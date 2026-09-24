Egzaminy klasyfikacyjne uczniów korzystających z edukacji domowej nadal budzą kontrowersje wśród rodziców i samych uczniów. Wątpliwości mają też posłowie, którzy skierowali do Ministerstwa Edukacji Narodowej interpelację w sprawie niejasności przepisów dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych.

Interpelacja poselska w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych

Rodzice i uczniowie korzystający z edukacji domowej nadal mają wątpliwości związane z przepisami regulującymi przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych w ramach edukacji domowej. W związku z tym grupa posłów zwróciła się z interpelacją (nr 19399) do minister edukacji.

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Posłowie skierowali do szefowej resortu edukacji pytanie dotyczące m. in. obecnie obowiązujących zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych uczniów korzystających z edukacji domowej. Ponadto zapytali czy MEN planuje podjęcie działań legislacyjnych lub organizacyjnych w celu zapewnienia rodzicom i uczniom korzystającym z edukacji domowej jasnych i jednolitych zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.

Odpowiedzi na interpelację udzieliła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer.

Nie ma możliwości przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych online

Wiceminister Lubnauer wyjaśniła, że przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych nie wprowadzają faktycznej zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. Nowelizacja stanowi natomiast doprecyzowanie regulacji, które mają przeciwdziałać błędnym interpretacjom przepisów prawa. Nowe przepisy weszły w życie od 1 września 2026 r.

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Wyjątkiem są zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności, które wejdą w życie od 1 września 2027 r. Przepisy w tym zakresie jednoznacznie wskazują, że egzamin odbywa się w szkole, do której uczeń został przyjęty, w bezpośredniej obecności komisji oraz w sali zapewniającej warunki do samodzielnej pracy. Określają również m. in.:

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minimalny czas trwania egzaminów,

zasady korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych,

zasady potwierdzania tożsamości ucznia,

termin ustalenia i przekazania uczniowi i jego rodzicom wyniku.

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Zmiany te wejdą w życie w terminie późniejszym, aby dać czas szkołom na dostosowanie się do doprecyzowanych i uzupełnionych wymagań w zakresie przeprowadzania egzaminów i sprawdzianu. Uczniowie i rodzice będą mogli z odpowiednim wyprzedzeniem poznać zasady, według których egzaminy i sprawdzian będą przeprowadzane.

Lubnauer podkreśla, że przepisy oświatowe nie przewidują możliwości przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego online. W związku z powyższym egzamin klasyfikacyjny, zarówno w roku szkolnym 2026/2027, jak i w latach następnych, musi odbywać się stacjonarnie.

Kontrole spełniania obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą

Wiceminister Katarzyna Lubnauer poinformowała także, że w roku szkolnym 2026/2027 odbędą się kontrole planowe w zakresie prawidłowości organizacji spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą przez uczniów, w tym przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.

Kontrolą objętych będzie 30 proc. publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w których uczniowie spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie ustawy - Prawo oświatowe. Kurator oświaty stwierdziwszy nieprawidłowości w danej szkole może wydać dyrektorowi zalecenia dotyczące ich usunięcia.

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