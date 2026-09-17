Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Komisje poparły projekt

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie będą mogły podejmować uchwały zakazujące świadczenia usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych, a gminy zyskają możliwość tworzenia czasowych stref zakazu najmu krótkoterminowego. Komisje sejmowe przyjęły w czwartek projekt rządowej nowelizacji, odrzucając poprawki zarówno rozszerzające, jak i ograniczające te uprawnienia.

Komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej wprowadziły do projektu nowelizacji szereg poprawek o charakterze redakcyjnym i uściślającym. Odrzucone zostały natomiast te poprawki zgłoszone przez posłów, które zmierzały do rozszerzenia uprawnień mieszkańców, wspólnot i spółdzielni do wprowadzania zakazu prowadzenia najmu krótkoterminowego, a także te, które miały ograniczyć ich kompetencje w tej kwestii.

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Jednocześnie posłowie Polski 2050 wycofali swój projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, uznając, że po poparciu przez komisje projektu rządowego procedowanie projektu poselskiego nie ma uzasadnienia. Teraz Sejm zajmie się projektem noweli na posiedzeniu plenarnym.

Przygotowany przez resort sportu i turystyki projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej lub walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej będą mogli podjąć uchwałę zakazującą świadczenia usług hotelarskich w lokalach znajdujących się na danej nieruchomości. W przypadku spółdzielni wymagana będzie większość ponad 50 proc. uprawnionych do głosowania. Po przyjęciu uchwały przedsiębiorcy prowadzący taką działalność będą mieli sześć miesięcy na jej zakończenie.

Zgodnie z projektem mieszkańcy, wspólnoty i spółdzielnie będą uprawnione do inicjowania kontroli obiektów wykorzystywanych do najmu krótkoterminowego. Kontrole mają obejmować nie tylko wymagania techniczne i przeciwpożarowe, ale także kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

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Projekt zakłada także obowiązkowe wykreślanie z ewidencji obiektów, w których w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego stwierdzonego przypadku odnotowano łącznie trzy naruszenia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponowny wpis do ewidencji byłby możliwy dopiero po roku.

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Gminne strefy zakazu najmu krótkoterminowego

Nowym rozwiązaniem mają być również gminne strefy zakazu najmu krótkoterminowego. Rada gminy, na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, mogłaby ustanowić obszar, na którym działalność w zakresie usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych byłaby czasowo wyłączona. Uchwały mogłyby przewidywać wyjątki podmiotowe, przedmiotowe lub czasowe.

W ocenie resortu sportu i turystyki zmiany mają zwiększyć podmiotowość mieszkańców oraz samorządów w kształtowaniu otoczenia, w którym żyją. Rząd argumentuje, że najem krótkoterminowy wpływa na bezpieczeństwo, porządek publiczny i komfort mieszkańców, dlatego lokalne wspólnoty powinny mieć większy wpływ na zasady jego funkcjonowania.

Kary administracyjne do 50 tys. zł

Projekt ustawy ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozporządzenie dotyczące gromadzenia i udostępniania danych o najmie krótkoterminowym. Wprowadza m.in. Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych, obowiązek rejestracji obiektów świadczących takie usługi, numery identyfikacyjne dla ofert oraz kary administracyjne do 50 tys. zł za naruszenie nowych obowiązków.

Przepisy dające wspólnotom i spółdzielniom możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego oraz regulacje dotyczące gminnych stref zakazu miałyby wejść w życie 1 stycznia 2028 r. Pozostałe przepisy ustawy zaczęłyby obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

W lipcu w sprawie proponowanych przez rząd rozwiązań dotyczących najmu krótkoterminowego doszło do sporu w koalicji, po tym jak w dniu posiedzenia Rady Ministrów, resort rozwoju i technologii złożył autopoprawkę, która wykreślała przepisy umożliwiające wspólnotom, spółdzielniom i samorządom wprowadzanie zakazu najmu krótkoterminowego.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazywała, że przyjęty wówczas przez rząd projekt nie dawał samorządom i mieszkańcom żadnych praw do ograniczenia najmu krótkoterminowego.

Wiceszef MSiT Ireneusz Raś przekonywał z kolei, że przyjęte wówczas rozwiązania były wystarczające.

Na początku września rząd przyjął jednak autopoprawkę przywracającą rozwiązania, które zawierał pierwotny projekt ustawy. (PAP)

gkc/ mick/