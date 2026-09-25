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Ogłoszenie alarmu o zagrożeniu z powietrza spowodowało chaos w szkołach. Co zrobiły MSWiA i MEN?

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25 września 2026, 11:02
[Data aktualizacji 25 września 2026, 11:43]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
szkoła klasa ucieczka ewakuacja alarm alert MEN MSWiA
Alarm o zagrożeniu z powietrza i chaos w szkołach. Instrukcja postępowania jest już gotowa – chwalą się MSWiA i MEN
Shutterstock

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Ogłoszenie alarmu o zagrożeniu z powietrza spowodowało chaos w szkołach, a niektóre placówki ewakuowały uczniów na zewnątrz. Te wydarzenia miały miejsce 17 września w dwóch województwach: lubelskim i podkarpackim. MSWiA przygotowało wytyczne w przypadku alarmu, a MEN zapowiada, że instrukcje lada chwila trafią do szkół.

MSWiA: Wytyczne dla szkół w przypadku alarmu są gotowe

17 września na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono alerty powietrzne. Sytuacja wywołała chaos organizacyjny w szkołach i szeroką dyskusję o konieczności stworzenia szczegółowych wytycznych dla szkół w przypadku alarmów.

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Wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska poinformowała, że została przygotowana instrukcja dla placówek oświatowych. Przygotowali ją eksperci Państwowej Straży Pożarnej, ale także osoby, które na co dzień zajmują się edukacją. Wytyczne są już gotowe i wkrótce mają trafić do szkół.

Roguska dodała, że wytyczne zostały przygotowane po to, aby przeprowadzić dyrektorów placówek oświatowych przez proces przygotowania budynku i procedur niezbędnych do tego, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły w sytuacji zagrożenia.

MEN: Wytyczne trafią do szkół lada chwila

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, że szczegółowe wytyczne postępowania w sytuacji ogłoszenia alarmu lada chwila trafią do szkół. Instrukcje mają zapobiec sytuacjom, które miały miejsce, gdy podczas alarmu o zagrożeniu z powietrza, niektóre placówki ewakuowały uczniów na zewnątrz.

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Lubnauer przyznała, że jeszcze przed rozpoczęciem lub na samym początku roku szkolnego samorządy i kuratorzy oświaty spotykali się z dyrektorami szkół i wskazywały, jakie działania trzeba podejmować rzeczywiście w razie alarmu. Dodała, że wytyczne wzbogacają to, czego dyrektorzy szkół dowiedzieli się na początku roku szkolnego.

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Dodatkowo MEN we współpracy z MSWiA i MON stworzyło poradniki bezpieczeństwa dla dzieci klas I-III i IV-VIII, które wspomogą je w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

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Przegląd procedur postępowania w sytuacji zagrożenia

Po odwołaniu alarmu Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązał dyrektorów wszystkich jednostek edukacyjnych do przejrzenia procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia, tak aby były skuteczne w praktyce.

Do tej pory kwestie bezpieczeństwa w szkołach były regulowane jedynie przez ogólny przepis w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.). Jeden z paragrafów mówi o tym, że jeśli w danym pomieszczeniu jest zagrożenie dla bezpieczeństwa, to nie można rozpocząć zajęć szkolnych. Jeśli natomiast stan zagrożenia wystąpi lub ujawni się w trakcie zajęć, to muszą one zostać bezzwłocznie przerwane a uczniowie powinni zostać wyprowadzeni z zagrożonych miejsc.

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Źródło: INFOR
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