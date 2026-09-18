REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » ZUS wypłacił pierwsze zasiłki opiekuńcze parom jednopłciowym. Przywileje podatkowe dla tych par od 2027 roku?

ZUS wypłacił pierwsze zasiłki opiekuńcze parom jednopłciowym. Przywileje podatkowe dla tych par od 2027 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 września 2026, 11:57
małżeństwo jednopłciowe
ZUS wypłacił pierwsze zasiłki opiekuńcze parom jednopłciowym. Przywileje podatkowe dla tych par od 2027 roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca już pierwsze zasiłki opiekuńcze dla małżeństw jednopłciowych – poinformowała 18 września 2026 r. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. to skutek wejścia w życie przepisów pozwalających na transkrypcję w Polsce aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.

Rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą już obowiązuje

Od 23 sierpnia 2026 r. obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dzięki transkrypcji osobom tworzącym takie związki mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce.

Chodzi o Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 22 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego - Dziennik Ustaw 2026 r. poz. 667.

Od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia urzędy stanu cywilnego w całej Polsce mają nowe wzory dokumentów, dostosowane do transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Nowe rozporządzenie pozwala na sporządzenie polskiego aktu małżeństwa na podstawie zagranicznego aktu małżeństwa bez konieczności wpisywania danych osób w sposób niezgodny z ich płcią.

Zgodnie z tym rozporządzeniem obowiązują różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.

W odpisach aktów małżeństwa sporządzonych w wyniku transkrypcji znajduje się już jasna informacja, że akt został sporządzony w wyniku transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, dotyczącego małżeństwa zawartego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzór aktu małżeństwa sporządzanego dla osób, które zawarły małżeństwo w Polsce, pozostaje bez zmian.
Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, że zmiana wzorów aktów małżeństwa jest odpowiedzią na wieloletnie orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące obowiązku zapewnienia skutecznej możliwości transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego. Szczególne znaczenie ma wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 czerwca 2021 r., sygn. II OSK 216/21, a także późniejsze orzeczenia sądów administracyjnych.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe przepisy stały się konieczne - zdaniem rządu - po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nałożył na Polskę obowiązek uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach UE.

Aktualizacja wzorów aktów małżeństw jest też wyjściem naprzeciw kilku wyrokom sądów administracyjnych, dotyczącym transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.

W marcu 2026 r. Naczelny Sąd Administracyjny, orzekając w sprawie małżeństwa Jakuba Cupriaka-Trojana i Mateusza Trojana, podkreślił, że „techniczne niedostosowanie systemu teleinformatycznego rejestracji stanu cywilnego oraz aktów wykonawczych (w tym nazewnictwo rubryk oparte na kryterium płci) nie zwalnia organu administracji z obowiązku wykonania wyroku”. Małżeństwo Trojanów zostało zawarte w 2018 r. w Berlinie. W maju ich akt małżeństwa został – jako pierwszy w Polsce akt małżeństwa jednopłciowego – przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

Zobacz również:

ZUS akceptuje prawa zagranicznych małżeństw jednopłciowych

Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować te prawa, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a co za tym idzie, osoby, które zawarły związek małżeński za granicą, uznany przez polski urząd stanu cywilnego, mogą liczyć m.in. na szereg wypłacanych przez ZUS świadczeń – w tym na zasiłek opiekuńczy, który już teraz przysługuje w sytuacji, kiedy konieczne jest zaopiekowanie się chorym małżonkiem.

W dniu 18 września 2026 r. w programie WP Tłit Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekazała, że ZUS wypłaca już pierwsze świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już teraz wypłaca pierwsze zasiłki opiekuńcze właśnie małżeństwom jednopłciowym – powiedziała szefowa MRPiPS. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako jedna z najważniejszych instytucji wie i rozumie, że miłość to miłość, małżeństwo to małżeństwo i będą te prawa respektowane – dodała.

REKLAMA

Zobacz również:

Pary jednopłciowe dostaną też te same uprawnienia podatkowe co małżeństwa tradycyjne?

Podkreśliła przy tym, że pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula rozmawia z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową o możliwości nadania małżeństwom jednopłciowym takich samych uprawnień podatkowych, jakie obecnie przysługują małżeństwom.

Chodzi m.in. o możliwość wspólnego rozliczania podatku PIT oraz zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, np. po śmierci małżonka.

– Chciałabym, żeby to było możliwe już w przyszłym roku. To jest równe, słuszne i sprawiedliwe – oceniła Dziemianowicz-Bąk.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 22 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego - Dziennik Ustaw 2026 r. poz. 667.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
ZUS wypłacił pierwsze zasiłki opiekuńcze parom jednopłciowym. Przywileje podatkowe dla tych par od 2027 roku?
18 wrz 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca już pierwsze zasiłki opiekuńcze dla małżeństw jednopłciowych – poinformowała 18 września 2026 r. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. to skutek wejścia w życie przepisów pozwalających na transkrypcję w Polsce aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
Nowa ustawa frankowa obowiązuje od 7 sierpnia, jednak nie wszyscy kredytobiorcy skorzystają z nowych przepisów
18 wrz 2026

Nowa ustawa frankowa weszła w życie dnia 7 sierpnia 2026 r. (ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących spraw związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do franka szwajcarskiego). Kto skorzysta na nowej regulacji? Jaka zmiana jest najważniejsza dla frankowiczów?
Budowle ochronne w budynkach użyteczności publicznej. Kiedy nie są obowiązkowe?
18 wrz 2026

W budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną – schron lub ukrycie. Z tego obowiązku może zwolnić decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ ochrony ludności. Rozporządzenie MSWiA określa, kiedy nie trzeba zapewniać schronów i ukryć.
Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Komisje poparły projekt
17 wrz 2026

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie będą mogły podejmować uchwały zakazujące świadczenia usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych, a gminy zyskają możliwość tworzenia czasowych stref zakazu najmu krótkoterminowego. Komisje sejmowe przyjęły w czwartek projekt rządowej nowelizacji, odrzucając poprawki zarówno rozszerzające, jak i ograniczające te uprawnienia.

REKLAMA

Hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę. Premier Tusk nie owija w bawełnę
18 wrz 2026

Premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie porażające ustalenia służb wywiadowczych. Z analiz wynika, że Rosja planuje hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę. Premier nie owijał w bawełnę również w kwestii tzw. „rozejmu energetycznego”, o którym mówił Donald Trump.
Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 r. – komu przysługuje, jak uzyskać, ile wynosi?
18 wrz 2026

Czym jest renta z tytułu niezdolności do pracy? Co to jest niezdolność do pracy i kto to stwierdza? Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy i jak ją uzyskać? Ile wynosi aktualnie taka renta – przeciętnie i minimalnie?
Gminy nie mają gdzie schować mieszkańców. Schrony dopiero powstają
17 wrz 2026

W wielu gminach miejsca schronienia dopiero są planowane, projektowane lub modernizowane. Samorządowcy przyznają, że w razie nagłego alarmu mieszkańcy mogliby mieć problem ze znalezieniem bezpiecznego miejsca. Wskazują też na potrzebę większych nakładów na lokalne bezpieczeństwo oraz szkoleń z reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Koniec z przekształcaniem mieszkań lokatorskich we własność? Projekt trafi pod obrady rządu
17 wrz 2026

Projekt nowelizacji przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, który zakłada m.in. likwidację możliwości przekształcania nowo ustanowionego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność, został skierowany przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzenie rządu - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Projekt przewiduje także większą kontrolę członków nad działalnością spółdzielni.

REKLAMA

Za niska emerytura lub renta albo ZUS odmówił przyznania? Jak się odwołać do sądu od niekorzystnej decyzji ZUS?
17 wrz 2026

Odmowna decyzja ZUS-u nie musi oznaczać zakończenia sprawy. Każda osoba, która nie zgadza się z decyzją wydaną w swojej sprawie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (np. co do emerytury lub renty), może się od niej odwołać do sądu. Musi jednak zmieścić się w ściśle określonym terminie.
Umowa o pracę a umowa B2B. 5 najważniejszych kryteriów kontroli PIP. Skutki w prawie pracy, składkach i podatkach przekwalifikowania umowy
17 wrz 2026

Analiza pierwszych interpretacji indywidualnych Głównego Inspektora Pracy pokazuje, że nowe kompetencje przyznane inspektorom pracy nie oznaczają automatycznego kwestionowania samozatrudnienia. Organ akceptuje modele B2B, w których usługodawca zachowuje rzeczywistą samodzielność ekonomiczną i organizacyjną, może korzystać z podwykonawców oraz ponosi ryzyko prowadzonej działalności. Największe ryzyko dotyczy tych relacji, w których osoba formalnie prowadząca działalność gospodarczą funkcjonuje w rzeczywistości tak jak pracownik, wykonując powtarzalne zadania w miejscu i czasie określonym przez kontrahenta oraz pod jego bieżącym nadzorem - pisze dr Adam Barcikowski – Senior Tax Manager, Doradca podatkowy w Nexia Advicero. Jakie są najważniejsze kryteria stosowane przez PIT w czasie kontroli umów B2B? Jakie są konsekwencje przekwalifikowania przez PIP umowy B2B na umowę o pracę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA