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Maksymalnie 240 zł za godzinę pracy lekarza. Co miesiąc nie więcej niż 8-krotność płacy minimalnej. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

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30 września 2026, 09:44
lekarze, pielęgniarki, wynagrodzenia
Maksymalnie 240 zł za godzinę pracy lekarza. Miesięcznie nie więcej niż 8-krotność płacy minimalnej. Rząd przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
Shutterstock

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W dniu 22 września 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Zdrowia. Projekt ten zmienia istotnie zasady zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego. Określa limity czasu pracy, minimalny wymiar zatrudnienia dla medyków oraz limity wynagrodzeń. Lepsze wykorzystanie środków w placówkach ochrony zdrowia oznacza lepszą opiekę nad pacjentami i więcej środków przeznaczanych na leczenie. Uporządkowanie zasad zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego to jeden z kluczowych elementów zwiększających stabilność funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Teraz projekt trafia do prac legislacyjnych w Sejmie RP.

Maksymalne stawki godzinowe i miesięczne wynagrodzenia lekarzy i innych pracowników medycznych za świadczenia finansowane przez NFZ

Nowe przepisy wprowadzają maksymalne stawki godzinowe i miesięczne wynagrodzenia osoby wykonującej zawód medyczny (przede wszystkim chodzi tu o lekarzy i pielęgniarki) za świadczenia finansowane przez NFZ.

Zostaje ustalona maksymalna stawka godzinowa w wysokości 1/20 minimalnego wynagrodzenia, co daje obecnie kwotę 240 zł brutto. W 2027 r. będzie to 247,50 zł brutto (1/20 z 4950 zł).

Łączne wynagrodzenie miesięczne nie będzie mogło przekroczyć:
- 8-krotności minimalnego wynagrodzenia w przypadku jednego etatu (aktualnie 8 x 4 806 zł = 38448 zł brutto) i
- 16-krotności minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 16 x 4 806 zł = 76896 zł brutto) w przypadku dwóch etatów.

Maksymalny łączny wymiar czasu pracy u wszystkich świadczeniodawców nie będzie mógł przekraczać dwóch pełnych etatów.

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Ograniczenia dot. zatrudnienia personelu medycznego

Praca u kolejnego świadczeniodawcy będzie wymagała zgody dotychczasowych pracodawców.

Lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i ratownicy medyczni udzielający świadczeń w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w poradniach przyszpitalnych co do zasady będą musieli być zatrudnieni u świadczeniodawcy co najmniej na pół etatu. Praca u kolejnego świadczeniodawcy w tym samym zakresie również będzie wymagała co najmniej połowy etatu.

Ograniczona zostaje możliwość zawierania umów za pośrednictwem spółek czy spółdzielni lekarskich.

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Wprowadzony zostanie zakaz uzależniania wynagrodzenia pracownika medycznego od wysokości kontraktu placówki z NFZ.

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Za naruszenie tych zasad kierownikowi podmiotu leczniczego będzie grozić grzywna do 30 tys. zł.

Wzmocnienie kontroli NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia, po wejściu w życie nowych przepisów, będzie mógł pozyskiwać więcej informacji, także od podmiotów komercyjnych, aby lepiej weryfikować dostępność personelu medycznego w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Prezes NFZ będzie mógł inicjować kontrole w związku z podejrzeniem nierównego traktowania pacjentów, a kompetencje do prowadzenia czynności sprawdzających zostaną skupione u Prezesa NFZ.

NFZ będzie mógł elastyczniej pozyskiwać specjalistów, w tym osoby z wykształceniem medycznym, do zespołów kontrolnych.

Rząd zapowiada też zwiększenie zatrudnienia w NFZ o około 400 osób, przede wszystkim w Departamencie Kontroli.

Większe kompetencje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) i kontrola kosztów

Prezes AOTMiT, za zgodą Ministra Zdrowia, będzie mógł zlecić prace nad wyceną lub zmianą wyceny świadczenia także wtedy, gdy nie zostało ono ujęte w planie taryfikacji. AOTMiT będzie analizować koszty osobowe świadczeniodawców i monitorować przestrzeganie limitów wynagrodzeń. Dane będą analizowane co najmniej dwa razy w roku i obejmą około miliona osób zatrudnionych u 17,6 tys. świadczeniodawców.

Jak wskazuje rząd, celem nowych przepisów ma być:
– wyeliminowanie szkodliwej praktyki, w sposób nieuzasadniony prowadzącej do automatycznego wzrostu wynagrodzenia pracowników medycznych w konsekwencji każdorazowego podniesienia wyceny świadczeń,
– powstrzymanie spirali płacowej w publicznej opiece zdrowotnej, powodującej zadłużanie się podmiotów leczniczych oraz zwiększający się z roku na rok deficyt w finansach NFZ,
– zwiększenie liczby możliwych do sfinansowania przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach ograniczonych środków pozostających w jego dyspozycji.

Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będzie to dotyczyło nowo zawieranych umów. Ustawa zawiera jednak przepisy przejściowe umożliwiające dostosowanie umów obowiązujących w dniu wejścia w życie przepisów. Termin ten jednak będzie nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD439)

 

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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