REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zapisy na szkolenia obronne „wGotowości”. Wojskowi instruktorzy uczą kompetencji przydatnych w sytuacji zagrożenia

Zapisy na szkolenia obronne „wGotowości”. Wojskowi instruktorzy uczą kompetencji przydatnych w sytuacji zagrożenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 września 2026, 10:09
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
MON Wojsko Polskie szkolenie obronne wGotowości zapisy
Zapisy na szkolenia obronne „wGotowości”. Wojskowi instruktorzy uczą kompetencji przydatnych w sytuacji zagrożenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie zachęcają do udziału w jednodniowych, bezpłatnych szkoleniach obronnych „wGotowości”. Podczas zajęć wojskowi instruktorzy pokażą jak chronić siebie i swoich bliskich. Szkolenia będą trwały do końca listopada.

MON i WP przygotowały bezpłatne szkolenia obronne „wGotowości”

Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie przygotowały program bezpłatnych, jednodniowych szkoleń obronnych „wGotowości”. Szkolenia są skierowane do wszystkich osób powyżej 13. roku życia, które chcą podnieść te kompetencje, które mogą przydać się w sytuacji zagrożenia.

REKLAMA

REKLAMA

Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zachęca do udziału w szkoleniach: „Te szkolenia są dla każdej Polki, dla każdego Polaka powyżej 13. roku życia. Podczas 8 godzin dowiesz się o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni, jak udzielać pierwszej pomocy, jak przetrwać w warunkach trudnych, takich na przykład jak las, albo jak spakować plecak ewakuacyjny. Wiedza, która może się przydać w sytuacji, której najmniej się spodziewasz”. Sobkowiak-Czarnecka informuje też, że w szkoleniach wzięło już udział ponad 20 tys. Polaków, a kolejne osoby wciąż mogą się zapisać.

Program szkoleń obronnych

W programie szkoleń obronnych „wGotowości” zaplanowano dwie ścieżki, „Odporność” i „Rezerwy”. W ramach pierwszej z nich uczestnik może skorzystać ze szkoleń z czterech obszarów:

  • „Bezpieczeństwo”, w którym dowie się jak przygotować siebie, bliskich i dom na różne sytuacje zagrożenia – od awarii i katastrof naturalnych, po sytuacje kryzysowe i konflikty zbrojne. Nauczy się też podstaw pierwszej pomocy, reagowania na alarmy czy planowania ewakuacji,
  • „Medycyna”, w którym nauczy się jak reagować szybko, pewnie i skutecznie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Dowie się jak przeprowadzać podstawowe zabiegi resuscytacyjne, jak postępować w sytuacjach kryzysowych, jak opatrywać rany,
  • „Przetrwanie”, w którym pozna podstawy nawigacji w terenie, rozpoznawania znaków ostrzegawczych i postępowania zgodnie z nimi, udzielania pierwszej pomocy i przetrwania w środowisku naturalnym (uzdatnianie wody, rozpalanie ognia, budowa schronienia),
  • „Cyberhigiena”, w którym dowie się, jak chronić swoje dane w Internecie, jak rozpoznawać dezinformację i ataki typu phishing. Dowie się też, jak uchronić swoje urządzenia przed złośliwym oprogramowaniem i jak bezpiecznie korzystać ze sztucznej inteligencji.

Czytaj również

REKLAMA

Zaległy urlop wypoczynkowy i odpis na zfśs – co mają wspólnego?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak zapisać się na szkolenia „wGotowości”

Program szkoleń obronnych „wGotowości” został zaplanowany w dwóch wersjach - indywidualnej i grupowej. Podczas 8-godzinnych zajęć wojskowi instruktorzy pokazują jak chronić siebie i swoich bliskich. Wszystko odbywa się na terenie jednostek w całym kraju, więc łatwo znaleźć dla siebie miejsce.

Szkolenia będą trwały do końca listopada. By wziąć udział w szkoleniu indywidualnym, należy wypełnić specjalny formularz dostępny w rządowej aplikacji mObywatel (zakładka Usługi > Szkolenia obronne w kategorii Bezpieczeństwo) lub w aplikacji #wGotowości.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza też do udziału grupy zorganizowane, w tym firmy, urzędy, stowarzyszenia, fundacje i uczniów wraz z opiekunami. Aby zapisać grupę na szkolenie, koordynator musi jedynie wypełnić dostępny w internecie formularz szkoleń grupowych.

„Rezerwy” – szkolenia w przyszłym roku

Jednocześnie resort obrony narodowej zapowiedział szkolenia w ramach drugiej ścieżki „Rezerw”. Będą one skierowane do osób pragnących zdobyć podstawowe przeszkolenie wojskowe. Szkolenia w tym zakresie mają rozpocząć się w przyszłym roku.

Czytaj również

PIP: Jak prawidłowo napisać skargę na nieuczciwego pracodawcę? Czy anonimowa skarga spowoduje kontrolę

Powiązane
Zaległy urlop wypoczynkowy i odpis na zfśs – co mają wspólnego?
Zaległy urlop wypoczynkowy i odpis na zfśs – co mają wspólnego?
Czy Unia Europejska będzie regulować dzieciom dostęp do mediów społecznościowych?
Czy Unia Europejska będzie regulować dzieciom dostęp do mediów społecznościowych?
Budynki użyteczności publicznej bez schronów i ukryć - rozporządzenie MSWiA
Budynki użyteczności publicznej bez schronów i ukryć - rozporządzenie MSWiA
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Tysiące skazanych ze "sześćdziesiątką". Najwięcej od lat
22 wrz 2026

W ubiegłym roku nadzwyczajne złagodzenie kary – w tym status małego świadka koronnego – otrzymało ponad 4 tys. oskarżonych, najwięcej od 2022 roku - wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowanych dla „Rz”.
KNF oceniła WIBOR. A gdzie są dane potwierdzające reprezentatywność tego wskaźnika?
21 wrz 2026

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że WIBOR 1M, 3M i 6M zachował zdolność do pomiaru rynku. To ważna konkluzja, ale publiczny komunikat nie pokazuje wyników testów, na podstawie których można ją samodzielnie zweryfikować. W przypadku WIBOR 6M pytanie jest szczególnie istotne, bo oficjalne dane GPW Benchmark wskazują na bardzo niski poziom transakcyjności w okresie objętym oceną nadzoru.
Czy Unia Europejska będzie regulować dzieciom dostęp do mediów społecznościowych?
22 wrz 2026

Unia Europejska zajmie się cyfrowym bezpieczeństwem i funkcjonowaniem dzieci w internecie. Zakaz korzystania z social mediów dla dzieci do 2. roku życia, miniprofile w wieku 13-15 lat, a od 15. roku życia samodzielne konto - Ursula von der Leyen przedstawiła główne założenia EU KIDS Act. Czy w Unii Europejskiej będzie zakaz korzystania z social mediów przez dzieci?
Emerytowi, który podjął pracę u innego pracodawcy nadal przysługują świadczenia z ZFŚS byłego pracodawcy. Ale czy każdemu?
21 wrz 2026

Więź między zakładem pracy a byłymi pracownikami-emerytami z czasem słabnie. Tymczasem obowiązujące przepisy dotyczące funduszu świadczeń socjalnych przewidują, że nadal należą oni do grona osób uprawnionych do korzystania z przysługujących z niego świadczeń. Wynikają z tego problemy natury praktycznej.

REKLAMA

Zaległy urlop wypoczynkowy i odpis na zfśs – co mają wspólnego?
22 wrz 2026

Pracownicy z zaległym urlopem wypoczynkowym powinni mają określony termin na jego wykorzystanie. Pracodawcy powinni udzielić zaległego urlopu do 30 września. Ta data to ważny termin także dla pracodawców tworzących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do tego dnia na rachunku bankowym zfśs powinna znaleźć się całość środków z odpisu podstawowego i dobrowolnych zwiększeń.
Świadczenie 500+ z ZUS dla seniora. Czy przysługuje po ukończeniu 75 lat?
21 wrz 2026

Samo osiągnięcie 75. roku życia nie uprawnia automatycznie do otrzymania świadczenia uzupełniającego. Ważne jest tu spełnianie innych warunków takich jak niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz odpowiedni dochód.
Sąsiad utwardził podjazd i deszczówka spływa na sąsiednią działkę – zapłaci grzywnę, a gmina nakaże rozbiórkę. Gorzka niespodzianka dla właścicieli nieruchomości
22 wrz 2026

Właściciele nieruchomości, którzy decydują się na utwardzenie terenu wokół własnego domu (np. poprzez wybrukowanie podjazdu dla samochodu), zazwyczaj planują takie ukształtowanie dla utwardzonego terenu, aby z owej nieprzepuszczalnej powierzchni, wody opadowe nie spływały na ich dom. Czy jednak zastanawiają się również, w jaki sposób taka zmiana ukształtowania terenu (która skutkuje zmianą kierunku spływu deszczówki) i jego utwardzenie (które wiąże się ponadto ze zmniejszeniem powierzchni przepuszczalnej dla wód opadowych) – wpłynie na sąsiednią/sąsiednie nieruchomości? Powinni o tym pomyśleć, bo inaczej czeka ich „gorzka niespodzianka”.
Polacy rzadziej biorą ślub, częściej podpisują intercyzę. Padły dwa rekordy
21 wrz 2026

W 2025 roku Polacy ustanowili dwa rekordy związane z małżeństwem. Zawarto zaledwie 133 tys. ślubów – najmniej od czasów powojennych. Jednocześnie padł rekord liczby zawieranych umów majątkowych małżeńskich – podała „Rz”.

REKLAMA

W tej samej branży zarabiają mniej. Różnica między kobietami a mężczyznami sięga 23 proc.
21 wrz 2026

Relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach; w większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa - podaje GUS. Największe różnice wystąpiły wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń.
ZUS przekształcił przepis materialny w proceduralny. I wstrzymał wypłaty. Straty od 9 miesięcy
21 wrz 2026

„Przepis proceduralny” to taki, który nie daje praw. Reguluje tylko procedurę przyznawania np. ulgi, wyrównania, zasiłku, świadczenia. Prawo do ulgi, wyrównania, zasiłku i świadczenia daje (zawsze) przepis materialny. Zawsze trzeba odróżniać prawo materialne od proceduralnego (to reguluje np. kiedy, na jakim formularzu składa się wniosek, do jakiego organu, jakie potrzebne są dokumenty). ZUS – korzystając z tego rozróżnienia – zrobił (przyznajmy, zręczny) ruch interpretacyjny, przekształcając art. 26 ustawy o świadczeniu wspierającym („przepis materialny”) w niewiele znaczący „przepis proceduralny”. A chodzi o przyznanie wyrównania dziesiątkom tysięcy osób niepełnosprawnych za okres rozpatrywania ich wniosków w WZON (w przedziale średnio od około 5000 zł do 20 000 zł, ale w sytuacjach wyjątkowych i powyżej 40 000 zł). Art. 26 traktowany jako "przepis proceduralny" nie może być podstawą przyznawania takich kwot i na taką skalę. Tyle, że lektura tego przepisu wciąż wskazuje na to, że jest to "przepis materialny"
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA