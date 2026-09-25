REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowy sondaż IBRiS zmienia wszystko. Jedna partia całkowicie straciła wyborców, a lider ma ogromny problem

Nowy sondaż IBRiS zmienia wszystko. Jedna partia całkowicie straciła wyborców, a lider ma ogromny problem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 września 2026, 18:12
oprac. Adam Kuchta
sondaż partyjny wybory ibris
Najnowszy sondaż IBRiS zmienia wszystko. Jedna partia niemal całkowicie straciła wyborców, a lider ma ogromny problem
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera na polskiej scenie politycznej, ale najnowsze badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przynosi też sensacyjne rozstrzygnięcia. Jeden z dotychczasowych koalicjantów rządowych zaliczył spektakularne tąpnięcie i znalazł się na granicy politycznego niebytu. Na prawicy z kolei trwa bezwzględna walka, w której tradycyjny lider gwałtownie traci dystans do rosnących w siłę rywali.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na podium doszłoby do sporych przetasowań. Z sondażu przeprowadzonego w dniach 18-19 września br. na grupie 1070 respondentów wynika, że Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory z wynikiem 30,9 proc. To wzrost o 2,8 p.p. w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Mimo tak dobrego rezultatu, obecny układ sił w parlamencie nie dałby ugrupowaniu Donalda Tuska samodzielnej większości.

REKLAMA

REKLAMA

Wielkie tąpnięcie i walka na prawicy. Konfederacja tuż za plecami dawnego lidera

Prawdziwe trzęsienie ziemi widać jednak na kolejnych miejscach. Prawo i Sprawiedliwość notuje systematyczne spadki – chęć oddania głosu na tę partię zadeklarowało 17,3 proc. badanych (spadek o 0,8 p.p.). Poparcie dla PiS jest mocno podgryzane przez prawicowych konkurentów, którzy rosną w siłę.

Tuż za plecami dawnego lidera plasuje się Konfederacja z wynikiem 15,3 proc. (wzrost aż o 2,1 p.p.). Co ciekawe, w zestawieniu osobno ujęto także Konfederację Korony Polskiej, na którą chce głosować już co dziesiąty ankietowany (10 proc.), co oznacza wzrost o 1,2 p.p.

Kto jeszcze wchodzi do Sejmu, a kto znika z mapy? Polska 2050 w zasadzie przestaje mieć jakichkolwiek wyborców

Do ław poselskich wprowadziłyby swoich przedstawicieli jeszcze trzy formacje:

REKLAMA

  • Lewica – uzyskując 7,7 proc. głosów (wzrost z poziomu 6,6 proc.),
  • Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego – cieszące się poparciem 6,4 proc. wyborców (wynik zbliżony do ubiegłomiesięcznego).

Największym zaskoczeniem i jednocześnie dramatem tego badania są wyniki dotychczasowych partii tworzących Trzecią Drogę. Pod progiem wyborczym znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,4 proc., a także Partia Razem, która zdobyła 3,1 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najgorsze wieści napłynęły jednak dla Szymona Hołowni. Polska 2050 w zasadzie przestaje mieć jakichkolwiek wyborców – w najnowszym sondażu IBRiS chęć głosowania na tę partię wyraziło zaledwie 0,2 proc. respondentów.

Zobacz również:
Powiązane
Emerytury od marca 2027 r. Rząd podjął istotną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Emerytury od marca 2027 r. Rząd podjął istotną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
ZUS wypłaca mu emeryturę, o której inni mogą jedynie pomarzyć. Jest to najwyższe świadczenie w Polsce
ZUS wypłaca mu emeryturę, o której inni mogą jedynie pomarzyć. Jest to najwyższe świadczenie w Polsce
ZUS chciałby wypłacać emerytury jedynie raz w roku? Chodzi tutaj o konkretną grupę seniorów
ZUS chciałby wypłacać emerytury jedynie raz w roku? Chodzi tutaj o konkretną grupę seniorów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zasady przyznawania urlopu ojcowskiego. Jak długo trwa ochrona zatrudnienia pracownika? [wzór wniosku]
25 wrz 2026

Pracownik-ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego. Podczas urlopu zatrudnienie pracownika jest chronione i pracodawca nie może – co do zasady – wypowiedzieć lub rozwiązać z nim umowy o pracę. W celu uzyskania urlopu ojcowskiego pracownik musi spełnić warunki określone przepisami. O jakie warunki chodzi?
Pracodawca może czasem zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim. Przed czym nie chroni art. 41 kodeksu pracy?
25 wrz 2026

Wśród pracowników utrwaliło się przekonanie, że osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim jest "nietykalna", a samo zwolnienie lekarskie stanowi gwarancję, że w czasie choroby nie da się nikogo zwolnić. Rzeczywistość prawna wygląda jednak inaczej. Ochrona wynikająca z niezdolności do pracy potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, rzeczywiście istnieje i ma umocowanie w Kodeksie pracy. Nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Jej zakres jest ograniczony zarówno co do sposobu rozwiązania umowy, jak i czasu trwania. Przebywanie na zwolnieniu lekarskim chroni pracownika tylko w określonych sytuacjach i wyłącznie przez pewien okres.
Dziś zarabiasz ok. 10 tys. zł – dostaniesz emeryturę równą 32–40% ostatniej pensji. Dla kogo OIPE może być ratunkiem przed emerytalną biedą?
25 wrz 2026

Eksperci szacują, że przyszła emerytura osób dziś aktywnych zawodowo może być warta mniej niż połowę ostatniej pensji. Najnowsze prognozy OECD wskazują, że osoba rozpoczynająca dziś karierę zawodową w Polsce i przez całe życie zarabiająca przeciętne wynagrodzenie może otrzymać świadczenie odpowiadające zaledwie 31,8 proc. wcześniejszych zarobków w przypadku kobiet i 40,6 proc. w przypadku mężczyzn. Dla porównania, średnia w krajach OECD wynosi odpowiednio 62,4 proc. i 63,2 proc.
Wybory w Krakowie 2026: kandydaci i sondaże. Kiedy będzie druga tura?
25 wrz 2026

Wybory w Krakowie już w najbliższą niedzielę 27 września 2026 r.: na liście będzie ośmiu kandydatów, ale Jan Hoggman wycofał się z wyborów. Co mówią sondaże? Politolog ocenia, kto ma największe szanse na wygraną. Kiedy będzie druga tura wyborów na prezydenta miasta Krakowa?

REKLAMA

Przeciętny dochód z hektara wzrósł, rolnicy mogą stracić na świadczeniach
25 wrz 2026

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego znowu wzrósł. I choć nie odzwierciedla on rzeczywistego dochodu poszczególnych rolników, to przełoży się na ich prawo do szeregu świadczeń.
Sąd: ZUS zabrał 11 emerytur kobiecie przez podpis życia. Kłopoty przez zmianę adresu zamieszkania
25 wrz 2026

Pomimo że ZUS po uzyskaniu „poświadczenia życia” wznowił wypłatę emerytury, to uczynił do dopiero od daty złożenia wniosku przez ubezpieczoną, nie zaś od daty faktycznego wstrzymania świadczenia. Emeryt jest pozbawiony przez ZUS emerytury za okres, w którym prawo do jej otrzymywania bez wątpienia mu przysługiwało.
28 października wejdzie w życie ustawa o AI. Firmom grożą kary za brak procedur. Będzie też nowy organ: KRiBSI
25 wrz 2026

28 października 2026 r. wchodzi w życie ustawa o systemach sztucznej inteligencji, która powołuje nowy organ nadzorczy - Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Firmy bez uporządkowanych procedur korzystania z AI zapłacą za to wysoką cenę - zarówno w sądzie, jak i w bilansie spółki.
Koniec ze stawianiem śmietników pod domem i przy płocie – 5000 zł grzywny za niewłaściwe umiejscowienie pojemników na odpady przez właściciela nieruchomości od 20 września 2026 r.?
25 wrz 2026

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które utraciło moc obowiązującą z dniem 20 września 2026 r. (ale na zasadach wynikających z przepisów przejściowych dodanych do ustawy prawo budowlane – nadal, w określonych przypadkach, może znajdować zastosowanie) – wymogi co do minimalnej odległości miejsca gromadzenia odpadów (umiejscowienia śmietników) od okien i drzwi domów oraz granicy nieruchomości – wyłączało w stosunku do zabudowy jednorodzinnej. Nowe rozporządzenie, nad którym pracuje obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii – takiego wyłączenia jednak nie zawiera.

REKLAMA

Po zajęciu wynagrodzenia przez komornika nie ma pola do negocjacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
25 wrz 2026

Czy pracodawca może pomóc pracownikowi ochronić pensję przed komornikiem? Gdy dochodzi do zajęcia wynagrodzenia, nie ma pola do negocjacji i zmiany zasad wynagradzania, która mogłaby utrudniać egzekucję.
Nowy projekt ustawy zmienia zasady wypłaty emerytur minimalnych. Propozycja wprowadza próg 120 tys. zł
25 wrz 2026

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy modyfikujący dotychczasowe zasady przyznawania gwarantowanych najniższych świadczeń emerytalnych. Złożona przez posłów Konfederacji propozycja ma na celu uszczelnienie systemu i ograniczenie dopłat dla osób, które odprowadziły minimalną liczbę składek w Polsce. Nowe kryterium finansowe objęłoby jednak wszystkich ubezpieczonych bez względu na obywatelstwo, co wywołało dyskusję ekspertów na temat wpływu przepisów na polskich seniorów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA