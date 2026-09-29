Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać w terminie określonym w Kodeksie pracy. Pracodawcy powinni udzielić zaległego urlopu do 30 września. Ta data to ważny termin także dla pracodawców tworzących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do tego dnia na rachunku bankowym zfśs powinna znaleźć się całość środków z odpisu podstawowego i dobrowolnych zwiększeń.

Kiedy trzeba udzielić urlopu wypoczynkowego?

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych praw pracowniczych, które przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Pracodawca udziela pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

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Urlop wypoczynkowy niewykorzystany do końca roku zgodnie z ustalonym planem urlopów lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem staje się urlopem zaległym. Urlopem zaległym może stać się nie tylko urlop przysługujący na podstawie Kodeksu pracy. Zaległym urlopem może być również dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi na podstawie przepisów szczególnych (np. urlop przysługujący pracownikom niepełnosprawnym).

Zaległy urlop trzeba zacząć do 30 września, ale jest wyjątek

Niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracodawca powinien udzielić najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego. Nie oznacza to jednak, że pracownik w tym terminie powinien wykorzystać urlop w całości - wystarczy, że rozpocznie korzystanie z niego najpóźniej 30 września. Udzielenie urlopu należy więc rozumieć jako rozpoczęcie jego wykorzystywania i w konsekwencji większa część urlopu może przypadać w październiku.

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Odstępstwem od powyższej zasady jest termin wykorzystania zaległych dni urlopu na żądanie. Urlop na żądanie przysługuje na dany rok kalendarzowy. Z dniem 1 stycznia następnego roku niewykorzystane dni urlopu na żądanie stają się częścią zaległego urlopu wypoczynkowego. Nie oznacza to jednak, że należy je wykorzystać do 30 września. Dni zaległego urlopu na żądanie z roku poprzedniego można wykorzystać do 31 grudnia.

Odpis na zfśs w 2026 roku

Pracodawcy zobligowani w 2026 r. do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) powinni wpłacić obowiązkowe odpisy na fundusz w wysokości:

2943,23 zł na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach,

na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach, 3924,30 zł na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych,

na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, 392,43 zł, 470,92 zł lub 549,40 zł na jednego pracownika młodocianego odpowiednio w pierwszym, drugim lub trzecim roku nauki.

Pracodawca może dobrowolnie zwiększyć odpisy. Zwiększenia wynoszą:

490,54 zł na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 490,54 zł w przypadku pracodawców sprawujących opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki,

w przypadku pracodawców sprawujących opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki, 588,65 zł w przypadku pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu - mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5 proc., pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

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Drugą ratę odpisu na zfśs należy wpłacić do 30 września

Pracodawca powinien przekazać należne środki w dwóch terminach. Pierwszą ratę, obejmującą co najmniej 75 proc. odpisów podstawowych, należało wpłacić do 31 maja. Natomiast termin wpłaty drugiej raty mija 30 września. Obejmuje ona pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające.

Przekazanie przez pracodawcę środków należnych zfśs powinno nastąpić na rachunek funduszu. Ze względu na to, że środki zfśs są własnością pracodawcy, przekazanie ich po wyznaczonym terminie, np. po 30 września, nie powoduje powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu (wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2012 r., III PK 66/11, OSNP 2013/5-6/54).

Podstawa prawna