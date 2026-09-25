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Zakaz trzymania psów na łańcuchu. Jak trzymać psa w kojcu?

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25 września 2026, 13:31
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
pies kojec zakaz trzymania psów na łańcuchu uwięzi ochrona zwierząt
Shutterstock

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W przyszłym roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Od dnia 28 lipca 2027 roku zacznie obowiązywać zakaz trzymania psów na uwięzi. Resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psa w kojcu.

Jest projekt rozporządzenia o warunkach utrzymywania psa w kojcu

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psa w kojcu. Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1580, z późn. zm.).

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Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. poz. 1005) od 28 lipca 2027 r. wprowadzi zakaz utrzymywania psów na uwięzi. Przepisy tej ustawy dopuszczą jednak możliwość utrzymywania psa w kojcu.

Konsekwencja nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie zwierząt, które wejdą w życie 28 lipca 2027 r. dopuszczają utrzymywanie psa w kojcu w razie niemożliwości zapewnienia stałego, swobodnego poruszania się po terenie z powodu braku ogrodzenia lub stwarzania przez psa niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka lub innego zwierzęcia. Kojec został zdefiniowany jako miejsce znajdujące się na ogrodzonym lub nieogrodzonym terenie, w którym utrzymuje się psa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym i z której nieuwiązany pies nie może samodzielne wyjść.

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Utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że ma on powierzchnię umożliwiającą temu psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Ponadto kojec powinien mieć trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki zawierają prześwity przepuszczające światło i zapewniające swobodny przepływ powietrza.

Jak powinien być zbudowany kojec dla psa

Projektowane rozporządzenie zakłada, że psa będzie można utrzymywać w kojcu, który jest wykonany z trwałych materiałów umożliwiających jego czyszczenie i dezynfekcję, w sposób:

  • niepowodujący urazów lub uszkodzeń ciała psa,
  • uniemożliwiający ucieczkę psa z kojca.

Kojec powinien posiadać zadaszenie obejmujące co najmniej 50 proc. powierzchni kojca i boki o wysokości co najmniej 2 m. Buda znajdująca się w kojcu powinna być wykonana z drewna i zabezpieczona środkami impregnującymi nieszkodliwymi dla psa.

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Utrzymywanie psów w kojcu

Według projektu rozporządzenia psy w kojcu powinny być utrzymywane pojedynczo lub w grupach złożonych ze zgodnie żyjących zwierząt. Psy agresywne należy utrzymywać wyłącznie pojedynczo.

Suk ze szczeniętami i całych miotów szczeniąt nie powinno się rozdzielać. Suce karmiącej utrzymywanej w kojcu ze szczeniętami do 3. miesiąca życia powinno zapewnić się w kojcu powierzchnię odpowiadającą wysokości w kłębie tej suki. Szczenięta po ukończeniu 3. miesiąca życia przenosi się do oddzielnych kojców o powierzchni odpowiadającej wysokościom tych szczeniąt w kłębie. Ponadto suce karmiącej będzie trzeba zapewnić dodatkowe pomieszczenie lub przedział umożliwiające czasową separację od szczeniąt.

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Wejście w życie nowych przepisów

Przepisy nowelizujące ustawę o ochronie zwierząt wejdą w życie 28 lipca 2027 r. Projektowane rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psa w kojcu zakłada, że wejdzie w życie w tym samym dniu.

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Źródło: INFOR
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