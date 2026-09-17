REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Komisje poparły projekt

Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Komisje poparły projekt

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 września 2026, 18:14
oprac. Marta Morświnek
Redaktor serwisów internetowych
paragraf
paragraf
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie będą mogły podejmować uchwały zakazujące świadczenia usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych, a gminy zyskają możliwość tworzenia czasowych stref zakazu najmu krótkoterminowego. Komisje sejmowe przyjęły w czwartek projekt rządowej nowelizacji, odrzucając poprawki zarówno rozszerzające, jak i ograniczające te uprawnienia.

Komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej wprowadziły do projektu nowelizacji szereg poprawek o charakterze redakcyjnym i uściślającym. Odrzucone zostały natomiast te poprawki zgłoszone przez posłów, które zmierzały do rozszerzenia uprawnień mieszkańców, wspólnot i spółdzielni do wprowadzania zakazu prowadzenia najmu krótkoterminowego, a także te, które miały ograniczyć ich kompetencje w tej kwestii.

REKLAMA

REKLAMA

Jednocześnie posłowie Polski 2050 wycofali swój projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, uznając, że po poparciu przez komisje projektu rządowego procedowanie projektu poselskiego nie ma uzasadnienia. Teraz Sejm zajmie się projektem noweli na posiedzeniu plenarnym.

Przygotowany przez resort sportu i turystyki projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej lub walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej będą mogli podjąć uchwałę zakazującą świadczenia usług hotelarskich w lokalach znajdujących się na danej nieruchomości. W przypadku spółdzielni wymagana będzie większość ponad 50 proc. uprawnionych do głosowania. Po przyjęciu uchwały przedsiębiorcy prowadzący taką działalność będą mieli sześć miesięcy na jej zakończenie.

Zgodnie z projektem mieszkańcy, wspólnoty i spółdzielnie będą uprawnione do inicjowania kontroli obiektów wykorzystywanych do najmu krótkoterminowego. Kontrole mają obejmować nie tylko wymagania techniczne i przeciwpożarowe, ale także kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

REKLAMA

Projekt zakłada także obowiązkowe wykreślanie z ewidencji obiektów, w których w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego stwierdzonego przypadku odnotowano łącznie trzy naruszenia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponowny wpis do ewidencji byłby możliwy dopiero po roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gminne strefy zakazu najmu krótkoterminowego

Nowym rozwiązaniem mają być również gminne strefy zakazu najmu krótkoterminowego. Rada gminy, na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, mogłaby ustanowić obszar, na którym działalność w zakresie usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych byłaby czasowo wyłączona. Uchwały mogłyby przewidywać wyjątki podmiotowe, przedmiotowe lub czasowe.

W ocenie resortu sportu i turystyki zmiany mają zwiększyć podmiotowość mieszkańców oraz samorządów w kształtowaniu otoczenia, w którym żyją. Rząd argumentuje, że najem krótkoterminowy wpływa na bezpieczeństwo, porządek publiczny i komfort mieszkańców, dlatego lokalne wspólnoty powinny mieć większy wpływ na zasady jego funkcjonowania.

Kary administracyjne do 50 tys. zł

Projekt ustawy ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozporządzenie dotyczące gromadzenia i udostępniania danych o najmie krótkoterminowym. Wprowadza m.in. Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych, obowiązek rejestracji obiektów świadczących takie usługi, numery identyfikacyjne dla ofert oraz kary administracyjne do 50 tys. zł za naruszenie nowych obowiązków.

Przepisy dające wspólnotom i spółdzielniom możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego oraz regulacje dotyczące gminnych stref zakazu miałyby wejść w życie 1 stycznia 2028 r. Pozostałe przepisy ustawy zaczęłyby obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

W lipcu w sprawie proponowanych przez rząd rozwiązań dotyczących najmu krótkoterminowego doszło do sporu w koalicji, po tym jak w dniu posiedzenia Rady Ministrów, resort rozwoju i technologii złożył autopoprawkę, która wykreślała przepisy umożliwiające wspólnotom, spółdzielniom i samorządom wprowadzanie zakazu najmu krótkoterminowego.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazywała, że przyjęty wówczas przez rząd projekt nie dawał samorządom i mieszkańcom żadnych praw do ograniczenia najmu krótkoterminowego.

Wiceszef MSiT Ireneusz Raś przekonywał z kolei, że przyjęte wówczas rozwiązania były wystarczające.

Na początku września rząd przyjął jednak autopoprawkę przywracającą rozwiązania, które zawierał pierwotny projekt ustawy. (PAP)

gkc/ mick/

Powiązane
Wynajmujesz kilka lokali użytkowych. Skarbówka odpowiada, czy rozliczysz najem ryczałtem [interpretacja KIS]
Wynajmujesz kilka lokali użytkowych. Skarbówka odpowiada, czy rozliczysz najem ryczałtem [interpretacja KIS]
Nowe przepisy pozwolą ograniczyć najem krótkoterminowy?
Nowe przepisy pozwolą ograniczyć najem krótkoterminowy?
Najem krótkoterminowy w sąsiedztwie. Swojego mieszkania tak łatwo nie sprzedaż lub zrobisz to ze stratą
Najem krótkoterminowy w sąsiedztwie. Swojego mieszkania tak łatwo nie sprzedaż lub zrobisz to ze stratą
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Komisje poparły projekt
17 wrz 2026

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie będą mogły podejmować uchwały zakazujące świadczenia usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych, a gminy zyskają możliwość tworzenia czasowych stref zakazu najmu krótkoterminowego. Komisje sejmowe przyjęły w czwartek projekt rządowej nowelizacji, odrzucając poprawki zarówno rozszerzające, jak i ograniczające te uprawnienia.
Premier Donald Tusk ostrzega w Sejmie: Polska na celowniku Rosji. Ujawniono plany wywiadu
17 wrz 2026

Premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie porażające ustalenia służb wywiadowczych. Z analiz wynika, że Rosja planuje hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę. Premier nie owijał w bawełnę również w kwestii tzw. „rozejmu energetycznego”, o którym mówił Donald Trump.
Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 roku – komu przysługuje, jak uzyskać, ile wynosi?
17 wrz 2026

Czym jest renta z tytułu niezdolności do pracy? Co to jest niezdolność do pracy i kto to stwierdza? Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy i jak ją uzyskać? Ile wynosi aktualnie taka renta – przeciętnie i minimalnie?
Gminy nie mają gdzie schować mieszkańców. Schrony dopiero powstają
17 wrz 2026

W wielu gminach miejsca schronienia dopiero są planowane, projektowane lub modernizowane. Samorządowcy przyznają, że w razie nagłego alarmu mieszkańcy mogliby mieć problem ze znalezieniem bezpiecznego miejsca. Wskazują też na potrzebę większych nakładów na lokalne bezpieczeństwo oraz szkoleń z reagowania w sytuacjach kryzysowych.

REKLAMA

Koniec z przekształcaniem mieszkań lokatorskich we własność? Projekt trafi pod obrady rządu
17 wrz 2026

Projekt nowelizacji przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, który zakłada m.in. likwidację możliwości przekształcania nowo ustanowionego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność, został skierowany przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzenie rządu - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Projekt przewiduje także większą kontrolę członków nad działalnością spółdzielni.
Za niska emerytura lub renta albo ZUS odmówił przyznania? Jak się odwołać do sądu od niekorzystnej decyzji ZUS?
17 wrz 2026

Odmowna decyzja ZUS-u nie musi oznaczać zakończenia sprawy. Każda osoba, która nie zgadza się z decyzją wydaną w swojej sprawie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (np. co do emerytury lub renty), może się od niej odwołać do sądu. Musi jednak zmieścić się w ściśle określonym terminie.
Umowa o pracę a umowa B2B. 5 najważniejszych kryteriów kontroli PIP. Skutki w prawie pracy, składkach i podatkach przekwalifikowania umowy
17 wrz 2026

Analiza pierwszych interpretacji indywidualnych Głównego Inspektora Pracy pokazuje, że nowe kompetencje przyznane inspektorom pracy nie oznaczają automatycznego kwestionowania samozatrudnienia. Organ akceptuje modele B2B, w których usługodawca zachowuje rzeczywistą samodzielność ekonomiczną i organizacyjną, może korzystać z podwykonawców oraz ponosi ryzyko prowadzonej działalności. Największe ryzyko dotyczy tych relacji, w których osoba formalnie prowadząca działalność gospodarczą funkcjonuje w rzeczywistości tak jak pracownik, wykonując powtarzalne zadania w miejscu i czasie określonym przez kontrahenta oraz pod jego bieżącym nadzorem - pisze dr Adam Barcikowski – Senior Tax Manager, Doradca podatkowy w Nexia Advicero. Jakie są najważniejsze kryteria stosowane przez PIT w czasie kontroli umów B2B? Jakie są konsekwencje przekwalifikowania przez PIP umowy B2B na umowę o pracę.
KE proponuje ograniczenia dla dzieci w mediach społecznościowych. Własne konto dopiero od 15 lat
17 wrz 2026

Dzieci poniżej 13. roku życia nie będą mogły korzystać z serwisów społecznościowych, a osoby w wieku 13-15 lat będą mogły korzystać z nich wyłącznie za pośrednictwem nadzorowanych przez rodziców „minikont” – zakłada projekt EU Kids Act przedstawiony przez Komisję Europejską. Nowe zasady mają objąć także serwisy wideo, gry online i chatboty

REKLAMA

Kodeks pracy: Urlop na żądanie w 2026 r. i 2027 r. – zasady udzielania, wynagrodzenie, urlop zaległy
17 wrz 2026

Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Udzielany jest na żądanie pracownika, często w ostatniej chwili, w celu umożliwienia załatwienia spraw osobistych. Czy niewykorzystany urlop przechodzi na następny rok kalendarzowy? Jakie wynagrodzenie przysługuje za urlop na żądanie?
Dodatkowe urlopy, zwolnienia i świadczenia dla pracownika z niepełnosprawnością
17 wrz 2026

Zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oznacza dla pracodawcy nowe uprawnienia pracownika, ale też realne wsparcie finansowe. Kłopot w tym, że urlop, turnus i skrócona norma czasu pracy dla takich pracowników rządzą się innymi zasadami niż typowe świadczenia pracownicze, a część dodatkowych benefitów potrafi zamienić się w opodatkowany i oskładkowany przychód. Poniżej praktyczny przewodnik dla działu kadr i płac oraz właściciela firmy: co przysługuje z mocy prawa, co pracodawca ma obowiązek zapewnić, co może przyznać dobrowolnie oraz jakie są tego skutki w PIT i ZUS.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA