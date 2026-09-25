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Zmiana w ostatniej chwili przed wyborami w Krakowie. Jeden szczegół na karcie może zmylić głosujących

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25 września 2026, 08:24
oprac. Adam Kuchta
wybory głosowanie kraków
Zmiana w ostatniej chwili przed wyborami w Krakowie. Jeden szczegół na karcie może zmylić głosujących
Shutterstock

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Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta w przedterminowym głosowaniu. Choć kampania wyborcza dobiega końca, a za chwilę zacznie obowiązywać cisza wyborcza, to ostatnie wydarzenia kompletnie zmieniły sytuację na karcie do głosowania. Pojawi się na niej nazwisko osoby, która... wcale nie startuje. Wyjaśniamy, jak oddać ważny głos, kto walczy o fotel prezydenta i na jakie darmowe ułatwienia mogą liczyć krakowianie w dniu wyborów.

Ośmiu kandydatów na karcie, ale głosować można tylko na siedmiu. Uważaj na ten błąd

Ten piątek w Krakowie jest już ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Od północy z piątku na sobotę do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd prezydenta Krakowa ubiega się siedmioro kandydatów: przedstawicielka KO i PSL, troje przedstawicieli lewicy, dwóch prawicy i jeden kandydat bezpartyjny.

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Na karcie do głosowania znajdzie się jednak osiem nazwisk. Będzie tam także nazwisko bezpartyjnego Jana Hoffmana, choć w środę zrezygnował on ze startu w wyborach.

Kim są kandydaci? Pełna lista nazwisk i wiek pretendentów

Nazwiska na karcie do głosowania umieszczone będą w kolejności alfabetycznej: Michał Krzysztof Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość), Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców), Daria Iwona Gosek-Popiołek (KW NL), Jan Krzysztof Hoffman (KWW Jana Hoffmana – REFERENDUMKRK), Michał Grzegorz Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Katarzyna Owca (KW Razem), Monika Jadwiga Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami), Sławomir Jan Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska). Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak „x» przy jednym z kandydatów.

Głos oddany przy bezpartyjnym Janie Hoffmanie będzie nieważny, ponieważ kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. Swoje poparcie przekazał również bezpartyjnemu Łukaszowi Gibale. Nazwisko Hoffmana będzie widnieć karcie do głosowania, ponieważ kandydat zbyt późno ogłosił rezygnację i niemożliwy jest już wydruk kart bez jego nazwiska.

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Lokale wyborcze, godziny otwarcia i darmowy transport dla mieszkańców

Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7-21. Mieszkaniec będzie mógł zagłosować w obwodzie głosowania, do którego jest przypisany. Miasto podzielone zostało na 454 takie obwody – 412 stałe i 42 odrębne (szpitale, domy opieki, domy pomocy społecznej, areszty śledcze).

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Większość kandydatów jest w wieku od ok. 40 do ok. 50 lat. Najmłodsza, Aleksandra Owca, skończyła 34 lata. Najstarszy – Sławomir Pietrzyk – 75 lat. W Krakowie urodzili się i na stałe tu mieszkają: Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Sławomir Pietrzyk. Gosek-Popiołek i Piątkowska związały swoje życie z tym miastem od czasów studenckich.

Drewnicki jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, przedsiębiorcą. Gibała to radny miejski, przedsiębiorca, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Gosek-Popiołek to posłanka Lewicy, kierowniczka domu kultury. Klimek zajmuje się branżą florystyczną, prowadzi kwiaciarnię. Owca zasiada w radzie miasta, jest radcą prawnym. Piątkowska to senator KO, prawnik, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Pietrzyk był wieloletnim radnym miejskim, dziennikarzem, obecnie przewodniczy Radzie Krakowskich Seniorów.

Ile dokładnie czasu zostaje do głosowania, pokazuje licznik na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (https://wybory.gov.pl/wojtburmistrz_2024_2029/pl/4485/home). Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie Barbara Golanko poinformowała, że na stronie tej będzie też można na bieżąco śledzić aktualizowane wyniki głosowania.

Krakowski magistrat zakomunikował, że osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze, mające trudności w poruszaniu się, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego. Zainteresowani taką możliwością muszą to zgłosić do godz. 15 w piątek, a także w dniu wyborów w godz. 7-21 pod nr. tel.: 12 323 32 40; 12 616 50 76.

Dlaczego Kraków wybiera prezydenta? Skąd te przedterminowe wybory

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania, w drodze referendum, Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

Jeżeli wynik przedterminowych wyborów nie rozstrzygnie się w niedzielę i żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, to dwa tygodnie później, 11 października dwie osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w II turze.

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Źródło: INFOR
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