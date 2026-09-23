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Zapisy na szkolenia obronne „wGotowości”. Wojskowi instruktorzy nauczą umiejętności przydatnych w sytuacji zagrożenia

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23 września 2026, 06:56
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
MON Wojsko Polskie szkolenie obronne wGotowości zapisy terminy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Zapisy na szkolenia obronne „wGotowości”. Wojskowi instruktorzy nauczą umiejętności przydatnych w sytuacji zagrożenia
Shutterstock

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Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie zachęcają do udziału w jednodniowych, bezpłatnych szkoleniach obronnych „wGotowości”. Podczas zajęć wojskowi instruktorzy pokażą jak chronić siebie i swoich bliskich. Szkolenia będą trwały do końca listopada.

MON i WP zapraszają na bezpłatne szkolenia obronne „wGotowości”

Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie przygotowały program bezpłatnych, jednodniowych szkoleń obronnych „wGotowości”. Szkolenia są skierowane do wszystkich osób powyżej 13. roku życia, które chcą podnieść te kompetencje, które mogą przydać się w sytuacji zagrożenia.

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Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zachęca do udziału w szkoleniach: „Te szkolenia są dla każdej Polki, dla każdego Polaka powyżej 13. roku życia. Podczas 8 godzin dowiesz się o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni, jak udzielać pierwszej pomocy, jak przetrwać w warunkach trudnych, takich na przykład jak las, albo jak spakować plecak ewakuacyjny. Wiedza, która może się przydać w sytuacji, której najmniej się spodziewasz”. Sobkowiak-Czarnecka informuje też, że w szkoleniach wzięło już udział ponad 20 tys. Polaków, a kolejne osoby wciąż mogą się zapisać.

Program szkoleń obronnych "wGotowości"

W programie szkoleń obronnych „wGotowości” zaplanowano dwie ścieżki, „Odporność” i „Rezerwy”. W ramach pierwszej z nich uczestnik może skorzystać ze szkoleń z czterech obszarów:

  • „Bezpieczeństwo”, w którym dowie się jak przygotować siebie, bliskich i dom na różne sytuacje zagrożenia – od awarii i katastrof naturalnych, po sytuacje kryzysowe i konflikty zbrojne. Nauczy się też podstaw pierwszej pomocy, reagowania na alarmy czy planowania ewakuacji,
  • „Medycyna”, w którym nauczy się jak reagować szybko, pewnie i skutecznie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Dowie się jak przeprowadzać podstawowe zabiegi resuscytacyjne, jak postępować w sytuacjach kryzysowych, jak opatrywać rany,
  • „Przetrwanie”, w którym pozna podstawy nawigacji w terenie, rozpoznawania znaków ostrzegawczych i postępowania zgodnie z nimi, udzielania pierwszej pomocy i przetrwania w środowisku naturalnym (uzdatnianie wody, rozpalanie ognia, budowa schronienia),
  • „Cyberhigiena”, w którym dowie się, jak chronić swoje dane w Internecie, jak rozpoznawać dezinformację i ataki typu phishing. Dowie się też, jak uchronić swoje urządzenia przed złośliwym oprogramowaniem i jak bezpiecznie korzystać ze sztucznej inteligencji.

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Jak zapisać się na szkolenia „wGotowości”

Program szkoleń obronnych „wGotowości” został zaplanowany w dwóch wersjach - indywidualnej i grupowej. Podczas 8-godzinnych zajęć wojskowi instruktorzy pokazują jak chronić siebie i swoich bliskich. Wszystko odbywa się na terenie jednostek w całym kraju, więc łatwo znaleźć dla siebie miejsce.

Szkolenia będą trwały do końca listopada. By wziąć udział w szkoleniu indywidualnym, należy wypełnić specjalny formularz dostępny w rządowej aplikacji mObywatel (zakładka Usługi > Szkolenia obronne w kategorii Bezpieczeństwo) lub w aplikacji #wGotowości.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza też do udziału grupy zorganizowane, w tym firmy, urzędy, stowarzyszenia, fundacje i uczniów wraz z opiekunami. Aby zapisać grupę na szkolenie, koordynator musi jedynie wypełnić dostępny w internecie formularz szkoleń grupowych.

„Rezerwy” – szkolenia w przyszłym roku

Jednocześnie resort obrony narodowej zapowiedział szkolenia w ramach drugiej ścieżki „Rezerw”. Będą one skierowane do osób pragnących zdobyć podstawowe przeszkolenie wojskowe. Szkolenia w tym zakresie mają rozpocząć się w przyszłym roku.

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Źródło: INFOR
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