Dodatkowe pieniądze na urlop bez składek do ZUS? Jest nowa, jasna odpowiedź urzędników

Wielu pracodawców i zatrudnionych uważa, że każda premia czy dodatek do pensji automatycznie oznacza konieczność opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jedna ze spółek postanowiła jednak formalnie zapytać o konkretny przypadek wypłaty środków na wakacje. Najnowsza decyzja ZUS z rozwiewa wszelkie wątpliwości – ale bezwzględnie trzeba spełnić dwa kluczowe warunki.

Dwie osoby na etacie i ekstra gotówka na wakacje. Spółka rzuciła wyzwanie przepisom

Jedna ze spółek w sporządzonym przez siebie wniosku o interpretację indywidualną do ZUS wskazała, że „zatrudnia dwie osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Nie tworzy funduszu socjalnego, ale chce wypłacić ze środków obrotowych świadczenie urlopowe, przy spełnieniu warunków o 14-dniowym urlopie. W związku z tym zapytała, czy należy naliczać składki ZUS od tego świadczenia. Jej zdaniem - nie.”

REKLAMA

REKLAMA

W uzupełnieniu do wniosku spółka wskazała, że wartość wypłaconego pracownikom świadczenia urlopowego stanowić będzie przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

ZUS weryfikuje przepisy. Katalog wyjątków jest zamknięty i rygorystyczny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził, co następuje: „Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są za pośrednictwem przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodne z art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

REKLAMA

W podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych, jak również

przychodów wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia.

Z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

ZUS podkreślił, że zamknięty i wyczerpujący katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty ww. rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne rentowe. Oznacza to, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią jedynie te przychody, które prawodawca enumeratywnie wymienił w § 2 ust. 1 pkt 1-30 tegoż rozporządzenia.

W § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia wskazano, że podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy powołanej w pkt 20 (ww. rozporządzenia składkowego) - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie.

Natomiast § 2 ust. 1 pkt 20 wyżej cytowanego rozporządzenia wskazuje, że podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Mniej niż 50 pracowników i specjalny przywilej. Musisz jednak spełnić kluczowy warunek

Zasady tworzenia przez pracodawców Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu określają przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4-6. Wysokość świadczenia urlopowego, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, określonego w art. 5 ust. 2, 2a i 3 - odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia dla zatrudnionych, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (art. 3 ust. 4).

Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 3 ust. 5), a jego wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Od tak wypłaconego świadczenia urlopowego zgodnie z art. 3 ust. 6 nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne.

Zielone światło od urzędników. Oto ostateczny werdykt w sprawie składek

Uwzględniając powyższe ZUS uznał, że przedsiębiorca zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, decydując się na wypłatę swoim pracownikom świadczenia urlopowego, wypełniając przesłanki wynikające z przepisów ustawy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, nie będzie zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie będzie również zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.”