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Wiek emerytalny 67 lat w Polsce? Padła jasna deklaracja rządu. Wiemy, co czeka Polaków

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19 września 2026, 09:00
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
wiek emerytalny
Wiek emerytalny 67 lat w Polsce? Padła jasna deklaracja rządu. Wiemy, co czeka Polaków
Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe przygotowane przy pomocy AI
GazetaPrawna.pl

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Temat wieku emerytalnego w Polsce rozgrzewa opinię publiczną do czerwoności za każdym razem, gdy pojawia się w przestrzeni medialnej. Nic dziwnego - decyzje w tej sprawie bezpośrednio wpływają na plany życiowe i portfele milionów Polaków. W ostatnich dniach dyskusja o powrocie do progu 67 lat ponownie przybrała na sile. Wszystko za sprawą nowych raportów ekonomicznych oraz oficjalnego stanowiska rządu. Co naprawdę czeka przyszłych emerytów?

Powrót do 67 lat? Eksperci alarmują i pokazują wyliczenia

Dyskusję na nowo wywołali niezależni eksperci z instytutów FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) oraz WEI (Warsaw Enterprise Institute). W swoich najnowszych analizach przedstawili oni radykalny plan ratunkowy dla polskich finansów publicznych i systemu ZUS. Główny postulat? Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Ekonomiści argumentują, że polskie społeczeństwo starzeje się w zastraszającym tempie, a utrzymanie obecnego systemu doprowadzi w przyszłości do drastycznego spadku wysokości świadczeń. Według prognoz, dzisiejsi trzydziestolatkowie mogą liczyć na emeryturę wynoszącą zaledwie 25-30 proc. ich ostatniej pensji, jeśli nie zdecydują się na dłuższą pracę.

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Minister Finansów uciął spekulacje. Jest oficjalna deklaracja

Na reakcję obozu rządzącego nie trzeba było długo czekać. Głos w sprawie uciął bezpośrednio Minister Finansów Andrzej Domański. W programie "Gość Radia ZET" padło kluczowe pytanie o to, czy rząd planuje podnieść wiek emerytalny w odpowiedzi na apele ekonomistów. Deklaracja szefa resortu finansów była jednoznaczna: rząd nie prowadzi i nie zamierza prowadzić żadnych prac nad podniesieniem wieku emerytalnego. Minister podkreślił, że obecny system oparty na wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn jest stabilny, a kluczem do sukcesu nie jest przymus, lecz zachęty do dobrowolnego pozostawania na rynku pracy.

Zamiast przymusu - korzyści finansowe

Wszystko wskazuje na to, że strategia rządu na najbliższe lata będzie opierać się na mechanizmach premiujących dłuższą aktywność zawodową. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego realnie i skokowo podwyższa kwotę przyszłego świadczenia (nawet o 10-15 proc. za jeden rok). Dla pracowników oznacza to jedno: formalna granica przechodzenia na odpoczynek nie zmieni się, ale ci, którzy zdecydują się pracować dłużej, otrzymają od państwa finansowy bonus w postaci wyższej emerytury.

Podsumowanie: Czy masz się czego obawiać?

Jeśli obawiałeś się nagłej zmiany przepisów i przymusowego wydłużenia czasu pracy do 67 lat – możesz odetchnąć z ulgą. Mimo nacisków ze strony środowisk ekonomicznych, wiek emerytalny w Polsce pozostaje na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Rządzący jednoznacznie wykluczają powrót do reformy sprzed lat, stawiając na dobrowolność i edukację ekonomiczną obywateli.

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Źródło: INFOR
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