Wakacje składkowe dla przedsiębiorców po raz trzeci

Ponad 3,45 mln wniosków o wakacje składkowe złożyli przedsiębiorcy od początku obowiązywania ulgi - wynika z danych ZUS. Zakład przyznał dotychczas zwolnienia o łącznej wartości blisko 4,5 mld zł. W 2026 r. przedsiębiorcy mogą po raz trzeci skorzystać z możliwości nieopłacania przez jeden miesiąc składek na własne ubezpieczenia społeczne.

Wakacje składkowe obowiązują od listopada 2024 r., a przedsiębiorcy mogli po raz pierwszy skorzystać z ulgi za grudzień 2024 r. W latach 2025 i 2026 mogli ponownie wybrać jeden miesiąc, za który nie opłacą składek na własne ubezpieczenia społeczne.

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Ponad 3,4 mln wniosków o wakacje składkowe

Jak podał ZUS, od 1 listopada 2024 r. do końca sierpnia 2026 r. przedsiębiorcy złożyli 3 mln 454 tys. wniosków o wakacje składkowe. Najczęściej otrzymywali pełne lub częściowe zwolnienie z opłacania składek – tak zakończyło się 3 mln 301 tys. postępowań. Pozostałe wnioski zakończyły się odmową, umorzeniem postępowania lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

ZUS przyznał zwolnienia warte blisko 4,5 mld zł

Według danych ZUS od początku działania programu ZUS przyznał zwolnienia o łącznej wartości blisko 4,5 mld zł.

Wakacje składkowe pozwalają ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zachowuje przy tym ciągłość ubezpieczenia społecznego, a ulga nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenia emerytalne. W ramach wakacji składkowych przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

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Podczas wakacji składkowych wszystkie składki finansuje budżet państwa. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej ani składek opłacanych za pracowników.

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Od wprowadzenia wakacji składkowych przedsiębiorcy mogli skorzystać z ulgi co najmniej dwa razy. W tym roku mogą to zrobić po raz trzeci. Aby otrzymać zwolnienie, należy złożyć wniosek RWS przez portal eZUS i spełnić warunki określone w przepisach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl. (PAP)

kkr/ kcz/