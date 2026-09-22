REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami cyfrowymi. Apel do prezydenta Karola Nawrockiego

Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami cyfrowymi. Apel do prezydenta Karola Nawrockiego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 września 2026, 11:45
[Data aktualizacji 22 września 2026, 12:08]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
dzieci smartfon internet dane osobowe cyberprzemoc deepfake UODO prezydent Karol Nawrocki
Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami cyfrowymi. Apel do prezydenta Karola Nawrockiego
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Prezes UODO Mirosław Wróblewski zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o poparcie rozwiązań służących skuteczniejszej ochronie użytkowników internetu. W szczególności chodzi o ochronę przed nielegalnym wykorzystywaniem wizerunku dzieci i młodzieży oraz innych danych osobowych.

Nowe technologie groźne dla dzieci i młodzieży

Rozwój nowych technologii, w szczególności narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, stwarza nowe możliwości przetwarzania i modyfikowania danych osobowych i tym samym prowadzi do nowych zagrożeń. Takim zagrożeniem niewątpliwie jest tworzenie i rozpowszechnianie materiałów typu deepfake, w tym fałszywych zdjęć i nagrań przedstawiających osoby w sytuacjach intymnych. Takie działania stanowią naruszenie ochrony danych osobowych, a także prawa do prywatności oraz czci i dobrego imienia.

REKLAMA

REKLAMA

Cyberprzemoc szczególnie dotkliwie dotyka dzieci i młodzież. Wizerunki małoletnich są bezprawnie wykorzystywane do tworzenia fałszywych zdjęć i nagrań, również o charakterze seksualnym. Przykładem takiej sytuacji jest sprawa uczniów szkoły podstawowej, którzy wygenerowali fałszywe zdjęcie przedstawiające nagą koleżankę, a następnie zachęcali inne osoby do rozpowszechniania materiału. Przypadek ten pokazuje, że łatwo dostępne technologie mogą zostać wykorzystane do głębokiej ingerencji w prywatność i godność człowieka, co szczególnie dotknąć może dziecko czy młodą osobę.

Edukacja chroni przed zagrożeniami cyfrowymi

Ochrona przed zagrożeniami cyfrowymi nie może ograniczać się jedynie do penalizowania nielegalnych zachowań. Konieczne są równoległe działania prewencyjne, edukacyjne, także na poziomie prawnym i technologicznym.

W wyniku postulatów prezesa Wróblewskiego Ministerstwo Edukacji Narodowej w programie kształcenia dla klas 4-6 szkół podstawowych wprowadziło zagadnienia dotyczące cyberprzemocy, hejtu, deepfake’ów, kradzieży tożsamości, phishingu, child groomingu, szantażu oraz korzyści i zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją i wirtualną rzeczywistością.

REKLAMA

Szczególne postępowanie wobec zagrożeń dla dzieci i młodzieży

Zdaniem prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jednym z kluczowych elementów ochrony użytkowników internetu powinno być wdrożenie rozwiązań wynikających z aktu o usługach cyfrowych (DSA) i stworzenie skutecznej procedury reagowania na nielegalne treści.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W toku prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw Prezes Mirosław Wróblewski postulował wprowadzenie szczególnego trybu postępowania wobec najpoważniejszych zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Organ nadzorczy wskazywał przede wszystkim na potrzebę umożliwienia niezwłocznego blokowania treści związanych z seksualnym wykorzystywaniem małoletnich. W wyniku powyższych działań projekt został rozbudowany o rozwiązanie, zgodnie z którym rygor natychmiastowej wykonalności decyzji będzie mógł zostać nadany, jeżeli decyzja ta będzie dotyczyła nielegalnych treści, których rozpowszechnianie może wyczerpywać znamiona czynu zabronionego.

Apel do prezydenta Karola Nawrockiego

W ocenie prezesa Wojciechowskiego rozwiązania, wypracowane w procesie legislacyjnym związanym z wdrażaniem aktu o usługach cyfrowych, mogą wzmocnić ochronę prywatności i danych osobowych w Internecie oraz ograniczyć możliwość wykorzystywania nowych technologii do bezprawnej ingerencji w najbardziej osobiste dobra człowieka. W związku z powyższym prezes UODO zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o akceptację rozwiązań ustawowych chroniących użytkowników sieci (w tym dzieci i młodzież) przed zagrożeniami cyfrowymi, wypracowanych w trakcie procesu legislacyjnego służącego wdrożeniu aktu o usługach cyfrowych.

W swoim stanowisku prezes Wojciechowski podkreślił, że wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ustaw wdrażających DSA jest kluczowe dla zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych przetwarzanych w internecie. Wsparcie prezydenta RP jest również nieocenione w innych obszarach działań podejmowanych dla zwalczania zagrożeń cyfrowych związanych z niepożądanym przetwarzaniem danych osobowych.

Powiązane
Czy Unia Europejska będzie regulować dzieciom dostęp do mediów społecznościowych?
Czy Unia Europejska będzie regulować dzieciom dostęp do mediów społecznościowych?
Nagie zdjęcie nauczycielki. Prezes UODO zawiadamia prokuraturę
Nagie zdjęcie nauczycielki. Prezes UODO zawiadamia prokuraturę
Dane osobowe obywateli ujawnione przez burmistrza Myślenic. Prezes UODO ukarał go karą pieniężną
Dane osobowe obywateli ujawnione przez burmistrza Myślenic. Prezes UODO ukarał go karą pieniężną
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami cyfrowymi. Apel do prezydenta Karola Nawrockiego
22 wrz 2026

Prezes UODO Mirosław Wróblewski zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o poparcie rozwiązań służących skuteczniejszej ochronie użytkowników internetu. W szczególności chodzi o ochronę przed nielegalnym wykorzystywaniem wizerunku dzieci i młodzieży oraz innych danych osobowych.
Zaniżona renta rodzinna. Wyrok SK 140/20 może mieć znaczenie także po śmierci świadczeniobiorcy
22 wrz 2026

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r., sygn. SK 140/20, może mieć znaczenie nie tylko dla osób, którym ZUS zaniżył emeryturę powszechną. Jego skutki mogą dotyczyć również członków rodziny pobierających rentę rodzinną po zmarłym emerycie. Problem może wystąpić w sytuacji, gdy zmarły pobierał wcześniejszą emeryturę, m.in. z uwagi na pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a następnie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego ZUS obliczył jego emeryturę z zastosowaniem pomniejszenia o wcześniej pobrane świadczenia. Jeżeli taka emerytura była zaniżona, zaniżona mogła zostać również renta rodzinna ustalona po śmierci emeryta.
ZUS nie wypłaca pełnego wyrównania świadczenia wspierającego. Ministerstwo odpowiada na interpelację poselską
22 wrz 2026

Osoby z niepełnosprawnościami, które miesiącami czekają na decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, mogą dziś stracić prawo do świadczenia wspierającego za cały okres oczekiwania. Dotyczy to przede wszystkim osób, które złożyły wniosek do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2026 r. Problem stał się przedmiotem interpelacji poselskiej nr 18282, a odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przynosi korzystnego rozwiązania dla osób oczekujących na decyzje. Spór dotyczy tego, od kiedy ZUS powinien wypłacić świadczenie wspierające osobie, która dochowała wszystkich wymaganych terminów, ale na decyzję WZON czekała wiele miesięcy.
Świadczenie wspierające dla seniora. Sąd o punktacji adekwatnej do wieku
22 wrz 2026

Sąd Okręgowy w Radomiu stanął na stanowisku, iż naturalne następstwa procesu starzenia powinny być uwzględniane każdorazowo w odniesieniu do konkretnej osoby i konkretnej czynności. Wiek, w szczególności 75 lat, nie może zatem stanowić samodzielnego i automatycznego kryterium, które redukuje punktację.

REKLAMA

Zapisy na szkolenia obronne „wGotowości”. Wojskowi instruktorzy uczą kompetencji przydatnych w sytuacji zagrożenia
22 wrz 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie zachęcają do udziału w jednodniowych, bezpłatnych szkoleniach obronnych „wGotowości”. Podczas zajęć wojskowi instruktorzy pokażą jak chronić siebie i swoich bliskich. Szkolenia będą trwały do końca listopada.
Ocena 10-letniej prezydentury Andrzeja Dudy rok później. Seniorzy najbardziej rozliczają. Za co najmocniej krytykują wyborcy PiS, a za co wyborcy KO?
22 wrz 2026

Jak wygląda ocena 10-letniej prezydentury Andrzeja Dudy przez społeczeństwo rok później? Okazuje się, że najlepiej wspominają ją młodzi Polacy, a seniorzy najbardziej rozliczają. Za co najmocniej krytykują byłego prezydenta wyborcy PiS, a za co wyborcy KO?
Tysiące skazanych ze "sześćdziesiątką". Najwięcej od lat
22 wrz 2026

W ubiegłym roku nadzwyczajne złagodzenie kary – w tym status małego świadka koronnego – otrzymało ponad 4 tys. oskarżonych, najwięcej od 2022 roku - wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowanych dla „Rz”.
KNF oceniła WIBOR. A gdzie są dane potwierdzające reprezentatywność tego wskaźnika?
21 wrz 2026

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że WIBOR 1M, 3M i 6M zachował zdolność do pomiaru rynku. To ważna konkluzja, ale publiczny komunikat nie pokazuje wyników testów, na podstawie których można ją samodzielnie zweryfikować. W przypadku WIBOR 6M pytanie jest szczególnie istotne, bo oficjalne dane GPW Benchmark wskazują na bardzo niski poziom transakcyjności w okresie objętym oceną nadzoru.

REKLAMA

Czy Unia Europejska będzie regulować dzieciom dostęp do mediów społecznościowych?
22 wrz 2026

Unia Europejska zajmie się cyfrowym bezpieczeństwem i funkcjonowaniem dzieci w internecie. Zakaz korzystania z social mediów dla dzieci do 2. roku życia, miniprofile w wieku 13-15 lat, a od 15. roku życia samodzielne konto - Ursula von der Leyen przedstawiła główne założenia EU KIDS Act. Czy w Unii Europejskiej będzie zakaz korzystania z social mediów przez dzieci?
Emerytowi, który podjął pracę u innego pracodawcy nadal przysługują świadczenia z ZFŚS byłego pracodawcy. Ale czy każdemu?
21 wrz 2026

Więź między zakładem pracy a byłymi pracownikami-emerytami z czasem słabnie. Tymczasem obowiązujące przepisy dotyczące funduszu świadczeń socjalnych przewidują, że nadal należą oni do grona osób uprawnionych do korzystania z przysługujących z niego świadczeń. Wynikają z tego problemy natury praktycznej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA