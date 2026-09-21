REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Dzieci w internecie. Unia Europejska będzie regulować dostęp do mediów społecznościowych

Dzieci w internecie. Unia Europejska będzie regulować dostęp do mediów społecznościowych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 września 2026, 15:48
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
dzieci social media Unia Europejska Ursula von der Leyen zakaz media społecznościowe
Dzieci w internecie. Unia Europejska będzie regulować dostęp do mediów społecznościowych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Unia Europejska zajmie się cyfrowym bezpieczeństwem i funkcjonowaniem dzieci w internecie. Zakaz korzystania z social mediów dla dzieci do 2. roku życia, miniprofile w wieku 13-15 lat, a od 15. roku życia samodzielne konto - Ursula von der Leyen przedstawiła główne założenia EU KIDS Act. Czy w Unii Europejskiej będzie zakaz korzystania z social mediów przez dzieci?

Ursula von der Leyen za ograniczeniem dostępu dzieciom do platform cyfrowych

17 września 2026 roku Ursula von der Leyen przedstawiła główne założenia EU KIDS Act, legislacji dotyczącej bezpieczeństwa cyfrowego i zasad funkcjonowania dzieci w Internecie. W ramach nowej legislacji Komisja Europejska proponuje podejście stopniowe, dostosowane do wieku i uwzględniające możliwości poznawcze oraz rekomendacje zdrowotne.

REKLAMA

REKLAMA

Przede wszystkim, samodzielne konta dzieci zakładać będą mogły powyżej 15. roku życia. Nie oznacza to jednak braku dostępu wcześniej. Bezwzględny zakaz korzystania z platform społecznościowych i platform wideo jest utrzymany dla dzieci do 2. roku życia, oparty jest na rekomendacjach dotyczących zdrowia dzieci. W wieku od 3 do 13 lat dzieci nie mogą tworzyć własnych kont, ale mogą mieć dostęp do wersji dziecięcych platform, łącząc się przez konto rodzica. Większa autonomia pojawia się w wieku 13 lat, co jest również zgodne z aktualnymi zasadami korzystania z platform przez dzieci. W wieku 13-15 lat młodzież może stworzyć mini-profile, z ograniczonymi funkcjonalnościami, zarządzane przez rodziców. Od 15 roku życia dozwolone są niezależne konta, jednak nie będą one takie same jak te dla dorosłych.

Stopniowy dostęp i dostosowane do wieku są zgodne z rekomendacjami psychologów, lekarzy i socjologów zajmujących się dziećmi i młodzieżą. Wraz z rodzicami, dzieci będą mogły uczyć się odpowiedzialności w sieci, zyskując stopniową autonomię, osadzoną jednak w bezpiecznym cyfrowym środowisku.

Wymagania wobec platform cyfrowych

Według nowych przepisów, platformy cyfrowe będą zobowiązane do dostosowania swoich produktów cyfrowych do zasad ustalonych w legislacji. Zakładają one m.in. zakaz korzystania z tzw. “addictive design”, czyli funkcji uzależniających. Należą do nich funkcjonalności takie jak:

REKLAMA

  • nieskończone przewijanie (“infinite scrolling”),
  • możliwość otrzymania wiadomości od nieznajomych,
  • nagrody za częste logowanie w aplikacji,
  • powiadomienia w godzinach nocnych.

Dodatkowo, produkty AI będą zobowiązane do ograniczenia symulacji realnych osób. Jest to reakcja na zwiększające się zjawisko “towarzyszy AI”, gdzie dzieci szukają emocjonalnej regulacji w rozmowie ze sztuczną inteligencją.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Profile dla nieletnich będą też automatycznie prywatne, z wyłączonym dostępem do geolokalizacji, kamery i mikrofonu. Zwiększone mają też zostać funkcjonalności związane z kontrolą algorytmów, blokowaniem i zgłaszaniem treści i użytkowników, oraz zarządzania kontem.

Unijna weryfikacja wieku

Polityka UE nie pozostawia zatem kontroli cyfrowym gigantom, a zakłada ograniczenia warunkujące obecność tych platform na europejskim rynku. To ostra interwencja w platformy, które do tej pory motywowane zyskiem nadużywały mechanizmów psychologicznych wpływających na użytkowników. Wielu użytkowników internetu zastanawia się pewnie: czy to w ogóle jest realne? Jest, ale z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.

Oficjalna weryfikacja wieku będzie jednym ze sposobów założenia konta. W tym celu wykorzystana zostanie tworzona właśnie unijna aplikacja weryfikacji wieku, która nie zawiera dokumentów ani danych biometrycznych, zapewniając brak przesyłu danych osobowych do platform. Będzie to swego rodzaju pośrednik. Dodatkowo, platformy mogą wykorzystać własne mechanizmy takie jak estymacja wieku po zdjęciach twarzy czy analiza treści profilu. Rozwiązuje to problem deklaratywnego wieku, który pozwalał do tej pory na tworzenie fikcyjnych kont i obejście ograniczeń. Oficjalna weryfikacja poprzez unijny system może też ograniczyć szansę wykorzystania danych przez platformy.

Platformy cyfrowe muszą dostosować swoje produkty

Łatwo się domyśleć, że dostosowanie produktów do nowych wymogów nie będzie dla platform ani łatwe, ani tanie. Będą jednak musiały przygotować konkretne plany zmian. Plany te zostaną ocenione, a następnie zaakceptowane lub zakwestionowane. Jeśli platforma nie dostosuje się do zasad, może otrzymać karę finansową, a w skrajnych przypadkach – zakaz działalności na terenie UE.

Zmiany produktu nie będą korzystne z perspektywy platform – dostosowanie platform to spory koszt czasowy i finansowy, a zmiana funkcjonalności przełoży się także na efekty korzystania, w tym np. zasięg reklamowy. Nowa legislacja dotyczyć będzie tzw. bardzo dużych platform internetowych („very large online platforms”), w tym m.in., Google, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Wikipedia, ChatGPT, Roblox.

Jednak warto zaznaczyć, że aż 95 proc. mieszkańców UE korzysta z Internetu, co stanowi ok. 420 milionów użytkowników. Platformy nie mogą przejść obojętnie wobec tak ogromnego rynku, więc będą niejako „zmuszone” się dostosować.

Odpowiedzialność za tworzenie środowiska cyfrowego

Nowa polityka UE nie opiera się na zakazie korzystania z social mediów przez dzieci, ale zakłada zmuszenie platform do wzięcia odpowiedzialności za tworzone przez nich środowisko cyfrowe. Nowe przepisy są kolejnym krokiem w regulowaniu działalności platform cyfrowych, po takich aktach jak Digital Service Act czy AI Act, w ramach których nałożono już kary m.in. na X czy AliExpress. Jest to kierunek, który podkreśla, że nie tylko użytkownicy są odpowiedzialni za to, jak dziś wygląda Internet.

Kierunek UE jest radykalny, ale w końcu to platformy tworzą warunki, w których rozwijają się cyfrowe zagrożenia, co oznacza, że mogą je także kontrolować i niwelować. Do tej pory im się to jednak nie opłacało, ale teraz utrata europejskiego rynku może okazać się jeszcze bardziej dotkliwa.

dr Martyna Gliniecka - starsza analityczka ds. nauk społecznych w CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Powiązane
Kodeks pracy: Urlop na żądanie w 2026 r. i 2027 r. – zasady udzielania, wynagrodzenie, urlop zaległy
Kodeks pracy: Urlop na żądanie w 2026 r. i 2027 r. – zasady udzielania, wynagrodzenie, urlop zaległy
Umowa zlecenia czy umowa o pracę? Jakie kryteria bierze pod uwagę PIP?
Umowa zlecenia czy umowa o pracę? Jakie kryteria bierze pod uwagę PIP?
Zaległy urlop wypoczynkowy i odpis na zfśs – co mają wspólnego?
Zaległy urlop wypoczynkowy i odpis na zfśs – co mają wspólnego?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Dzieci w internecie. Unia Europejska będzie regulować dostęp do mediów społecznościowych
21 wrz 2026

Unia Europejska zajmie się cyfrowym bezpieczeństwem i funkcjonowaniem dzieci w internecie. Zakaz korzystania z social mediów dla dzieci do 2. roku życia, miniprofile w wieku 13-15 lat, a od 15. roku życia samodzielne konto - Ursula von der Leyen przedstawiła główne założenia EU KIDS Act. Czy w Unii Europejskiej będzie zakaz korzystania z social mediów przez dzieci?
Emerytowi, który podjął pracę u innego pracodawcy nadal przysługują świadczenia z ZFŚS byłego pracodawcy. Ale czy każdemu?
21 wrz 2026

Więź między zakładem pracy a byłymi pracownikami-emerytami z czasem słabnie. Tymczasem obowiązujące przepisy dotyczące funduszu świadczeń socjalnych przewidują, że nadal należą oni do grona osób uprawnionych do korzystania z przysługujących z niego świadczeń. Wynikają z tego problemy natury praktycznej.
Zaległy urlop wypoczynkowy i odpis na zfśs – co mają wspólnego?
21 wrz 2026

Pracownicy z zaległym urlopem wypoczynkowym powinni mają określony termin na jego wykorzystanie. Pracodawcy powinni udzielić zaległego urlopu do 30 września. Ta data to ważny termin także dla pracodawców tworzących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do tego dnia na rachunku bankowym zfśs powinna znaleźć się całość środków z odpisu podstawowego i dobrowolnych zwiększeń.
Świadczenie 500+ z ZUS dla seniora. Czy przysługuje po ukończeniu 75 lat?
21 wrz 2026

Samo osiągnięcie 75. roku życia nie uprawnia automatycznie do otrzymania świadczenia uzupełniającego. Ważne jest tu spełnianie innych warunków takich jak niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz odpowiedni dochód.

REKLAMA

Sąsiad utwardził podjazd i deszczówka spływa na sąsiednią działkę – zapłaci grzywnę, a gmina nakaże rozbiórkę. Gorzka niespodzianka dla właścicieli nieruchomości
21 wrz 2026

Właściciele nieruchomości, którzy decydują się na utwardzenie terenu wokół własnego domu (np. poprzez wybrukowanie podjazdu dla samochodu), zazwyczaj planują takie ukształtowanie dla utwardzonego terenu, aby z owej nieprzepuszczalnej powierzchni, wody opadowe nie spływały na ich dom. Czy jednak zastanawiają się również, w jaki sposób taka zmiana ukształtowania terenu (która skutkuje zmianą kierunku spływu deszczówki) i jego utwardzenie (które wiąże się ponadto ze zmniejszeniem powierzchni przepuszczalnej dla wód opadowych) – wpłynie na sąsiednią/sąsiednie nieruchomości? Powinni o tym pomyśleć, bo inaczej czeka ich „gorzka niespodzianka”.
Polacy rzadziej biorą ślub, częściej podpisują intercyzę. Padły dwa rekordy
21 wrz 2026

W 2025 roku Polacy ustanowili dwa rekordy związane z małżeństwem. Zawarto zaledwie 133 tys. ślubów – najmniej od czasów powojennych. Jednocześnie padł rekord liczby zawieranych umów majątkowych małżeńskich – podała „Rz”.
W tej samej branży zarabiają mniej. Różnica między kobietami a mężczyznami sięga 23 proc.
21 wrz 2026

Relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach; w większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa - podaje GUS. Największe różnice wystąpiły wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń.
ZUS przekształcił przepis materialny w proceduralny. I wstrzymał wypłaty. Straty od 9 miesięcy
21 wrz 2026

„Przepis proceduralny” to taki, który nie daje prawa. Reguluje tylko procedurę przyznawania np. ulgi, wyrównania, zasiłku, świadczenia. Prawo do ulgi, wyrównania, zasiłku i świadczenia daje (zawsze) przepis materialny. Zawsze trzeba odróżniać prawo materialne od proceduralnego (to reguluje np. kiedy, na jakim formularzu składa się wniosek, do jakiego organu, jakie potrzebne są dokumenty).ZUS – korzystając z tego rozróżnienia – zrobił (przyznajmy, zręczny) ruch interpretacyjny, przekształcając art. 26 ustawy o świadczeniu wspierającym („przepis materialny”) w niewiele znaczący „przepis proceduralny”. A chodzi o przyznanie wyrównania dziesiątkom tysięcy osób niepełnosprawnych za okres rozpatrywania ich wniosków w WZON (w przedziale średnio od około 5000 zł do 20 000 zł, ale w sytuacjach wyjątkowych i powyżej 40 000 zł).

REKLAMA

Polski Związek Łowiecki w obywatelskim projekcie ustawy dotyczącej zmiany prawa łowieckiego
21 wrz 2026

Ponad 200 tys. pełnoletnich obywateli podpisało się pod projektem zmian ustawy prawo łowieckie mających na celu zmiany zasad prowadzenia polowań mając na względzie dobrostan zwierząt (nie tylko gatunków łownych). Zdaniem autorów projektu reformie powinna podlegać również działalność Polskiego Związku Łowieckiego.
Samorządy też muszą zwartościować stanowiska pracy. Czasu jest coraz mniej
19 wrz 2026

Pracodawcy z sektora prywatnego wartościują stanowiska pracy by przygotować się na mające wejść w życie regulacje dotyczące równości i przejrzystości płac. A co z sektorem publicznym? W służbie cywilnej wartościowanie to norma od 2007 roku. Samorządy mają to jeszcze przed sobą.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA