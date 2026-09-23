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Budynki użyteczności publicznej bez schronów i ukryć - rozporządzenie MSWiA

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23 września 2026, 07:21
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Budynki użyteczności publicznej bez schronów i ukryć - rozporządzenie MSWiA
Shutterstock

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W budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną – schron lub ukrycie. Z tego obowiązku może zwolnić decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ ochrony ludności. Rozporządzenie MSWiA określa, kiedy nie trzeba zapewniać schronów i ukryć.

Budynki użyteczności publicznej bez schronów i ukryć

Budowle ochronne to obiekty zapewniające ochronę ludności przed zagrożeniami powstałymi w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub działań wojennych. Przepisy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej nakazują, aby w budynku użyteczności publicznej były zapewnione budowle ochronne – schrony lub ukrycia. Schron to obiekt budowlany albo część obiektu budowlanego o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażony w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne. Natomiast ukrycie to obiekt budowlany albo część obiektu budowlanego o konstrukcji niehermetycznej.

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Dopuszczalne jest zwolnienie z tego obowiązku. Kwestie te reguluje obowiązujące od 5 września 2026 r. rozporządzenie w sprawie zwalniania z obowiązku zapewniania budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej oraz przypadków, w których nie ma obowiązku zapewniania budowli ochronnych w takich budynkach. Przepisy rozporządzenia określają przypadki, w których:

  • w budynkach użyteczności publicznej nie ma obowiązku zapewnienia budowli ochronnej;
  • organ ochrony ludności może zwolnić z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej.

Z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej może zwolnić właściwy organ ochrony ludności. Zwolnienie następuje w drodze decyzji administracyjnej.

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Brak obowiązku zapewnienia budowli ochronnej

Rozporządzenie wymienia sytuacje, gdy nie ma obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej. W tej kategorii przesłanek uwzględniono takie przypadki jak:

  • budynek użyteczności publicznej nie ma kondygnacji podziemnej, przy czym łączna powierzchnia wewnętrzna wszystkich kondygnacji nadziemnych nie przekracza 5000 m2;
  • budynek użyteczności publicznej jest przeznaczony do przebywania w nim nie więcej niż 50 osób w tym samym czasie. Nie dotyczy to budynku przeznaczonego w całości lub w części na potrzeby administracji publicznej, w którym swoją siedzibę ma organ administracji publicznej;
  • powierzchnia użytkowa w budynku przeznaczona na potrzeby użyteczności publicznej jest nie większa niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Nie dotyczy to przypadku, w którym powierzchnia użytkowa przeznaczona na potrzeby użyteczności publicznej przekracza 2500 m2;
  • budynek użyteczności publicznej jest wpisany do rejestru zabytków albo do wojewódzkiej ewidencji zabytków;
  • budynek użyteczności publicznej jest zlokalizowany na terenach zamkniętych określonych odpowiednio decyzją Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego i nie są w nim realizowane zadania użyteczności publicznej.

Obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej nie ma także w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku. Jest to możliwe pod warunkiem, że na skutek tej rozbudowy lub nadbudowy powierzchnia wewnętrzna budynku zwiększy się o niewięcej niż 2500 m2 i o niewięcej niż 100 proc. w stosunku do dotychczasowej wielkości powierzchni wewnętrznej budynku.

Zwolnienie z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej

Właściwy organ ochrony ludności może wydać decyzję zwalniającą z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej. Jest to dopuszczalne, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących przypadków:

  • nie ma technicznych możliwości spełnienia wymagań określonych dla budowli ochronnych;
  • brak jest ekonomicznej zasadności inwestycji zapewnienia w budynku użyteczności publicznej schronu albo ukrycia;
  • istnieje nieakceptowalne ryzyko związane z potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi lub katastroficznymi (np. awarie przemysłowe lub katastrofy naturalne, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo osób przebywających w schronie albo ukryciu);
  • w miejscu, w którym zlokalizowano budynek użyteczności publicznej, nie ma potrzeby zapewnienia określonej liczby miejsc schronienia w schronie albo ukryciu. W szczególności obejmuje to sytuację, gdy w pobliżu budynku użyteczności publicznej nie przebywają stale osoby mogące chronić się w budowli ochronnej;
  • istnieje możliwość zapewnienia schronienia użytkownikom budynku użyteczności publicznej w budowli ochronnej znajdującej się w odległości nieprzekraczającej 500 metrów;
  • w budynku użyteczności publicznej lub jego części może przebywać nie więcej niż 100 osób lub ma on powierzchnię wewnętrzną nieprzekraczającą 2500 m2. Nie dotyczy to budynku przeznaczonego w całości lub w części na potrzeby szpitala, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty lub wychowania;
  • budynek użyteczności publicznej jest zlokalizowany na terenach zamkniętych albo znajduje się w posiadaniu jednostki przewidzianej do militaryzacji lub zmilitaryzowanej.
Ważne

Możliwe jest zwolnienie z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej, jeżeli istnieje ryzyko związane z potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi lub katastroficznymi.

FAQ

Co to są budowle ochronne?

Obiekty zapewniające ochronę ludności przed zagrożeniami powstałymi w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub działań wojennych określane są jako budowle ochronne. Dzielą się na schrony i ukrycia.

Czym są schrony i ukrycia?

Schrony i ukrycia są budowlami ochronnymi. Schron to obiekt budowlane albo część obiektu budowlanego o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażony w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne. Ukrycie to obiekt budowlany albo część obiektu budowlanego o konstrukcji niehermetycznej.

Czy wszystkie budynki użyteczności publicznej muszą mieć zapewnione budowle ochronne?

Nie. Istnieją wyjątki od zapewnienia budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej. Wyjątki zostały określone w rozporządzeniu w sprawie zwalniania z obowiązku zapewniania budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej oraz przypadków, w których nie ma obowiązku zapewniania budowli ochronnych w takich budynkach.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej w budynku użyteczności publicznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2026 r. w sprawie zwalniania z obowiązku zapewniania budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej oraz przypadków, w których nie ma obowiązku zapewniania budowli ochronnych w takich budynkach (Dz.U. z 2026 r. poz. 1181)

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Źródło: INFOR
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