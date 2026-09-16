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Praca w godzinach nadliczbowych osób o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności

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16 września 2026, 13:50
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Praca w godzinach nadliczbowych osób o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności
Shutterstock

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Czas pracy osób niepełnosprawnych różni się w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Jest to wyjątek od podstawowej normy czasu pracy określonej w Kodeksie pracy dla pozostałych pracowników. Sprawdź, czy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w przypadku pracowników z niepełnosprawnościami.

Lekki, umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności

Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Rozróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny.

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W zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności pracownik nabywa pewne uprawnienia dotyczące m. in. czasu pracy. Uprawnienia te przysługują od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego

Czas pracy pracownika legitymującego się lekkim stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jeżeli pracownik został zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jego norma czasu pracy jest jeszcze niższa. W takim przypadku czas pracy może maksymalnie wynosić 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Obniżona norma nie oznacza, że pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą mieć z tego powodu obniżoną wysokość wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego przy przejściu na skrócone normy czasu pracy ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

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Wyjątki od zakazu pracy w godzinach nadliczbowych

Podane wyżej normy czasu pracy obowiązujące pracowników niepełnosprawnych są sztywne, co oznacza, że osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w nadgodzinach. Jednak ten zakaz nie ma zastosowania, jeżeli pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności są zatrudnieni przy pilnowaniu mienia lub gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę wyrazi na to zgodę.

Ważne

Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych są sztywne, a nie przeciętne – jak w przypadku pozostałych pracowników, i nie można ich przekraczać.

Z wnioskiem dotyczącym pracy w godzinach nadliczbowych powinien wystąpić pracownik niepełnosprawny, a nie pracodawca – przy czym pracownik nie ma obowiązku składania tego rodzaju wniosku. Koszty badań ponosi pracodawca. Wyłączenie ochronnych norm czasu pracy działa dopiero od momentu, w którym pracodawca otrzyma zgodę lekarza i wniosek pracownika.

Praca osoby niepełnosprawnej w 8. godzinę

Obowiązująca pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności norma 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo ma charakter ochronny. Nie można jej skutecznie uchylić samą zgodą pracownika ani jednostronną decyzją pracodawcy. Praca ponad tę normę jest pracą ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, z wyjątkiem sytuacji gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę wyrazi na to zgodę lub gdy pracownik jest zatrudniony przy pilnowaniu mienia.

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Przekroczenie normy 7 godzin pracy daje pracownikowi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności podstawę do żądania wynagrodzenia w wysokości 1/7 dziennego wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Takie roszczenie może być zasadne, jeżeli pracownik nie był zatrudniony przy pilnowaniu mienia, nie przedstawił pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności, nie przekazał zgody lekarza na niestosowanie skróconych norm czasu pracy i nie przedstawił wniosku dotyczącego pracy w godzinach nadliczbowych.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 884)
  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.)

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Źródło: INFOR
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