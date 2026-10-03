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Niedziele handlowe 2026. Czy 4 października to niedziela handlowa? Czy tego dnia zrobimy zakupy w Biedronce, Lidlu i Dino?

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03 października 2026, 10:00
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
supermarket zakupy
Niedziele handlowe 2026. Czy 4 października to niedziela handlowa? Czy tego dnia zrobimy zakupy w Biedronce, Lidlu i Dino?
Shutterstock

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Czy 4 października 2026 roku zrobimy zakupy w dużych marketach? Mamy złą wiadomość dla osób, które planowały niedzielne wizyty w galeriach handlowych. Najbliższa niedziela jest niedzielą z zakazem handlu. Oznacza to, że popularne dyskonty, takie jak Biedronka, Lidl, Dino czy Kaufland, będą zamknięte.

Niedziela, 4 października 2026 roku to niedziela niehandlowa. Przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta są w tej kwestii jednoznaczne. Wrzesień jest miesiącem, w którym nie przypada żadna z siedmiu ustawowych niedziel handlowych.

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Gdzie zrobić zakupy 4 października 2026? Te miejsca będą otwarte

Choć duże sklepy i centra handlowe będą zamknięte, prawo przewiduje ponad 30 wyjątków. Jeśli zabraknie Ci podstawowych produktów spożywczych lub nagle wypadnie pilna sytuacja, zakupy zrobisz w następujących miejscach:

  • Sklepy osiedlowe i franczyzowe (np. Żabka, Carrefour Express) - pod warunkiem, że za ladą stanie sam właściciel lub jego najbliższa rodzina.
  • Stacje paliw - otwarte zazwyczaj całodobowo, oferujące podstawowe produkty spożywcze i napoje.
  • Apteki i punkty apteczne - w tym placówki dyżurne.
  • Piekarnie, cukiernie i lodziarnie - idealne na świeże pieczywo czy niedzielny deser.
  • Kwiaciarnie oraz placówki gastronomiczne (restauracje, kawiarnie, pizzerie).

Przepisy pod lupą: Jakie wyjątki prawne pozwalają na handel?

Warto wiedzieć, dlaczego niektóre placówki mogą legalnie działać w dni objęte zakazem. Kluczowy jest tu status prawny działalności. Oprócz wspomnianych stacji paliw czy aptek, prawo pozwala na handel m.in. na dworcach kolejowych i lotniskach (w zakresie obsługi podróżnych), w placówkach hotelowych oraz w sklepach internetowych (procesy automatyczne i wysyłka mogą odbywać się bez przeszkód). Najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym wyjątkiem jest jednak prowadzenie handlu "osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, we własnym imieniu i na własny rachunek". Oznacza to, że właściciel ma prawo otworzyć sklep, o ile nie korzysta wtedy z pracy zatrudnionych pracowników lub zleceniobiorców.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa w 2026 roku?

Fani niedzielnych zakupów będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Październik oraz listopad również nie przyniosą żadnej niedzieli bez zakazu handlu. Prawdziwy maraton zakupowy czeka nas dopiero pod koniec roku. Najbliższa niedziela handlowa przypada 6 grudnia 2026 roku. Co ciekawe, grudzień będzie pod tym względem wyjątkowy, ponieważ w związku z okresem przedświątecznym handel będzie dozwolony aż w trzy niedziele z rzędu: 6, 13 oraz 20 grudnia.

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Kara za złamanie zakazu handlu

Warto pamiętać, że za złamanie przepisów o zakazie handlu właścicielom placówek grożą surowe kary finansowe. Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć mandat w wysokości od 1000 zł do 5000 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu - grzywna może wynieść nawet 100 tysięcy złotych.

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Czy zakaz handlu zostanie zniesiony? Nowe propozycje i petycje

Temat ograniczenia handlu w niedziele wciąż budzi ogromne emocje i regularnie wraca na wokandę publiczną. Do resortu pracy wpływają nowe petycje i projekty modyfikacji obecnego stanu prawnego. Jedna z ostatnich głośnych propozycji zakłada kompromisowe rozwiązanie: pełne zniesienie zakazu handlu w zamian za zagwarantowanie każdemu pracownikowi prawa do 59 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowo, który musiałby obejmować niedzielę przynajmniej raz na dwa tygodnie. Dyskusje nad tym, jak zbalansować interesy konsumentów, przedsiębiorców oraz prawa pracownicze, nadal trwają i mogą przynieść zmiany w nadchodzących latach.

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Źródło: INFOR
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