REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wakacje składkowe dla przedsiębiorców po raz trzeci

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców po raz trzeci

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 września 2026, 11:18
oprac. Marta Morświnek
Redaktor serwisów internetowych
wakacje składkowe zus
wakacje składkowe zus
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ponad 3,45 mln wniosków o wakacje składkowe złożyli przedsiębiorcy od początku obowiązywania ulgi - wynika z danych ZUS. Zakład przyznał dotychczas zwolnienia o łącznej wartości blisko 4,5 mld zł. W 2026 r. przedsiębiorcy mogą po raz trzeci skorzystać z możliwości nieopłacania przez jeden miesiąc składek na własne ubezpieczenia społeczne.

Wakacje składkowe obowiązują od listopada 2024 r., a przedsiębiorcy mogli po raz pierwszy skorzystać z ulgi za grudzień 2024 r. W latach 2025 i 2026 mogli ponownie wybrać jeden miesiąc, za który nie opłacą składek na własne ubezpieczenia społeczne.

REKLAMA

REKLAMA

Ponad 3,4 mln wniosków o wakacje składkowe

Jak podał ZUS, od 1 listopada 2024 r. do końca sierpnia 2026 r. przedsiębiorcy złożyli 3 mln 454 tys. wniosków o wakacje składkowe. Najczęściej otrzymywali pełne lub częściowe zwolnienie z opłacania składek – tak zakończyło się 3 mln 301 tys. postępowań. Pozostałe wnioski zakończyły się odmową, umorzeniem postępowania lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

ZUS przyznał zwolnienia warte blisko 4,5 mld zł

Według danych ZUS od początku działania programu ZUS przyznał zwolnienia o łącznej wartości blisko 4,5 mld zł.

Wakacje składkowe pozwalają ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zachowuje przy tym ciągłość ubezpieczenia społecznego, a ulga nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenia emerytalne. W ramach wakacji składkowych przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

REKLAMA

Podczas wakacji składkowych wszystkie składki finansuje budżet państwa. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej ani składek opłacanych za pracowników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od wprowadzenia wakacji składkowych przedsiębiorcy mogli skorzystać z ulgi co najmniej dwa razy. W tym roku mogą to zrobić po raz trzeci. Aby otrzymać zwolnienie, należy złożyć wniosek RWS przez portal eZUS i spełnić warunki określone w przepisach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl. (PAP)

kkr/ kcz/

Powiązane
Ryczałt w branży IT. Ministerstwo odpowiada na wątpliwości po stronie przedsiębiorców świadczących usługi informatyczne
Ryczałt w branży IT. Ministerstwo odpowiada na wątpliwości po stronie przedsiębiorców świadczących usługi informatyczne
Zlecenie tylko na papierze? PIP pokazuje, kiedy przedsiębiorca powinien zatrudnić pracownika na etat
Zlecenie tylko na papierze? PIP pokazuje, kiedy przedsiębiorca powinien zatrudnić pracownika na etat
PPWR w firmie – nowe podejście do opakowań i odpowiedzialności przedsiębiorców
PPWR w firmie – nowe podejście do opakowań i odpowiedzialności przedsiębiorców
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Wakacje składkowe dla przedsiębiorców po raz trzeci
17 wrz 2026

Ponad 3,45 mln wniosków o wakacje składkowe złożyli przedsiębiorcy od początku obowiązywania ulgi - wynika z danych ZUS. Zakład przyznał dotychczas zwolnienia o łącznej wartości blisko 4,5 mld zł. W 2026 r. przedsiębiorcy mogą po raz trzeci skorzystać z możliwości nieopłacania przez jeden miesiąc składek na własne ubezpieczenia społeczne.
Wprowadzenie opłat za przejazd samochodów osobowych i motocykli po odcinkach autostrad, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. MI zabiera głos w tej sprawie
17 wrz 2026

Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi żadnych prac w celu wprowadzenia opłat za przejazd samochodów osobowych i motocykli po odcinkach autostrad, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - przekazał w czwartek w Sejmie wiceszef resortu Stanisław Bukowiec.
Pracownicy zyskają w UE nowe prawa? KE chce ułatwić uznawanie kwalifikacji i świadczeń
17 wrz 2026

Komisja Europejska przedstawiła we wtorek propozycję nowych przepisów, które mają ułatwić podejmowanie pracy w innych państwach UE, m.in. poprzez przyspieszenie uznawania kwalifikacji zawodowych. KE planuje również rozszerzyć listę zawodów objętych automatycznym uznawaniem kwalifikacji w pozostałych krajach Wspólnoty.
Płaca minimalna poszła ostro w górę. Jest raport o skutkach dla rynku pracy
17 wrz 2026

W latach 2012–2025 płaca minimalna w Polsce rosła w jednym z najszybszych temp w Europie – wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jednocześnie, zdaniem ekspertów, podwyżki najniższego wynagrodzenia nie przełożyły się istotnie ani na poziom zatrudnienia, ani na liczbę zarejestrowanych firm.

REKLAMA

W 2027 r. są pieniądze na 10 000 asystencji dla pkt 7 i 8. Nie tylko stopień znaczny. Także umiarkowany. Asystencja niezależnie od losów ustawy
16 wrz 2026

Pieniądze nie zostaną wypłacone dla 10 000 osób niepełnosprawnych (w programie jest zastrzeżenie, że jest to minimum osób uprawnionych), a przekazane organizacjom non profit, które zapewnią usługi asystencji.
Ochrona danych osobowych potrzebuje liderów
16 wrz 2026

Dobiegła końca tegoroczna Letnia Akademia Liderów RODO. Podczas warsztatów i wykładów studenci oraz absolwenci mogli dowiedzieć się jak w praktyce stosować najważniejsze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Osoba niepełnosprawna zarzuca symulowanie osobie niepełnosprawnej. Bo zmieniła się po wyjściu z WZON
16 wrz 2026

Internautka pisze: W ciągu około 10 minut nagle była uśmiechnięta, spokojna i bardzo racjonalnie prowadziła rozmowę, a wcześniej przedstawiała swoją sytuację zupełnie inaczej. To właśnie wzbudziło moje wątpliwości." Zarzuty dotyczą tego, że osoby niepełnosprawne „podkręcają” swoje ograniczenia, aby tylko otrzymać świadczenia (rentę z ZUS, zasiłek z MOPS, dofinansowanie z PFRON). To ciemna strona relacji między osobami niepełnosprawnymi a otoczeniem. Za ich plecami sąsiedzi, krewni, znajomi, współpracownicy sugerują, że owszem – „na papierze” dana osoba jest niepełnosprawna, ale widzimy ją jakby trochę "za sprawną" w sklepie, w samochodzie, na spacerze. Nową odsłonę tego problemu przyniosło świadczenie wspierające (wypłacane od 2024 r.).
Praca w godzinach nadliczbowych osób o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności
16 wrz 2026

Czas pracy osób niepełnosprawnych różni się w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Jest to wyjątek od podstawowej normy czasu pracy określonej w Kodeksie pracy dla pozostałych pracowników. Sprawdź, czy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w przypadku pracowników z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

Wyciek danych osobowych pacjentów. Będą dodatkowe kontrole UODO
16 wrz 2026

Prezes UODO Mirosław Wróblewski podjął decyzję o tym, aby jeszcze w tym roku objąć kontrolami kolejne podmioty sektora ochrony zdrowia. Mają one na celu sprawdzenie w jaki sposób chronione są dane pacjentów.

Jak zawrzeć umowę o pracę lub umowę zlecenia online w rządowym Systemie eUmowy. Gotowe wzory i kreatory umów, aneksów, wypowiedzeń
16 wrz 2026

Zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia nie musi oznaczać przesyłania kolejnych wersji e-mailem i umawiania spotkania tylko po to, by zebrać podpisy. Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG mogą skorzystać z Systemu eUmowy i przeprowadzić cały proces elektronicznie. W systemie tym udostępnione są gotowe wzory i kreatory, które prowadzą przez kolejne etapy przygotowania dokumentu. Narzędzie to umożliwia uzupełnienie danych, wygenerowanie projektu, zebranie podpisów, sprawdzenie statusu umowy i przechowywanie dokumentacji w jednym miejscu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA