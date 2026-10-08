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Nowy sondaż IBRiS zmienia wszystko. Jedna partia całkowicie straciła wyborców, a lider ma ogromny problem

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08 października 2026, 18:20
oprac. Adam Kuchta
sondaż partyjny wybory ibris
Najnowszy sondaż IBRiS zmienia wszystko. Jedna partia niemal całkowicie straciła wyborców, a lider ma ogromny problem
Shutterstock

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Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera na polskiej scenie politycznej, ale najnowsze badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przynosi też sensacyjne rozstrzygnięcia. Jeden z dotychczasowych koalicjantów rządowych zaliczył spektakularne tąpnięcie i znalazł się na granicy politycznego niebytu. Na prawicy z kolei trwa bezwzględna walka, w której tradycyjny lider gwałtownie traci dystans do rosnących w siłę rywali.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższym czasie, na podium doszłoby do sporych przetasowań. Z sondażu przeprowadzonego w dniach 18-19 września br. na grupie 1070 respondentów wynika, że Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory z wynikiem 30,9 proc. To wzrost o 2,8 p.p. w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Mimo tak dobrego rezultatu, obecny układ sił w parlamencie nie dałby ugrupowaniu Donalda Tuska samodzielnej większości.

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Wielkie tąpnięcie i walka na prawicy. Konfederacja tuż za plecami dawnego lidera

Prawdziwe trzęsienie ziemi widać jednak na kolejnych miejscach. Prawo i Sprawiedliwość notuje systematyczne spadki – chęć oddania głosu na tę partię zadeklarowało 17,3 proc. badanych (spadek o 0,8 p.p.). Poparcie dla PiS jest mocno podgryzane przez prawicowych konkurentów, którzy rosną w siłę.

Tuż za plecami dawnego lidera plasuje się Konfederacja z wynikiem 15,3 proc. (wzrost aż o 2,1 p.p.). Co ciekawe, w zestawieniu osobno ujęto także Konfederację Korony Polskiej, na którą chce głosować już co dziesiąty ankietowany (10 proc.), co oznacza wzrost o 1,2 p.p.

Kto jeszcze wchodzi do Sejmu, a kto znika z mapy? Polska 2050 w zasadzie przestaje mieć jakichkolwiek wyborców

Do ław poselskich wprowadziłyby swoich przedstawicieli jeszcze trzy formacje:

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  • Lewica – uzyskując 7,7 proc. głosów (wzrost z poziomu 6,6 proc.),
  • Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego – cieszące się poparciem 6,4 proc. wyborców (wynik zbliżony do ubiegłomiesięcznego).

Największym zaskoczeniem i jednocześnie dramatem tego badania są wyniki dotychczasowych partii tworzących Trzecią Drogę. Pod progiem wyborczym znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,4 proc., a także Partia Razem, która zdobyła 3,1 proc.

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Najgorsze wieści napłynęły jednak dla Szymona Hołowni. Polska 2050 w zasadzie przestaje mieć jakichkolwiek wyborców – w najnowszym sondażu IBRiS chęć głosowania na tę partię wyraziło zaledwie 0,2 proc. respondentów.

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Źródło: INFOR
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