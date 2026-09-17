Koniec z przekształcaniem mieszkań lokatorskich we własność? Projekt trafi pod obrady rządu

Projekt nowelizacji przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, który zakłada m.in. likwidację możliwości przekształcania nowo ustanowionego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność, został skierowany przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzenie rządu - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Projekt przewiduje także większą kontrolę członków nad działalnością spółdzielni.

Chodzi o opublikowany w grudniu ubiegłego roku projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane rozwiązania przewidują m.in., że w przypadku nowo ustanowionego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie będzie możliwości jego przekształcenia we własność. W ocenie resortu rozwoju i technologii, który przygotował projekt, ma to stworzyć lepsze warunki do rozwoju budownictwa spółdzielczego.

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Koniec przekształcania nowych praw lokatorskich we własność

Projekt przewiduje także rozwiązania dotyczące lokali w budynkach posadowionych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym, w tym umożliwienie obrotu takimi lokalami.

Zaproponowane zmiany mają również wzmocnić kontrolę członków spółdzielni nad jej funkcjonowaniem. Projekt przewiduje m.in. zwiększenie dostępu członków do dokumentów spółdzielni. Mają go również uzyskać właściciele lokali, którzy nie są członkami spółdzielni.

Zgodnie z projektem spółdzielnie będą musiały prowadzić wykazy zawieranych umów. Projekt przewiduje również możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej. Spółdzielnie liczące więcej niż 500 członków będą też zobowiązane do prowadzenia strony internetowej.

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„Osiem milionów Polek i Polaków żyje dziś w mieszkaniach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Majątek spółdzielni jest majątkiem prywatnym wszystkich jej członków, dlatego muszą mieć oni pewność, że zarząd rzetelnie gospodaruje ich własnością. Z tego powodu wprowadzamy rejestr umów i zwiększamy dostęp do dokumentów spółdzielni” – wskazał wiceszef MRiT Tomasz Lewandowski, cytowany w komunikacie resortu.

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Większa kontrola członków i kadencyjność zarządów spółdzielni

Projekt zakłada również wprowadzenie kadencyjności zarządów, będą one mogły być wybierane maksymalnie na 5 lat, ale bez ograniczenia liczby kadencji. W ocenie resortu ma to zwiększyć odpowiedzialność organów spółdzielni przed jej członkami.

„Zgodnie ze Strategią mieszkaniową dla Polski, którą w marcu przedstawił minister (finansów i gospodarki) Andrzej Domański, chcemy włączyć spółdzielnie mieszkaniowe do ogólnopolskiego programu budownictwa społecznego. Aby mogły ponownie skoncentrować się na jednej ze swoich podstawowych działalności – budowie mieszkań lokatorskich dla rodzin o umiarkowanych dochodach, musimy odbudować zaufanie między członkami a zarządami spółdzielni. Dlatego zwiększamy transparentność działalności spółdzielni i wprowadzamy obowiązkową kadencyjność zarządów” – zaznaczył Lewandowski.

Projekt przewiduje również przywrócenie członkostwa w spółdzielni osobom, które utraciły je w wyniku zmian z 2017 r. Dotyczy to m.in. osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu w budynkach usytuowanych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zmiany przewidują również określenie czynności podejmowanych przez spółdzielnie, w sprawie których konieczne będzie podjęcie uchwały przez właścicieli lokali. Możliwe będzie także zastąpienie walnego zgromadzenia zebraniem przedstawicieli, co ma usprawnić funkcjonowanie większych spółdzielni.

Proponowane rozwiązania zakładają również wprowadzenie obowiązku zrzeszania się spółdzielni mieszkaniowych w związkach rewizyjnych, których działalność statutowa dotyczy spółdzielczości mieszkaniowej. Wprowadzona ma też zostać możliwość zwrócenia się do Krajowej Rady Spółdzielczej o weryfikację określonych ustaleń zawartych w lustracji, czyli obowiązkowej, okresowej kontroli działalności spółdzielni, która sprawdza przestrzeganie prawa, statutu oraz gospodarność. (PAP)

gkc/ mmu/