłaty i jakie brutto w umowie? Do których umów trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
16 wrz 2026

Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna, czy minimalna krajowa) wynosić będzie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 32,30 zł. Te kwoty wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. Są to kwoty brutto. A jaka będzie kwota netto do wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
Pracownik wyrządził szkodę: Czy pracodawca może potrącić z pensji odszkodowanie? Jakie są zasady odpowiedzialności materialnej pracownika?
15 wrz 2026

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika nie daje temu pracodawcy prawa do samodzielnego sięgnięcia po jego wynagrodzenie. Nawet gdy odpowiedzialność pracownika wydaje się oczywista np. uszkodził służbowy sprzęt, doprowadził do niedoboru w kasie albo naraził firmę na wymierną stratę, pracodawca nie może po prostu pomniejszyć jego najbliższej wypłaty o wartość szkody. Wynagrodzenie za pracę podlega bowiem szczególnej ochronie, a przepisy Kodeksu pracy ściśle określają, kiedy i na jakich zasadach można dokonać potrącenia.
Kiedy nie dostaniesz pieniędzy za nadgodziny? Za pracę w godzinach nadliczbowych nie zawsze przysługuje dodatek do wynagrodzenia
15 wrz 2026

Nadgodziny nie zawsze oznaczają dodatkowe pieniądze. Kodeks pracy co do zasady gwarantuje rekompensatę za pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy, ale nie w każdym przypadku przybiera ona postać dodatku do wynagrodzenia. Dodatek może zostać zastąpiony czasem wolnym, wobec części pracowników stosuje się szczególne zasady rozliczeń, a w określonych przypadkach dopuszczalny jest ryczałt. Wyjątki te nie mogą być jednak interpretowane rozszerzająco – praca ponad normę nie powinna stawać się stałym elementem organizacji pracy.
MS: Notariusze nie mogą pobierać 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia PESELU
16 wrz 2026

Do redakcji Infor.pl dotarły sygnały o pobieraniu przez niektórych notariuszy opłaty 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL osoby podpisującej np. akt notarialny dotyczący sprzedaży lub darowizny. Pobierano ją jako tzw. czynność towarzyszącą sporządzeniu aktu. Zapytaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości, czy istnieje podstawa prawna do pobierania takiej opłaty. Okazało się, że jej nie ma. Osoba, która zapłaciła notariuszowi 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL, ma prawo żądać zwrotu tych pieniędzy – nawet kilka lat po ich uiszczeniu w kancelarii. Zwrot opłaty nie wpływa na ważność aktu notarialnego.

REKLAMA

Poród w czasie urlopu wychowawczego. Jaki zasiłek macierzyński przyzna ZUS?
15 wrz 2026

Aktualnie jestem na urlopie wychowawczym do grudnia 2027 roku. Jeżeli urodziłabym we wrześniu 2026 roku dziecko, to czy na czas trwania urlopu wychowawczego należy mi się zasiłek macierzyński, który trwa 52 tygodnie, z opcją wypłacania 81.5 procenta przez ten okres? Wniosek o zasiłek składam do pracodawcy, jeżeli zatrudnia powyżej 20 osób?
Osoba jest rodzaju żeńskiego, czyli formy neutralne płciowo wciąż niepokoją i skupiają uwagę
15 wrz 2026

Zmiany w zakresie stosowania w ogłoszeniach o pracę form neutralnych płciowo wciąż budzą emocje i skupiają na sobie uwagę. Ich przeciwnicy mówią o kolejnych wątpliwościach i żądają wyjaśnień. Co na to resort pracy?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA