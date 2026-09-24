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ZUS o umowach o dzieło. Jeden region absolutnie dominuje, Polacy wolą pracować krótko

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24 września 2026, 07:52
oprac. Adam Kuchta
ZUS umowy o dzieło
ZUS ujawnił nowe dane o umowach o dzieło. Jeden region absolutnie dominuje, Polacy wolą pracować krótko
Shutterstock

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Polacy coraz chętniej dorabiają na umowach o dzieło, a prawdziwym zagłębiem takich zleceń pozostaje Mazowsze. Najnowsze dane ZUS za pierwsze półrocze 2026 roku pokazują wyraźny trend: dominują umowy ekspresowe, trwające zaledwie jeden dzień, zawierane głównie w branżach kreatywnych i IT. Co ciekawe, tradycyjne papierowe formularze niemal całkowicie odeszły do lamusa.

W porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku liczba wykonawców umów o dzieło wzrosła z 201,9 tys. do 203,7 tys. osób – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najwięcej tego typu kontraktów zawieranych jest w województwie mazowieckim, a ich cechą charakterystyczną jest bardzo krótki czas trwania – najczęściej nie przekracza on 9 dni. Z oficjalnych statystyk za pierwsze sześć miesięcy 2026 roku wynika, że do ZUS-u przekazano w tym czasie 519,6 tys. formularzy RUD. Zgłoszono w nich łącznie 609,3 tys. umów o dzieło.

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ZUS podaje, że wśród umów o dzieło dominują te zawierane na krótkie terminy. Większość zgłoszeń idzie drogą elektroniczną

Niemal 93 proc. wszystkich formularzy wpłynęło do urzędu drogą elektroniczną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyraźnie zaznaczył, że osobiste składanie dokumentów przy okienku w oddziale stało się dziś rzadkością.

Dane ZUS jednoznacznie potwierdzają, że w strukturze umów o dzieło dominują te zawierane na krótkie terminy. Ponad 61 proc. z nich trwało nie dłużej niż 9 dni. Największą popularnością cieszyły się umowy jednodniowe, które stanowiły aż 27,88 proc. wszystkich zgłoszeń.

Kto i gdzie podpisuje najczęściej umowy o dzieła? ZUS wskazuje, że wyróżniają się trzy sektory

Ponad połowa wykonawców realizowała zlecenia w jednym z trzech głównych sektorów gospodarki:

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  • informacja i komunikacja – 22,7 proc.,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 17,7 proc.,
  • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 14,8 proc.

Geograficznym liderem zestawienia pozostaje Mazowsze. Na każde 10 tys. płatników składek zgłoszono tam ponad 6,1 tys. umów o dzieło. To blisko dziewięciokrotnie wyższy wynik niż w województwie warmińsko-mazurskim, które zamyka ogólnokrajową stawkę z najniższym wskaźnikiem.

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Egzotyczne kierunki w rejestrach. W bazach danych ZUS pojawiły się umowy podpisane z obywatelami Jamajki, Botswany i Kenii

W pierwszym półroczu 2026 roku obywatele innych państw stanowili 6,68 proc. ogółu wykonawców umów o dzieło. W tej grupie dominacja należała do obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy odpowiadali za trzy czwarte zagranicznych zgłoszeń. W bazach danych ZUS pojawiły się jednak również pojedyncze, egzotyczne umowy podpisane z obywatelami Jamajki, Botswany oraz Kenii.

Państwowy rejestr umów o dzieło działa w strukturach ZUS już od pięciu lat. Urzędnicy zwracają uwagę, że po tę formę współpracy najchętniej sięgają niewielkie firmy – zwłaszcza z branży technologicznej oraz kreatywnej – a realizowane projekty mają z założenia charakter krótkoterminowy.

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Źródło: INFOR
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