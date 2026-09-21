REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Budynki użyteczności publicznej bez schronów i ukryć - rozporządzenie MSWiA

Budynki użyteczności publicznej bez schronów i ukryć - rozporządzenie MSWiA

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 września 2026, 09:48
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
schrony miejsce schronienia ukrycia bezpieczeństwo budowle ochronne budynki użyteczności publicznej wojna klęska żywiołowa
Budynki użyteczności publicznej bez schronów i ukryć - rozporządzenie MSWiA
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Co do zasady w budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną – schron lub ukrycie. Z tego obowiązku może zwolnić decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ ochrony ludności. Rozporządzenie MSWiA określa, kiedy nie trzeba zapewniać schronów i ukryć.

Budynki użyteczności publicznej bez schronów i ukryć

Budowle ochronne to obiekty zapewniające ochronę ludności przed zagrożeniami powstałymi w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub działań wojennych. Przepisy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej nakazują, aby w budynku użyteczności publicznej były zapewnione budowle ochronne – schrony lub ukrycia. Schron to obiekt budowlany albo część obiektu budowlanego o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażony w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne. Natomiast ukrycie to obiekt budowlany albo część obiektu budowlanego o konstrukcji niehermetycznej.

REKLAMA

REKLAMA

Dopuszczalne jest zwolnienie z tego obowiązku. Kwestie te reguluje obowiązujące od 5 września 2026 r. rozporządzenie w sprawie zwalniania z obowiązku zapewniania budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej oraz przypadków, w których nie ma obowiązku zapewniania budowli ochronnych w takich budynkach. Przepisy rozporządzenia określają przypadki, w których:

  • w budynkach użyteczności publicznej nie ma obowiązku zapewnienia budowli ochronnej;
  • organ ochrony ludności może zwolnić z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej.

Z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej może zwolnić właściwy organ ochrony ludności. Zwolnienie następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Czytaj również

REKLAMA

Jak prawidłowo napisać do PIP skargę na nieuczciwego pracodawcę? Czy anonimowa skarga spowoduje kontrolę?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Brak obowiązku zapewnienia budowli ochronnej

Rozporządzenie wymienia sytuacje, gdy nie ma obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej. W tej kategorii przesłanek uwzględniono takie przypadki jak:

  • budynek użyteczności publicznej nie ma kondygnacji podziemnej, przy czym łączna powierzchnia wewnętrzna wszystkich kondygnacji nadziemnych nie przekracza 5000 m2;
  • budynek użyteczności publicznej jest przeznaczony do przebywania w nim nie więcej niż 50 osób w tym samym czasie. Nie dotyczy to budynku przeznaczonego w całości lub w części na potrzeby administracji publicznej, w którym swoją siedzibę ma organ administracji publicznej;
  • powierzchnia użytkowa w budynku przeznaczona na potrzeby użyteczności publicznej jest nie większa niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Nie dotyczy to przypadku, w którym powierzchnia użytkowa przeznaczona na potrzeby użyteczności publicznej przekracza 2500 m2;
  • budynek użyteczności publicznej jest wpisany do rejestru zabytków albo do wojewódzkiej ewidencji zabytków;
  • budynek użyteczności publicznej jest zlokalizowany na terenach zamkniętych określonych odpowiednio decyzją Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego i nie są w nim realizowane zadania użyteczności publicznej.

Zwolnienie z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej

Właściwy organ ochrony ludności może wydać decyzję zwalniającą z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej. Jest to dopuszczalne, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących przypadków:

  • nie ma technicznych możliwości spełnienia wymagań określonych dla budowli ochronnych;
  • brak jest ekonomicznej zasadności inwestycji zapewnienia w budynku użyteczności publicznej schronu albo ukrycia;
  • istnieje nieakceptowalne ryzyko związane z potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi lub katastroficznymi (np. awarie przemysłowe lub katastrofy naturalne, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo osób przebywających w schronie albo ukryciu);
  • w miejscu, w którym zlokalizowano budynek użyteczności publicznej, nie ma potrzeby zapewnienia określonej liczby miejsc schronienia w schronie albo ukryciu. W szczególności obejmuje to sytuację, gdy w pobliżu budynku użyteczności publicznej nie przebywają stale osoby mogące chronić się w budowli ochronnej;
  • istnieje możliwość zapewnienia schronienia użytkownikom budynku użyteczności publicznej w budowli ochronnej znajdującej się w odległości nieprzekraczającej 500 metrów;
  • w budynku użyteczności publicznej lub jego części może przebywać nie więcej niż 100 osób lub ma on powierzchnię wewnętrzną nieprzekraczającą 2500 m2. Nie dotyczy to budynku przeznaczonego w całości lub w części na potrzeby szpitala, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty lub wychowania;
  • budynek użyteczności publicznej jest zlokalizowany na terenach zamkniętych albo znajduje się w posiadaniu jednostki przewidzianej do militaryzacji lub zmilitaryzowanej.
Ważne

Możliwe jest zwolnienie z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej, jeżeli istnieje ryzyko związane z potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi lub katastroficznymi.

FAQ

Co to są budowle ochronne?

Obiekty zapewniające ochronę ludności przed zagrożeniami powstałymi w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub działań wojennych określane są jako budowle ochronne. Dzielą się na schrony i ukrycia.

Czym są schrony i ukrycia?

Schrony i ukrycia są budowlami ochronnymi. Schron to obiekt budowlane albo część obiektu budowlanego o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażony w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne. Ukrycie to obiekt budowlany albo część obiektu budowlanego o konstrukcji niehermetycznej.

Czy wszystkie budynki użyteczności publicznej muszą mieć zapewnione budowle ochronne?

Nie. Istnieją wyjątki od zapewnienia budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej. Wyjątki zostały określone w rozporządzeniu w sprawie zwalniania z obowiązku zapewniania budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej oraz przypadków, w których nie ma obowiązku zapewniania budowli ochronnych w takich budynkach.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej w budynku użyteczności publicznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2026 r. w sprawie zwalniania z obowiązku zapewniania budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej oraz przypadków, w których nie ma obowiązku zapewniania budowli ochronnych w takich budynkach (Dz.U. z 2026 r. poz. 1181)

Powiązane
Kodeks pracy: Urlop na żądanie w 2026 r. i 2027 r. – zasady udzielania, wynagrodzenie, urlop zaległy
Kodeks pracy: Urlop na żądanie w 2026 r. i 2027 r. – zasady udzielania, wynagrodzenie, urlop zaległy
Gminy nie mają gdzie schować mieszkańców. Schrony dopiero powstają
Gminy nie mają gdzie schować mieszkańców. Schrony dopiero powstają
Wsparcie z pomocy społecznej. Sprawdź, na jakie zasiłki i inne świadczenia można liczyć w trudnych sytuacjach życiowych
Wsparcie z pomocy społecznej. Sprawdź, na jakie zasiłki i inne świadczenia można liczyć w trudnych sytuacjach życiowych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
W tej samej branży zarabiają mniej. Różnica między kobietami a mężczyznami sięga 23 proc.
21 wrz 2026

Relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach; w większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa - podaje GUS. Największe różnice wystąpiły wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń.
Polski Związek Łowiecki w obywatelskim projekcie ustawy dotyczącej zmiany prawa łowieckiego
21 wrz 2026

Ponad 200 tys. pełnoletnich obywateli podpisało się pod projektem zmian ustawy prawo łowieckie mających na celu zmiany zasad prowadzenia polowań mając na względzie dobrostan zwierząt (nie tylko gatunków łownych). Zdaniem autorów projektu reformie powinna podlegać również działalność Polskiego Związku Łowieckiego.
Samorządy też muszą zwartościować stanowiska pracy. Czasu jest coraz mniej
19 wrz 2026

Pracodawcy z sektora prywatnego wartościują stanowiska pracy by przygotować się na mające wejść w życie regulacje dotyczące równości i przejrzystości płac. A co z sektorem publicznym? W służbie cywilnej wartościowanie to norma od 2007 roku. Samorządy mają to jeszcze przed sobą.
Wiek emerytalny podniesiony do 67 lat? Jest oficjalne stanowisko rządu. Wszystko jasne
19 wrz 2026

Temat wieku emerytalnego w Polsce rozgrzewa opinię publiczną do czerwoności za każdym razem, gdy pojawia się w przestrzeni medialnej. Nic dziwnego - decyzje w tej sprawie bezpośrednio wpływają na plany życiowe i portfele milionów Polaków. W ostatnich dniach dyskusja o powrocie do progu 67 lat ponownie przybrała na sile. Wszystko za sprawą nowych raportów ekonomicznych oraz oficjalnego stanowiska rządu. Co naprawdę czeka przyszłych emerytów?

REKLAMA

Dom na wsi - czy tylko rolnik może go kupić? Jakie są ograniczenia prawne zakupu nieruchomości rolnej?
18 wrz 2026

Krajowe media dość często donoszą o możliwym scenariuszu, w którym wyludnianie się polskiej wsi skutkowałoby wieloma okazjami cenowymi (tzw. domami za złotówkę). Na razie do tej sytuacji jeszcze dość daleko, ponieważ za starszy, drewniany dom położony z dala od większych ośrodków miejskich trzeba zapłacić np. 150 000 zł - 200 000 zł. Taka cena może być jednak atrakcyjna dla mieszkańców większych miast szukających miejsca do weekendowego wypoczynku. Wspomniane osoby muszą natomiast pamiętać o ograniczeniach w obrocie gruntami rolnymi. Tym bardziej, że część wiejskich domów znajduje się na większych działkach (mieszczących równocześnie dom, sad i budynki gospodarcze). Czy takie domy kupimy bez problemu? Wyjaśnia Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl).
Umowa zlecenia czy umowa o pracę? Jakie kryteria bierze pod uwagę PIP?
21 wrz 2026

Umowa o pracę czy umowa zlecenia? Takie pytanie stawiane jest często przez inspektorów pracy podczas kontroli. Każda z tych umów przewiduje inne prawa i obowiązki, zarówno dla osoby świadczącej pracę, jak i dla zatrudniającego. Kontrola PIP musi wyjaśnić, jak faktycznie wygląda współpraca i na jakiej podstawie prawnej jest świadczona praca.
ZUS wypłacił pierwsze zasiłki opiekuńcze parom jednopłciowym. Przywileje podatkowe dla tych par od 2027 roku?
18 wrz 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca już pierwsze zasiłki opiekuńcze dla małżeństw jednopłciowych – poinformowała 18 września 2026 r. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. to skutek wejścia w życie przepisów pozwalających na transkrypcję w Polsce aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
Nowa ustawa frankowa obowiązuje od 7 sierpnia, jednak nie wszyscy kredytobiorcy skorzystają z nowych przepisów
18 wrz 2026

Nowa ustawa frankowa weszła w życie dnia 7 sierpnia 2026 r. (ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących spraw związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do franka szwajcarskiego). Kto skorzysta na nowej regulacji? Jaka zmiana jest najważniejsza dla frankowiczów?

REKLAMA

Rząd: Nie ma dyskryminacji stopnia umiarkowanego wobec znacznego. Świadczą o tym liczby
18 wrz 2026

W ocenie przedstawicieli rządu osoby niepełnosprawne ze stopniem umiarkowanym niepełnosprawności nie są dyskryminowane co do zakresu pomocy w porównaniu do osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym. Specyfiką pomocy dla stopnia umiarkowanego jest to, że dotyczy ona często umożliwienia podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną. Dla osób ze stopniem znacznym jest to zazwyczaj niemożliwe albo trudne w realizacji.
Budowle ochronne w budynkach użyteczności publicznej. Kiedy nie są obowiązkowe?
18 wrz 2026

W budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną – schron lub ukrycie. Z tego obowiązku może zwolnić decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ ochrony ludności. Rozporządzenie MSWiA określa, kiedy nie trzeba zapewniać schronów i ukryć.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA