REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowy sondaż IBRiS zmienia wszystko. Jedna partia całkowicie straciła wyborców, a lider ma ogromny problem

Nowy sondaż IBRiS zmienia wszystko. Jedna partia całkowicie straciła wyborców, a lider ma ogromny problem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 października 2026, 09:41
oprac. Adam Kuchta
sondaż partyjny wybory ibris
Najnowszy sondaż IBRiS zmienia wszystko. Jedna partia niemal całkowicie straciła wyborców, a lider ma ogromny problem
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera na polskiej scenie politycznej, ale najnowsze badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przynosi też sensacyjne rozstrzygnięcia. Jeden z dotychczasowych koalicjantów rządowych zaliczył spektakularne tąpnięcie i znalazł się na granicy politycznego niebytu. Na prawicy z kolei trwa bezwzględna walka, w której tradycyjny lider gwałtownie traci dystans do rosnących w siłę rywali.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na podium doszłoby do sporych przetasowań. Z sondażu przeprowadzonego w dniach 18-19 września br. na grupie 1070 respondentów wynika, że Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory z wynikiem 30,9 proc. To wzrost o 2,8 p.p. w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Mimo tak dobrego rezultatu, obecny układ sił w parlamencie nie dałby ugrupowaniu Donalda Tuska samodzielnej większości.

REKLAMA

REKLAMA

Wielkie tąpnięcie i walka na prawicy. Konfederacja tuż za plecami dawnego lidera

Prawdziwe trzęsienie ziemi widać jednak na kolejnych miejscach. Prawo i Sprawiedliwość notuje systematyczne spadki – chęć oddania głosu na tę partię zadeklarowało 17,3 proc. badanych (spadek o 0,8 p.p.). Poparcie dla PiS jest mocno podgryzane przez prawicowych konkurentów, którzy rosną w siłę.

Tuż za plecami dawnego lidera plasuje się Konfederacja z wynikiem 15,3 proc. (wzrost aż o 2,1 p.p.). Co ciekawe, w zestawieniu osobno ujęto także Konfederację Korony Polskiej, na którą chce głosować już co dziesiąty ankietowany (10 proc.), co oznacza wzrost o 1,2 p.p.

Kto jeszcze wchodzi do Sejmu, a kto znika z mapy? Polska 2050 w zasadzie przestaje mieć jakichkolwiek wyborców

Do ław poselskich wprowadziłyby swoich przedstawicieli jeszcze trzy formacje:

REKLAMA

  • Lewica – uzyskując 7,7 proc. głosów (wzrost z poziomu 6,6 proc.),
  • Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego – cieszące się poparciem 6,4 proc. wyborców (wynik zbliżony do ubiegłomiesięcznego).

Największym zaskoczeniem i jednocześnie dramatem tego badania są wyniki dotychczasowych partii tworzących Trzecią Drogę. Pod progiem wyborczym znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,4 proc., a także Partia Razem, która zdobyła 3,1 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najgorsze wieści napłynęły jednak dla Szymona Hołowni. Polska 2050 w zasadzie przestaje mieć jakichkolwiek wyborców – w najnowszym sondażu IBRiS chęć głosowania na tę partię wyraziło zaledwie 0,2 proc. respondentów.

Zobacz również:
Powiązane
ZUS chce wypłacać emerytury tylko raz w roku. Chodzi tutaj o konkretną grupę seniorów
ZUS chce wypłacać emerytury tylko raz w roku. Chodzi tutaj o konkretną grupę seniorów
Wysokość emerytur w 2027 r. Rząd podjął kluczową decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Wysokość emerytur w 2027 r. Rząd podjął kluczową decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
ZUS przelewa emeryturę, o której inni mogą jedynie pomarzyć. To jest najwyższe świadczenie w Polsce
ZUS przelewa emeryturę, o której inni mogą jedynie pomarzyć. To jest najwyższe świadczenie w Polsce
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pieniądze dla rolników. Do 23 października można składać wnioski o rekompensatę strat. Chodzi o zakup nawozów i oleju napędowego
03 paź 2026

Straty rolników poniesione w związku ze wzrostem kosztów zakupu oleju napędowego oraz nawozów mineralnych zostaną zrekompensowane. Rada Ministrów przyjęła projekt odpowiedniego rozporządzenia i zadeklarowała, że ponownie zweryfikuje wysokości cen nawozów przyjęte na potrzeby programu dopłat.
Wolne w pracy w związku z żałobą. Z prawem do wynagrodzenia i nawet na rok. Resortowi pracy kończy się czas na odpowiedź
03 paź 2026

Czy pracownicy powinni zyskać nowe uprawnienie, które pozwoli im zadbać o kondycję psychiczną po stracie najbliższych? Do resortu pracy trafiła petycja z propozycją wprowadzenia w obowiązujących przepisach zmian. Z uwagi na swój charakter miałyby one w pewnym zakresie dotyczyć również osób uczących się, które nie są pracownikami.
Jest instrukcja postępowania w razie ataku z powietrza i ogłoszenia alarmu. MSWiA przygotowało wytyczne do dla szkół i przedszkoli
02 paź 2026

MSWiA przygotowało instrukcję na wypadek ataku z powietrza i ogłoszenia alarmu. Dokument ma zapobiec sytuacjom, które miały miejsce na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdy podczas alarmu o zagrożeniu z powietrza, niektóre placówki ewakuowały uczniów na zewnątrz. Instrukcje dotyczą przygotowania budynku, rozpoznawania komunikatów alarmowych, postępowania po ogłoszeniu alarmu a także informacja rodziców o sytuacji kryzysowej.
Święto zawodu, który niemal zniknął z mapy Polski. Dawniej zatrudniał miliony, dziś wraca w zupełnie innej roli
02 paź 2026

Już w najbliższą sobotę będziemy obchodzić Dzień Tkaczki. Choć historia tego rzemiosła sięga aż 30 tysięcy lat p.n.e., to rewolucja przemysłowa i XIX-wieczne fabryki zmieniły je w prawdziwe piekło na ziemi. Sprawdź, dlaczego w czasach PRL łódzkie włókniarki potrafiły zatrzymać całe miasto i jak dawne imperium bawełny zyskuje dziś drugie, zaskakujące życie.

REKLAMA

To nie te czasy, że można oszukiwać MOPS. Pracownicy MOPS udają klientów. Kogo mają udawać wiedzą z Facebooka
02 paź 2026

W sprawie przedstawionej w artykule pracownik MOPS zadzwonił do tatuażysty na kontakt z Facebooku i umówił się na wykonanie tatuażu. informacje pozyskać z Facebooka, gdzie znalazł ogłoszenie o usługach robienia tatuażu. Z historii tej wynikają dwa etapy prowokacji przeprowadzonej przez pracowników MOPS: Krok pierwszy to przejrzenie Facebooka wnioskującego z zasiłek z MOPS. Krok nr 2 to udawanie klienta przed wnioskodawcą. W ten sposób wie, że oświadczenia o dochodach z wniosku nie są prawdziwe.
W Madrycie poradzili sobie z dzikami dzięki myśliwym łucznikom. Dlaczego w Polsce nie można polować z łukiem?
03 paź 2026

Coraz większa liczba dzików bytująca na terenach polskich miast stała się jednym z najbardziej istotnych codziennych problemów. Zwierzęta te nie tylko niszczą tereny zielone, ogrodzenia i prywatne ogrody ale stwarzają realne zagrożenie wypadkami drogowymi, czy nawet atakami na ludzi. Warto w tym kontekście przytoczyć przykład stolicy Hiszpanii. W Madrycie od ponad dekady skutecznie, bezpiecznie i dyskretnie redukuje się populację dzików na obszarach zurbanizowanych przy użyciu myśliwych łuczników. A władze polskich miast pozostają nadal sparaliżowane, głównie przez przestarzałe regulacje prawne dot. łowiectwa. Bo polskie prawo nie dopuszcza polowania z łukiem - w odróżnieniu od kilkunastu państw Europy.
Komu przysługuje opieka z MOPS? Kryteria w 2026 roku
02 paź 2026

Jakie formy opieki nad osobami starszymi i chorymi można otrzymać w ramach pomocy społecznej? Czy są one bezpłatne? Co oznaczają nowe standardy usług, które weszły w życie w 2026 roku? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.
Obowiązek oznakowania punktów schronienia. Właściciele i zarządcy budynków mają czas do 31 grudnia 2026 roku
02 paź 2026

Do 31 grudnia 2026 roku punkty schronienia należy oznakować międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej. Punkt schronienia należy też oznakować napisem „PUNKT SCHRONIENIA”. Takie są nowe obowiązki dla właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków oraz placów składowych i wiat.

REKLAMA

ZUS weźmie się za karty lunchowe dla pracowników? Urzędnicy już na to czekają
03 paź 2026

Wydaje ci się, że legalnie oszczędzasz na składkach, dając pracownikom popularne karty przedpłacone na posiłki? Nic bardziej mylnego. Najnowsza decyzja ZUS stawia sprawę jasno: jeśli nie dopilnujesz jednego, kluczowego szczegółu, urzędnicy nakażą ci natychmiastową dopłatę zaległych składek wraz z odsetkami. Chodzi o setki złotych od każdego zatrudnionego, a ciężar dowodu spoczywa wyłącznie na tobie.
Przełom w komisjach. Osoba niepełnosprawna kwalifikuje osobę niepełnosprawną do świadczenia
02 paź 2026

Nowość wprowadza ustawa o asystencji osobistej. W składzie osób oceniających sprawność osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej ma znajdować się jedna osoba o niepełnosprawności odpowiadającej tej która dotknęła osobę starającą się o asystencję. Są wyjątki od tej zasady wynikające z tego, że nie zawsze będzie możliwe znalezienie odpowiedniej osoby. W wielu sytuacjach jest to nierealne. Pytanie w tytule artykułu: "Czy i kiedy w świadczeniu wspierającym?" wynika z tego, że asystencję osobistą i świadczenie wspierające łączy
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA